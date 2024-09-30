Персеполис
Пахтакор
«Персеполис»
Турнирное положение: «Персеполис» сражается за чемпионство в Иране. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Персеполис» лишь на 2 очка отстает от лидера. Причем в 5 турах команде удалось набрать 11 очков.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Персеполис» провел удачно. Команда минимально переиграла «Эстегляль».
А вот до того «Персеполис» уверенно одолел «Алюминиум Арак». Вот только в первом туре Азиатской Лиги чемпионов иранцы уступили аравийскому «Аль-Ахли» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: иранцы нынче на ходу. В двух своих последних матчах команда добыла победы.
Матчи против «Пахтакор» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Персеполис» выиграл 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добыть свою первую победу в турнире. Да и оппонент нынче не блещет.
«Пахтакор»
Турнирное положение: «Пахтакор» проводит далеко не самый успешный свой сезон. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.
Причем «Пахтакор» отстает от лидера чемпионата на 12 очков. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 33 мяча в 20 поединках.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда Максима Шацких добыла яркую викторию. «Пахтакор» разгромил «Олимпик» (6:0).
До того команда драматично уступила «Металлургу» Бекабад (2:3). А вот в стартовом туре Азиатской Лиги чемпионов ташкентцы проиграли «Аль-Васлу» (0:1).
Вообще же, «Пахтакор» в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Пахтакор» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.
При этом команда Шацких постарается поднатореть в плане результатов. «Пахтакор» способен выдать отдельный качественный поединок.
Причем «Пахтакор» из 4 очных встреч дважды одолел иранцев. Да и сейчас узбеки постараются проявить свои лучшие качества.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Драган Черан и его партнеры намерены поправить свое турнирное положение в Азиатской Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- Иранцы выиграли в 2 своих последних поединках
- «Пахтакор» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Персеполис» в 5 турах своего чемпионата пропустил всего 2 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Персеполис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.
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Прогноз: Ташкентцы неплохо атакуют, и наверняка будут действовать максимально активно.
«Пахтакор» способен прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоит иранцам.
Ставка: Победа «Пахтакора» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.00