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    «Ренн» доставит проблем парижанам?

    ПСЖ — Ренн: прогноз и ставка (коэффициент 1.78) на футбол. 27/09/2024 в 22:00

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Ренн»
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    «Ренн»
    27 сентября в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» пройдет поединок 6-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» сыграет против «Ренна». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Ренн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Сентября 2024 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Ренн

    Ренн

  • Ренн
    •

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне парижский клуб в очередной раз стал чемпионом Франции и благодаря этому он получил прямой билет в основную часть ЛЧ, где уже стартовал с домашней победы над «Жироной» 1:0.

    В текущем же розыгрыше французской Лиги 1 «ПСЖ» выиграл четыре проведенные игры при одной мировой и закрепился на первой строке в таблице.

    ПСЖ — Ренн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На выходных «сине-красные» в рамках чемпионата страны на выезде не справились с «Реймсом», расписав ничью 1:1. А перед этим они выиграли пять встреч кряду, одолев «Брест» 3:1, «Лилль» 3:1, «Монпелье» 6:0 и «Гавр» 4:1 в рамках Лиги1, а также переиграв «Жирону» 1:0 в ЛЧ.

    Не сыграют: Лукас Эрнандес, Преснел Кимпембе, Гонсалу Рамуш, Джанлуиджи Доннарумма, Марко Асенсио и Витинья — вне игры.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «ПСЖ» выиграл пять из шести проведенных игр в текущем сезоне при одном мировом результате. Разница мячей в этих поединках составила 18:4. Отметим, что все виктории в чемпионате Франции были добыты с разницей в два и более мячей.

    А с учетом еще прошлого сезона у столичного коллектива 11-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой он расписал три мировых исхода и добился восьми выигрышей.

    «Ренн»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом сезоне финишировал лишь на десятой строке в таблице Лиги 1 и пролетел мимо еврокубков.

    В новом же чемпионате Франции «Ренн» после пяти туров набрал семь баллов и идет на восьмой строке. У клуба две виктории, два фиаско и одна мировая, разница мячей — 9:6.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В прошлом туре бретонцы на своем поле расписали мировую с «Лансом», сыграв 1:1. Перед этим они дома разгромили «Монпелье» со счетом 3:0, а еще ранее потерпели два фиаско подряд, проиграв в гостях 1:3 «Страсбуру» и 1:2 «Реймсу».

    Не сыграют: Доган Алемдар и Карлос Гомес пребывают в лазарете команды.

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    Состояние команды: Новый сезон «Ренн» начал с победы над «Лионом» на своем поле со счетом 3:0. После этого коллектив проиграл два поединка, но оба раза на выезде. После этого выдал 2-матчевую беспроигрышную серию, в которой раз победил и расписал одну мировую Отметим, что «красно-черные» неизменно забивали в каждой игре сезона и дважды сохранили свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне на поле «ПСЖ» эти команды сыграли вничью 1:1

    • «ПСЖ» выиграл у «Ренна» в двух из трех предыдущих игр при одной мировой

    • Семь из восьми минувших очных противостояний данных команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСЖ» — 1.44, победа «Ренна» — 7.48, ничья — 5.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.76 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии рекомендуем ставить на ТМ 3,5, потому что в основном между собой эти клубы играют по низам, да и к тому же «ПСЖ» будет беречь силы перед матчем ЛЧ.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 3,5 за 1.78.

    Прогноз: И еще здесь ставим на гостей с форой (+1,5), так как они зачастую неплохо играют с предстоящим противником и данный результат сыграл в семи из восьми предыдущих очных встреч данных команд.

    Ставка: победа «Ренна» с форой (+1,5) за 1.85.

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    «ПСЖ» — «Ренн»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на футбол. «Ренн» доставит проблем парижанам?
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