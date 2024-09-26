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    «Айнтрахт» легко разберется с чехами

    «Айнтрахт» Франкфурт — «Виктория» Пльзень. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Лигу Европы 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Франкфурт — «Виктория» Пльзень
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    Омар Мармуш
    26 сентября на групповом этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Айнтрахт» Франкфурт и «Виктория» Пльзень. Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Франкфурт — «Виктория» Пльзень, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 26 Сентября 2024 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 22:00 Виктория П

    Виктория П

  • Пльзень
    •

    «Айнтрахт» Франкфурт

    Турнирное положение: в Бундеслиге после четырех туров «Айнтрахт» идет на четвертом месте с 9 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Дино Топмеллера уверенно разобрались на своем поле с «Боруссией» Мх со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Мячи на счету Уго Ларссона и Омара Мармуша.

    Ранее «орлы» выиграли в гостях у «Вольфсбурга» (2:1) и дома у «Хоффенхайма» (3:1).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Не сыграют: из основных игроков травмированы Гетце и Трапп.

    Состояние команды: в этом сезоне «Айнтрахт» будет претендовать на самые высокие места в чемпионате Германии, у команды подобрался сбалансированный и качественный состав, а Топмеллер-младший очень успешно справляется с ролью главного тренера, полностью перестроив на второй сезон команду на свой лад.

    «Виктория» Пл

    Турнирное положение: после восьми туров «Виктория» идет в чемпионате Чехии с 17 очками на третьем месте.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 8-м туре команда была разгромлена в гостях «Славией» со счетом 0:3.

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    Лидер чемпионата полностью доминировал во всех компонентах игры и не оставил пльзеньцам ни одного шанса на успех.

    До этого «Виктория» выиграла дома у «Сигмы» (2:1) и сыграла вничью со «Слованом» (1:1).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: в национальном чемпионате «Виктория» идет лишь на третьем месте, значительно отстав от главных фаворитов: «Славии» и «Спарты». Состав у команды довольно посредственный, много средних легионеров, никто из которых не играл в хороших клубах. Правда, тренер довольно неплохой — Мирослав Коубек.

    Статистика для ставок

    • Соперники никогда ранее не встречались

    • «Айнтрахт» подошел к этому матчу с серией из трех побед подряд и разницей 7-2

    • «Виктория» за этот же период имеет такие показатели: +1=1-1 и разницу 3-5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Айнтрахта» дают 1,36, а на «Викторию» — 8,60, ничью букмекеры оценивают в 5,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,40, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,57.

    Прогноз: сейчас это команды абсолютно разного уровня, и «Айнтрахт» в составе которого находятся в отличной форме нападающие Экитике и Мармуш, должен добиться уверенной победы без особых проблем.

    Ставка: победа «Айнтрахта» с форой -1,5 за 1,97.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть разгром чехов.

    Ставка: победа «Айнтрахта» с форой -2,5 за 3,50.

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    «Айнтрахт» Франкфурт — «Виктория» Пльзень: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» легко разберется с чехами
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