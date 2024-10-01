Боруссия Д
Селтик
«Боруссия» Д
Турнирное положение: «Боруссия» Д в новом сезоне мечтает выиграть Бундеслигу. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Боруссия» Д в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 9 раз в 5 поединках немецкого чемпионата.
Боруссия Д — Селтик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Боруссия» Д в минувшем туре взяла три очка. Команда перестреляла слабенький «Бохум» (4:2).
При этом «Боруссия» Д до того была бита «Штутгартом» (1:5). Зато в Лиге чемпионов дортмундцы стартовали с уверенной виктории над «Брюгге» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 12 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Феликс Нмеча, Джованни Рейна — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: дортмундцы явно намерены продолжить успешный ход в Лиге чемпионов. Да и вообще, немцы смотрятся весьма прилично.
При этом «Боруссия» Д традиционно успешно противостоит «кельтам». В четырех очных поединках немцы выиграли 3 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева не собираются терять очки на ровном месте. Да и в трех последних очных поединках дортмундцы обыгрывали «Селтик».
«Селтик»
Турнирное положение: «Селтик» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.
Причем «Селтик» в среднем забивает чуть чаще 3 голов за матч. В 6 поединках чемпионата Шотландии команда настреляла 20 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Селтик» буквально смел с газона «Сент-Джонстон» (6:0).
При этом до того команда нанесла поражение «Фолкирку» (5:2). А вот чуть ранее «Селтик» разгромил братиславский «Слован» (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Селтик» добыл победы. В этих поединках игроки команды забили 21 мяч при лишь 3 пропущенных.
Не сыграют: Кэмерон Картер-Викерс — травмирован.
Состояние команды: «кельты» обороняются почти образцово. В своем чемпионате они не пропустили еще ни разу.
В нынешнем сезоне команда выглядит весьма монолитно. Да и сверхнадежные тылы явно помогут в этом поединке.
В кадровом плане «Селтик» выглядит достаточно неплохо. Правда, Кего Фурухаси отличился пока только 3 голами в чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Да и японская атака «кельтов» способна выжать максимум из своих моментов.
Статистика для ставок
- «Селтик» в 6 матчах своего чемпионата не пропустил ни разу
- «Боруссия» Д в среднем забивает 2 гола за матч
- «Кельты» не обыгрывают дортмундцев уже 37 лет
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.40.
- 2.30Вильярреал — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.44Ротор — Алания: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Барселона — Янг Бойз: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Оборона «кельтов» выглядит почти неприступно, да и дортмундцев шотландцы не боятся.
Номинальные гости не собираются лишь обороняться, да и защитные тылы немцев явно небезгрешны.
Ставка: «Селтик» не проиграет за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05