15 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Родина». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы все никак не могут выбраться из опасной зоны. После 9 туров команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Уфа» в 9 поединках сумела разжиться всего 6 очками. А вот пропускает команда в среднем чуть менее 2 голов за матч — 14 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре «Уфа» снова проиграла. Команда была бита «Шинником» (0:2).

До того команда минимально уступила «Торпедо». А вот перестрелка с «Сочи» завершилась досадным поражением (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: по подбору игроков «Уфа» не выглядит борцом за выживание. Вот только с реализацией у команды не особо складывается — всего 8 забитых мячей.

Поединки с «Родиной» для команды исторически складываются неудачно. В обоих очных поединках «Уфа» уступила москвичам.

Нет сомнений, что уфимцы постараются выбраться из опасной зоны. Вот только выиграла команда всего 1 раз в текущем первенстве.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи сражаются за стыки. При этом по итогам первых 9 туров команда находится на 6 месте.

Причем «Родина» не столь ярко действует в плане реализации. В 9 матчах команда забила 10 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Родина» нанесла поражение «Соколу» (2:0).

До того команда сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» (2:2). Да и поединок с «Ротором» завершился для москвичей боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Родина» не блещет стабильностью. Зато оборона дала результативный сбой всего 7 раз в 9 матчах лучшей лиги мира.

При этом «Родина» потерпел всего одну коллизию в нынешнем первенстве. А вот выиграла команда лишь в 3 матчах из 9.

Отставание от искомого 4 места составляет 2 очка. Да и потери очков на ровном месте стали для москвичей неприятной традицией и в чем-то даже тенденцией.

И уж точно «Родина» будет действовать с позиции силы. Под руководством перспективного специалиста Филиппа Соколинского команда должна прибавить.

Статистика для ставок

«Родина» в среднем забивает фактически гол за матч

Уфимцы в среднем пропускают почти 2 мяча за матч

Москвичи не проигрывали в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

Прогноз: Москвичи выглядят сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Родина» потенциально способна прибавить, да и оборона уфимцев слишком часто допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Родины» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19