22 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» — «Ноттингем Форест». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» по итогам четырех туров АПЛ находится вне зоны еврокубков, занимая шестую позицию.

Команда лишь на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (четвертое место), а также от зоны еврокубков (пятая строчка).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего раунда Кубка английской Лиги клуб на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» (3:2).

Перед этим в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Чайки» потеряли очки на своем поле, не сумев одолеть «Ипсвич» (0:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Жоау Педру, О'Райли, Милнер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Брайтон» не проиграл при восьми победах и двух ничьих.

Это говорит об отличной форме коллектива, что вкупе с фактором своего поля сулит хозяева отличные шансы на очередной успех и три очка.

Жоау Педру и Данни Уэлбек — лучшие бомбардиры команды в АПЛ нового сезона с двумя голами.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после четырех стартовых туров английского первенства набрал восемь очков.

Команда занимает седьмую строчку вне зоны еврокубков, на один пункт отставая от нее, а также по разнице мячей — от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сенсационно обыграл «Ливерпуль» (1:0).

Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на АПЛ и Кубок английской Лиги, откуда он вылетел после поражения.

Не сыграют: травмированы — Боли, Данило, Сангаре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Ноттингем Форест» проиграл лишь раз, да и то по пенальти, при трех победах и трех ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тогда как обыгрыш «Ливерпуля» может и вовсе вдохновить «Лесников» на новый успех.

Крис Вуд — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Брайтона» забивали больше 2,5 голов

в семи последних матчах «Ноттингем Форест» не проиграл в основное время

в пяти последних матчах «Ноттингем Форест» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.90, победа «Ноттингем Форест» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.95.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в семи их последних матчах.

Ставка: «Ноттингем Форест» не проиграет за 2.13