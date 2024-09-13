Оболонь
Александрия
«Оболонь»
Турнирное положение: «Пивовары» стартовали в чемпионате крайне неудачно. В 5 первых турах они набрали всего 1 зачетный балл.
При этом «Оболонь» сейчас находится на 16 месте таблицы. Да и настреляли киевляне всего 2 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур принес команде очередное разочарование. Оболонцы по всем статьям уступили «Заре» (0:2).
До того киевляне разгромно проиграли «Полесью» (0:4). Однако в Кубке Украины команда в серии пенальти прошла «Колос».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. При этом в них «Оболонь» не забила ни разу, пропустив в свои ворота 12 раз.
Не сыграют: Валерий Дубко — дисквалифицирован.
Состояние команды: неудачный старт явно болезненно ударил по амбициям клуба. Вот руководство и уволило Валерия Иващенко, которого на тренерском мостике сменил Сергей Шищенко.
Поединки против александрийцев для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Оболонь» проиграла 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и первый матч под руководством нового наставника оболонцы явно постараются провести успешно.
«Александрия»
Турнирное положение: Команда Руслана Ротаня демонстрирует весьма симпатичный футбол. При этом александрийцы заслуженно лидируют в УПЛ.
Причем «Александрия» пока идет без очковых потерь. В 4 матчах команда забила 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. Команда Ротаня переиграла «Колос» (2:1).
До того команда сенсационно переиграла донецкий «Шахтер» (4:3). Да и ершистую «Зарю» обыграть удалось (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Александрия» разжилась 3 викториями. В этих поединках подопечные Ротаня отличились 10 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ротань выстроил весьма крепкий коллектив, способный решать высокие задачи. Как минимум, за медали команда поборется.
При этом особые надежды возлагаются на Александра Филиппова. Опытный форвард уже оформил хет-трик в ворота пока еще действующего чемпиона.
При этом «Александрия» еще ни разу не проигрывала оболонцам. Да и в майской очной встрече была сильнее соперника (3:0).
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут агрессивно атаковать. Александрийцы явно намерены удержаться на вершине турнирной таблицы.
Статистика для ставок
- «Александрия» выиграла во всех 4 своих поединках чемпионата
- «Оболонь» в среднем пропускает почти 3 гола за матч
- «Александрия» еще ни разу не проигрывала «пивоварам»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Александрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.37.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.13 и 1.67.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Александрийцы ныне явно сильнее соперника, к тому же, имеют качественный подбор атакующих исполнителей.
«Оболонь» стартовала в чемпионате крайне неудачно, и смена тренера вряд ли изменит общую картину.
Ставка: Победа «Александрии» за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединки соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.13