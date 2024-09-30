30 сентября во 2-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Персеполис» и «Пахтакор». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Персеполис» — «Пахтакор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Персеполис»

Турнирное положение: «Персеполис» сражается за чемпионство в Иране. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Персеполис» лишь на 2 очка отстает от лидера. Причем в 5 турах команде удалось набрать 11 очков.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Персеполис» провел удачно. Команда минимально переиграла «Эстегляль».

А вот до того «Персеполис» уверенно одолел «Алюминиум Арак». Вот только в первом туре Азиатской Лиги чемпионов иранцы уступили аравийскому «Аль-Ахли» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: иранцы нынче на ходу. В двух своих последних матчах команда добыла победы.

Матчи против «Пахтакор» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Персеполис» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добыть свою первую победу в турнире. Да и оппонент нынче не блещет.

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Пахтакор» проводит далеко не самый успешный свой сезон. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.

Причем «Пахтакор» отстает от лидера чемпионата на 12 очков. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 33 мяча в 20 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда Максима Шацких добыла яркую викторию. «Пахтакор» разгромил «Олимпик» (6:0).

До того команда драматично уступила «Металлургу» Бекабад (2:3). А вот в стартовом туре Азиатской Лиги чемпионов ташкентцы проиграли «Аль-Васлу» (0:1).

Вообще же, «Пахтакор» в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Пахтакор» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.

При этом команда Шацких постарается поднатореть в плане результатов. «Пахтакор» способен выдать отдельный качественный поединок.

Причем «Пахтакор» из 4 очных встреч дважды одолел иранцев. Да и сейчас узбеки постараются проявить свои лучшие качества.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Драган Черан и его партнеры намерены поправить свое турнирное положение в Азиатской Лиге чемпионов.

Статистика для ставок

Иранцы выиграли в 2 своих последних поединках

«Пахтакор» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Персеполис» в 5 турах своего чемпионата пропустил всего 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Персеполис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

Прогноз: Ташкентцы неплохо атакуют, и наверняка будут действовать максимально активно.

«Пахтакор» способен прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоит иранцам.

Ставка: Победа «Пахтакора» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.00