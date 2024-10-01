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    Каталонцы забьют и… пропустят?!

    «Барселона» — «Янг Бойз». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 1 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Янг Бойз»
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    Роберт Левандовский
    1 октября во 2-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Янг Бойз». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Янг Бойз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 01 Октября 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Янг Бойз

    Янг Бойз

  • Лига чемпионов. Этап лиги
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» в новом сезоне ставит максимальные задачи. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Барселона» в среднем забивает 3 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 9 раз в 8 поединках испанского чемпионата.

    Барселона — Янг Бойз: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Барселона» в минувшем туре Примеры провалилась. Команда Ханса-Дитера Флика уступила «Осасуне» (2:4).

    При этом «Барселона» до того минимально переиграла «Хетафе». А вот встреча с «Вильярреалом» принесла уверенную победу (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 13 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Андреас Кристенсен, Фермин Лопес, Дани Ольмо, Марк-Андре Тер Штеген — травмированы. Эрик Гарсия — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: каталонцы намерены реабилитироваться за поражение в первом туре от «Монако» (1:2). Вот только кадровые проблемы у команды Флика огромные.

    При этом «Барселона» нынче крайне нестабильна. Да и последнее поражение в чемпионате обнажило ряд проблем «кулес» в обороне.

    Очевидно, что номинальные хозяева не собираются терять очки на ровном месте. Роберт Левандовский и его партнеры будут рвать и метать!

    «Янг Бойз»

    Турнирное положение: «Янг Бойз» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 11 позиции.

    Причем «Янг Бойз» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 8 поединках чемпионата Швейцарии команда настреляла всего 11 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась зачетными баллами. «Янг Бойз» минимально уступил «Грассхопперсу».

    При этом до того команда нанесла поражение «Винтертуру» (4:1). А вот чуть ранее «Янг Бойз» уступил «Астон Вилле» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Янг Бойз» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: швейцарцы крайне неудачно обороняются. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.

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    В нынешнем сезоне команда выглядит крайне неуверенно. Да и пресловутая монолитность в игре «Янг Бойз» куда-то улетучилась.

    В кадровом плане «Янг Бойз» выглядит достаточно скромно. При всем при этом лазарет швейцарцев нынче пустует.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Отсиживаться глубоко в обороне они точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Янг Бойз» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Барселона» в среднем забивает 3 гола за матч

    • Каталонцы пропускают в среднем гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.24 и 3.80.

    Прогноз: «Барселона» уж точно способна прибавить, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

    Номинальные гости не собираются лишь обороняться, да и защитные тылы каталонцев явно небезгрешны.

    Ставка: Обе забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее четырех мячей.

    Ставка: ТМ 3.5 за 2.15

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    «Барселона» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на футбол. Каталонцы забьют и… пропустят?!
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