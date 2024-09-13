13 сентября в 6-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Оболонь» и «Александрия». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оболонь» — «Александрия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оболонь»

Турнирное положение: «Пивовары» стартовали в чемпионате крайне неудачно. В 5 первых турах они набрали всего 1 зачетный балл.

При этом «Оболонь» сейчас находится на 16 месте таблицы. Да и настреляли киевляне всего 2 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур принес команде очередное разочарование. Оболонцы по всем статьям уступили «Заре» (0:2).

До того киевляне разгромно проиграли «Полесью» (0:4). Однако в Кубке Украины команда в серии пенальти прошла «Колос».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. При этом в них «Оболонь» не забила ни разу, пропустив в свои ворота 12 раз.

Не сыграют: Валерий Дубко — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: неудачный старт явно болезненно ударил по амбициям клуба. Вот руководство и уволило Валерия Иващенко, которого на тренерском мостике сменил Сергей Шищенко.

Поединки против александрийцев для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Оболонь» проиграла 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и первый матч под руководством нового наставника оболонцы явно постараются провести успешно.

«Александрия»

Турнирное положение: Команда Руслана Ротаня демонстрирует весьма симпатичный футбол. При этом александрийцы заслуженно лидируют в УПЛ.

Причем «Александрия» пока идет без очковых потерь. В 4 матчах команда забила 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. Команда Ротаня переиграла «Колос» (2:1).

До того команда сенсационно переиграла донецкий «Шахтер» (4:3). Да и ершистую «Зарю» обыграть удалось (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Александрия» разжилась 3 викториями. В этих поединках подопечные Ротаня отличились 10 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ротань выстроил весьма крепкий коллектив, способный решать высокие задачи. Как минимум, за медали команда поборется.

При этом особые надежды возлагаются на Александра Филиппова. Опытный форвард уже оформил хет-трик в ворота пока еще действующего чемпиона.

При этом «Александрия» еще ни разу не проигрывала оболонцам. Да и в майской очной встрече была сильнее соперника (3:0).

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут агрессивно атаковать. Александрийцы явно намерены удержаться на вершине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Александрия» выиграла во всех 4 своих поединках чемпионата

«Оболонь» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

«Александрия» еще ни разу не проигрывала «пивоварам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Александрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.13 и 1.67.

Прогноз: Александрийцы ныне явно сильнее соперника, к тому же, имеют качественный подбор атакующих исполнителей.

«Оболонь» стартовала в чемпионате крайне неудачно, и смена тренера вряд ли изменит общую картину.

Ставка: Победа «Александрии» за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединки соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.13