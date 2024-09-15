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    Сумеет ли «Родина» одолеть уфимцев?

    «Уфа» — «Родина». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Первая лига, 15 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Родина»
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    «Уфа»
    15 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Родина». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 15 Сентября 2024 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 12:00 Родина

    Родина

  • Москва
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    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы все никак не могут выбраться из опасной зоны. После 9 туров команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Уфа» в 9 поединках сумела разжиться всего 6 очками. А вот пропускает команда в среднем чуть менее 2 голов за матч — 14 мячей.

    Уфа — Родина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре «Уфа» снова проиграла. Команда была бита «Шинником» (0:2).

    До того команда минимально уступила «Торпедо». А вот перестрелка с «Сочи» завершилась досадным поражением (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: по подбору игроков «Уфа» не выглядит борцом за выживание. Вот только с реализацией у команды не особо складывается — всего 8 забитых мячей.

    Поединки с «Родиной» для команды исторически складываются неудачно. В обоих очных поединках «Уфа» уступила москвичам.

    Нет сомнений, что уфимцы постараются выбраться из опасной зоны. Вот только выиграла команда всего 1 раз в текущем первенстве.

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи сражаются за стыки. При этом по итогам первых 9 туров команда находится на 6 месте.

    Причем «Родина» не столь ярко действует в плане реализации. В 9 матчах команда забила 10 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Родина» нанесла поражение «Соколу» (2:0).

    До того команда сыграла вничью с новороссийским «Черноморцем» (2:2). Да и поединок с «Ротором» завершился для москвичей боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Родина» не блещет стабильностью. Зато оборона дала результативный сбой всего 7 раз в 9 матчах лучшей лиги мира.

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    При этом «Родина» потерпел всего одну коллизию в нынешнем первенстве. А вот выиграла команда лишь в 3 матчах из 9.

    Отставание от искомого 4 места составляет 2 очка. Да и потери очков на ровном месте стали для москвичей неприятной традицией и в чем-то даже тенденцией.

    И уж точно «Родина» будет действовать с позиции силы. Под руководством перспективного специалиста Филиппа Соколинского команда должна прибавить.

    Статистика для ставок

    • «Родина» в среднем забивает фактически гол за матч

    • Уфимцы в среднем пропускают почти 2 мяча за матч

    • Москвичи не проигрывали в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

    Прогноз: Москвичи выглядят сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Родина» потенциально способна прибавить, да и оборона уфимцев слишком часто допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Родины» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.19

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