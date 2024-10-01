1 октября во 2-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Янг Бойз». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Янг Бойз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» в новом сезоне ставит максимальные задачи. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Барселона» в среднем забивает 3 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 9 раз в 8 поединках испанского чемпионата.

Последние матчи: «Барселона» в минувшем туре Примеры провалилась. Команда Ханса-Дитера Флика уступила «Осасуне» (2:4).

При этом «Барселона» до того минимально переиграла «Хетафе». А вот встреча с «Вильярреалом» принесла уверенную победу (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 13 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Андреас Кристенсен, Фермин Лопес, Дани Ольмо, Марк-Андре Тер Штеген — травмированы. Эрик Гарсия — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: каталонцы намерены реабилитироваться за поражение в первом туре от «Монако» (1:2). Вот только кадровые проблемы у команды Флика огромные.

При этом «Барселона» нынче крайне нестабильна. Да и последнее поражение в чемпионате обнажило ряд проблем «кулес» в обороне.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются терять очки на ровном месте. Роберт Левандовский и его партнеры будут рвать и метать!

«Янг Бойз»

Турнирное положение: «Янг Бойз» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 11 позиции.

Причем «Янг Бойз» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 8 поединках чемпионата Швейцарии команда настреляла всего 11 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась зачетными баллами. «Янг Бойз» минимально уступил «Грассхопперсу».

При этом до того команда нанесла поражение «Винтертуру» (4:1). А вот чуть ранее «Янг Бойз» уступил «Астон Вилле» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Янг Бойз» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: швейцарцы крайне неудачно обороняются. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.

В нынешнем сезоне команда выглядит крайне неуверенно. Да и пресловутая монолитность в игре «Янг Бойз» куда-то улетучилась.

В кадровом плане «Янг Бойз» выглядит достаточно скромно. При всем при этом лазарет швейцарцев нынче пустует.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Отсиживаться глубоко в обороне они точно не собираются.

Статистика для ставок

«Янг Бойз» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Барселона» в среднем забивает 3 гола за матч

Каталонцы пропускают в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.24 и 3.80.

Прогноз: «Барселона» уж точно способна прибавить, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

Номинальные гости не собираются лишь обороняться, да и защитные тылы каталонцев явно небезгрешны.

Ставка: Обе забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее четырех мячей.

Ставка: ТМ 3.5 за 2.15