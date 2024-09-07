7 сентября в 1-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Камерун и Намибия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Камерун — Намибия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Камерун

Турнирное положение: «Неукротимые львы» уж точно поборются за первое место в своем квартете. Состав сборной по именам выглядит весьма выгодно, и не только по африканским меркам.

При этом Камерун неплохо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 1 позиции, в 4 матчах набрав 8 очков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. Камерунцы не сумели одолеть Анголу (1:1).

А вот до того Камерун разгромил Кабо-Верде (4:1). Правда, чуть раньше «неукротимые львы» были биты нигерийцами (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 9 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Камерунцы априори обязаны выигрывать свою группу. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Матчи с Намибией для команды традиционно складываются неудачно. Из двух очных поединков Камерун по разу проиграл и сыграл вничью.

Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию на Кубок наций с виктории. Да и желание впервые одолеть Намибию у команды огромное.

Намибия

Турнирное положение: Намибия явно намеревается попасть в дуэт победителей квартета. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.

Причем Намибия в квалификации на Мундиаль выступает достаточно продуктивно. В своей группе команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела разгромное поражение. Намибия пропустила 5 безответных мячей от Анголы (0:5).

При этом поединок с Мозамбиком завершился ничьей. Соперник был обыгран лишь в серии послематчевых пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах Намибия добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются команде весьма и весьма натужно. Плюс в последних матчах трудно стали даваться еще и голы.

При этом Намибия крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Да и в двух своих последних матчах команда не забивала.

Тем не менее, команда постарается дать бой одному из грандов африканского футбола. Да и камерунцам Намибия доселе не проигрывала.

Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться. А вот шансы на контратаках у команды точно возникнут.

Статистика для ставок

Камерун не проигрывал в 2 последних поединках

Намибия не забивала в 2 своих последних матчах

Камерун еще ни разу не побеждал Намибию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 10.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.23 и 1.69.

Прогноз: Камерунцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

«Неукротимые львы» наверняка будут действовать с позиции силы, да и соперник имеет проблемы в плане реализации.

Ставка: Фора Камеруна -1.5 за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.74