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    Станет ли Грузия лидером группы?

    Албания — Грузия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Албания — Грузия
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    Жорж Микаутадзе (Грузия)
    10 сентября в матче второго тура Лиги наций по футболу сыграют Албания и Грузия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Албания — Грузия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 10 Сентября 2024 года

    Албания

  • Тирана
    •  Албания 21:45 Грузия

    Грузия

  • Тбилиси
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    Албания

    Турнирное положение: Албания смогла выйти на Евро-2024, ведь заняла первую позицию в своей подгруппе, обойдя Чехию, Польшу, Молдову и Фареры.

    Албания в финальной части континентального первенства не смогла выйти из группы, заняв четвертое место вслед за Испанией, Италией и Хорватией.

    Албания — Грузия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в первом туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на чужом поле сумела обыграть Украину (2:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые были официальными — на Евро-2024 и в Лиге наций.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах Албания выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма, казалось бы, не обещает хозяевам хороших шансов на успех, особенно с учетом отличного состояния соперника, тем не менее, победа над Украиной говорит об их силе.

    Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Грузия

    Турнирное положение: Грузия впервые в истории вышла на крупный турнир — Евро-2024, куда попала через плей-офф, в котором обыграла Люксембург и Грецию.

    Грузия на этом не остановилась и добилась сенсационного результата, сумев выйти в 1/8 финала континентального первенства.

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  • 07/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле разгромила Чехию (4:1).

    Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые были официальными — в рамках Евро-2024 и Лиги наций.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными, Грузия проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на одно, что с учетом важной победы над Чехией будет хорошим результатом после первых двух туров.

    Четыре гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей Албании забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей Грузия выиграла

    • в пяти из шести последних матчей Грузии забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.60. Ничья — в 3.35, успех Грузии — в 2.70.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в трех их последних выездных поединках.

    В то же время, в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей Албании было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    Албания — Грузия: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на футбол. Станет ли Грузия лидером группы?
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