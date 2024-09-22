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    Поднимется ли «Брайтон» в зону еврокубков?

    Брайтон — Ноттингем Форест: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.95. 22.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Ноттингем Форест»
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    Дани Уэлбек
    22 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» — «Ноттингем Форест». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Сентября 2024 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 16:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» по итогам четырех туров АПЛ находится вне зоны еврокубков, занимая шестую позицию.

    Команда лишь на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (четвертое место), а также от зоны еврокубков (пятая строчка).

    Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего раунда Кубка английской Лиги клуб на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» (3:2).

    Перед этим в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Чайки» потеряли очки на своем поле, не сумев одолеть «Ипсвич» (0:0).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Жоау Педру, О'Райли, Милнер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Брайтон» не проиграл при восьми победах и двух ничьих.

    Это говорит об отличной форме коллектива, что вкупе с фактором своего поля сулит хозяева отличные шансы на очередной успех и три очка.

    Жоау Педру и Данни Уэлбек — лучшие бомбардиры команды в АПЛ нового сезона с двумя голами.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после четырех стартовых туров английского первенства набрал восемь очков.

    Команда занимает седьмую строчку вне зоны еврокубков, на один пункт отставая от нее, а также по разнице мячей — от нынешнего соперника.

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  • 18/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сенсационно обыграл «Ливерпуль» (1:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на АПЛ и Кубок английской Лиги, откуда он вылетел после поражения.

    Не сыграют: травмированы — Боли, Данило, Сангаре, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Ноттингем Форест» проиграл лишь раз, да и то по пенальти, при трех победах и трех ничьих.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тогда как обыгрыш «Ливерпуля» может и вовсе вдохновить «Лесников» на новый успех.

    Крис Вуд — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Брайтона» забивали больше 2,5 голов

    • в семи последних матчах «Ноттингем Форест» не проиграл в основное время

    • в пяти последних матчах «Ноттингем Форест» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.90, победа «Ноттингем Форест» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.95.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в семи их последних матчах.

    Ставка: «Ноттингем Форест» не проиграет за 2.13

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    «Брайтон» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Брайтон» в зону еврокубков?
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