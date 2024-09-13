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    «Пивовары» проиграют в дебютном матче Шищенко

    «Оболонь» — «Александрия». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, УПЛ, 13 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оболонь» — «Александрия»
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    Александр Рыбка
    13 сентября в 6-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Оболонь» и «Александрия». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оболонь» — «Александрия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 13 Сентября 2024 года

    Оболонь

  • Киев
    •  Оболонь 18:00 Александрия

    Александрия

  • Александрия
    •

    «Оболонь»

    Турнирное положение: «Пивовары» стартовали в чемпионате крайне неудачно. В 5 первых турах они набрали всего 1 зачетный балл.

    При этом «Оболонь» сейчас находится на 16 месте таблицы. Да и настреляли киевляне всего 2 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: минувший тур принес команде очередное разочарование. Оболонцы по всем статьям уступили «Заре» (0:2).

    До того киевляне разгромно проиграли «Полесью» (0:4). Однако в Кубке Украины команда в серии пенальти прошла «Колос».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. При этом в них «Оболонь» не забила ни разу, пропустив в свои ворота 12 раз.

    Не сыграют: Валерий Дубко — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: неудачный старт явно болезненно ударил по амбициям клуба. Вот руководство и уволило Валерия Иващенко, которого на тренерском мостике сменил Сергей Шищенко.

    Поединки против александрийцев для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Оболонь» проиграла 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и первый матч под руководством нового наставника оболонцы явно постараются провести успешно.

    «Александрия»

    Турнирное положение: Команда Руслана Ротаня демонстрирует весьма симпатичный футбол. При этом александрийцы заслуженно лидируют в УПЛ.

    Причем «Александрия» пока идет без очковых потерь. В 4 матчах команда забила 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. Команда Ротаня переиграла «Колос» (2:1).

    До того команда сенсационно переиграла донецкий «Шахтер» (4:3). Да и ершистую «Зарю» обыграть удалось (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Александрия» разжилась 3 викториями. В этих поединках подопечные Ротаня отличились 10 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ротань выстроил весьма крепкий коллектив, способный решать высокие задачи. Как минимум, за медали команда поборется.

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    При этом особые надежды возлагаются на Александра Филиппова. Опытный форвард уже оформил хет-трик в ворота пока еще действующего чемпиона.

    При этом «Александрия» еще ни разу не проигрывала оболонцам. Да и в майской очной встрече была сильнее соперника (3:0).

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут агрессивно атаковать. Александрийцы явно намерены удержаться на вершине турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Александрия» выиграла во всех 4 своих поединках чемпионата

    • «Оболонь» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

    • «Александрия» еще ни разу не проигрывала «пивоварам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Александрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.13 и 1.67.

    Прогноз: Александрийцы ныне явно сильнее соперника, к тому же, имеют качественный подбор атакующих исполнителей.

    «Оболонь» стартовала в чемпионате крайне неудачно, и смена тренера вряд ли изменит общую картину.

    Ставка: Победа «Александрии» за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединки соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13

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    «Оболонь» — «Александрия»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. «Пивовары» проиграют в дебютном матче Шищенко
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