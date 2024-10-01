1 октября во 2-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Селтик». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Селтик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Боруссия» Д в новом сезоне мечтает выиграть Бундеслигу. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» Д в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 9 раз в 5 поединках немецкого чемпионата.

Последние матчи: «Боруссия» Д в минувшем туре взяла три очка. Команда перестреляла слабенький «Бохум» (4:2).

При этом «Боруссия» Д до того была бита «Штутгартом» (1:5). Зато в Лиге чемпионов дортмундцы стартовали с уверенной виктории над «Брюгге» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 12 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Феликс Нмеча, Джованни Рейна — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: дортмундцы явно намерены продолжить успешный ход в Лиге чемпионов. Да и вообще, немцы смотрятся весьма прилично.

При этом «Боруссия» Д традиционно успешно противостоит «кельтам». В четырех очных поединках немцы выиграли 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются терять очки на ровном месте. Да и в трех последних очных поединках дортмундцы обыгрывали «Селтик».

«Селтик»

Турнирное положение: «Селтик» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

Причем «Селтик» в среднем забивает чуть чаще 3 голов за матч. В 6 поединках чемпионата Шотландии команда настреляла 20 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Селтик» буквально смел с газона «Сент-Джонстон» (6:0).

При этом до того команда нанесла поражение «Фолкирку» (5:2). А вот чуть ранее «Селтик» разгромил братиславский «Слован» (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Селтик» добыл победы. В этих поединках игроки команды забили 21 мяч при лишь 3 пропущенных.

Не сыграют: Кэмерон Картер-Викерс — травмирован.

Состояние команды: «кельты» обороняются почти образцово. В своем чемпионате они не пропустили еще ни разу.

В нынешнем сезоне команда выглядит весьма монолитно. Да и сверхнадежные тылы явно помогут в этом поединке.

В кадровом плане «Селтик» выглядит достаточно неплохо. Правда, Кего Фурухаси отличился пока только 3 голами в чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Да и японская атака «кельтов» способна выжать максимум из своих моментов.

Статистика для ставок

«Селтик» в 6 матчах своего чемпионата не пропустил ни разу

«Боруссия» Д в среднем забивает 2 гола за матч

«Кельты» не обыгрывают дортмундцев уже 37 лет

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.40.

Прогноз: Оборона «кельтов» выглядит почти неприступно, да и дортмундцев шотландцы не боятся.

Номинальные гости не собираются лишь обороняться, да и защитные тылы немцев явно небезгрешны.

Ставка: «Селтик» не проиграет за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05