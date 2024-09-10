Албания
Грузия
Албания
Турнирное положение: Албания смогла выйти на Евро-2024, ведь заняла первую позицию в своей подгруппе, обойдя Чехию, Польшу, Молдову и Фареры.
Албания в финальной части континентального первенства не смогла выйти из группы, заняв четвертое место вслед за Испанией, Италией и Хорватией.
Албания — Грузия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в первом туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на чужом поле сумела обыграть Украину (2:1).
Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые были официальными — на Евро-2024 и в Лиге наций.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах Албания выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма, казалось бы, не обещает хозяевам хороших шансов на успех, особенно с учетом отличного состояния соперника, тем не менее, победа над Украиной говорит об их силе.
Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Грузия
Турнирное положение: Грузия впервые в истории вышла на крупный турнир — Евро-2024, куда попала через плей-офф, в котором обыграла Люксембург и Грецию.
Грузия на этом не остановилась и добилась сенсационного результата, сумев выйти в 1/8 финала континентального первенства.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле разгромила Чехию (4:1).
Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые были официальными — в рамках Евро-2024 и Лиги наций.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными, Грузия проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на одно, что с учетом важной победы над Чехией будет хорошим результатом после первых двух туров.
Четыре гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей Албании забивали больше 2,5 голов
- в пяти из восьми последних матчей Грузия выиграла
- в пяти из шести последних матчей Грузии забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.60. Ничья — в 3.35, успех Грузии — в 2.70.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.77.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в трех их последних выездных поединках.
В то же время, в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей Албании было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05