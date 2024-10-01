1 октября во втором туре основного этапа Лиги чемпионов итальянский «Интер» Милан на своем поле сыграет против сербской «Црвены Звезды». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Црвена Звезда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: Миланский «Интер» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 19-ю позицию в зоне плей-офф.

Команда в стартовом поединке турнира добыла один балл, сумев на выезде сыграть вничью с «Манчестер Сити» (0:0), что можно считать благоприятным результатом.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках шестого тура итальянского первенства «Интер» на выезде обыграл «Удинезе» (3:2).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам шести стартовых туров находится в зоне Лиги чемпионов на четвертом месте, отставая на один балл от лидера «Ювентуса».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Барелла, Бьюкенен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Интер» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

С такой формой, казалось бы, у миланцев не лучшие шансы на победу, тем не менее, более высокий класс вкупе с фактором своего поля позволяют им рассчитывать на успех.

Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 25-ю позицию вне зоны плей-офф.

Команда в стартовом поединке турнира осталась без очков, потерпев в домашних стенах поражение от «Бенфики» (1:2), что точно не может ее радовать.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках сербского первенства «Црвена Звезда» на своем поле одолела «Железничар» со счетом 2:1.

Коллектив в своем национальном первенстве традиционно занимает первую строчку, оторвавшись на три балла от своего ближайшего преследователя ОФК, и при этом провел на игру меньше.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти из шести последних матчей в разных турнирах «Црвена Звезда» выиграла при одном поражении — как раз в Лиге чемпионов.

Милсон — автор единственного гола команды в Лиге чемпионов нового сезона.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Интер» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Интера» забивали обе команды

в трех последних матчах «Црвены Звезды» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 7.80, победа «Црвены Звезды» — в 15.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 3.00.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. В этих поединках в их ворота забивали «Монца» и «Удинезе», которые примерно соответствуют уровню белградцев.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом забьют больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20