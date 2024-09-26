Айнтрахт Ф
Виктория П
«Айнтрахт» Франкфурт
Турнирное положение: в Бундеслиге после четырех туров «Айнтрахт» идет на четвертом месте с 9 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Дино Топмеллера уверенно разобрались на своем поле с «Боруссией» Мх со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Мячи на счету Уго Ларссона и Омара Мармуша.
Ранее «орлы» выиграли в гостях у «Вольфсбурга» (2:1) и дома у «Хоффенхайма» (3:1).
Календарь и таблица Лиги Европы
Не сыграют: из основных игроков травмированы Гетце и Трапп.
Состояние команды: в этом сезоне «Айнтрахт» будет претендовать на самые высокие места в чемпионате Германии, у команды подобрался сбалансированный и качественный состав, а Топмеллер-младший очень успешно справляется с ролью главного тренера, полностью перестроив на второй сезон команду на свой лад.
«Виктория» Пл
Турнирное положение: после восьми туров «Виктория» идет в чемпионате Чехии с 17 очками на третьем месте.
Последние матчи: в 8-м туре команда была разгромлена в гостях «Славией» со счетом 0:3.
Лидер чемпионата полностью доминировал во всех компонентах игры и не оставил пльзеньцам ни одного шанса на успех.
До этого «Виктория» выиграла дома у «Сигмы» (2:1) и сыграла вничью со «Слованом» (1:1).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: в национальном чемпионате «Виктория» идет лишь на третьем месте, значительно отстав от главных фаворитов: «Славии» и «Спарты». Состав у команды довольно посредственный, много средних легионеров, никто из которых не играл в хороших клубах. Правда, тренер довольно неплохой — Мирослав Коубек.
Статистика для ставок
- Соперники никогда ранее не встречались
- «Айнтрахт» подошел к этому матчу с серией из трех побед подряд и разницей 7-2
- «Виктория» за этот же период имеет такие показатели: +1=1-1 и разницу 3-5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Айнтрахта» дают 1,36, а на «Викторию» — 8,60, ничью букмекеры оценивают в 5,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,40, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,57.
- 2.35Манчестер Юнайтед — Твенте: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.78Арсенал — Болтон: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.90Барселона — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: сейчас это команды абсолютно разного уровня, и «Айнтрахт» в составе которого находятся в отличной форме нападающие Экитике и Мармуш, должен добиться уверенной победы без особых проблем.
Ставка: победа «Айнтрахта» с форой -1,5 за 1,97.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть разгром чехов.
Ставка: победа «Айнтрахта» с форой -2,5 за 3,50.