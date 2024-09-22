Брайтон энд Хоув Альбион
Ноттингем Форест
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» по итогам четырех туров АПЛ находится вне зоны еврокубков, занимая шестую позицию.
Команда лишь на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (четвертое место), а также от зоны еврокубков (пятая строчка).
Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего раунда Кубка английской Лиги клуб на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» (3:2).
Перед этим в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Чайки» потеряли очки на своем поле, не сумев одолеть «Ипсвич» (0:0).
Не сыграют: травмированы — Жоау Педру, О'Райли, Милнер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Брайтон» не проиграл при восьми победах и двух ничьих.
Это говорит об отличной форме коллектива, что вкупе с фактором своего поля сулит хозяева отличные шансы на очередной успех и три очка.
Жоау Педру и Данни Уэлбек — лучшие бомбардиры команды в АПЛ нового сезона с двумя голами.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после четырех стартовых туров английского первенства набрал восемь очков.
Команда занимает седьмую строчку вне зоны еврокубков, на один пункт отставая от нее, а также по разнице мячей — от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сенсационно обыграл «Ливерпуль» (1:0).
Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на АПЛ и Кубок английской Лиги, откуда он вылетел после поражения.
Не сыграют: травмированы — Боли, Данило, Сангаре, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Ноттингем Форест» проиграл лишь раз, да и то по пенальти, при трех победах и трех ничьих.
Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тогда как обыгрыш «Ливерпуля» может и вовсе вдохновить «Лесников» на новый успех.
Крис Вуд — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Брайтона» забивали больше 2,5 голов
- в семи последних матчах «Ноттингем Форест» не проиграл в основное время
- в пяти последних матчах «Ноттингем Форест» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.90, победа «Ноттингем Форест» — в 4.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.95.
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Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.
При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в семи их последних матчах.
Ставка: «Ноттингем Форест» не проиграет за 2.13