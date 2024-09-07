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    «Неукротимые львы» легко проглотят Намибию

    Камерун — Намибия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Камерун — Намибия
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    Венсан Абубакар
    7 сентября в 1-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Камерун и Намибия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Камерун — Намибия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 07 Сентября 2024 года

    Камерун

  • Яунде
    •  Камерун 19:00 Намибия

    Намибия

  • Виндхук
    •

    Камерун

    Турнирное положение: «Неукротимые львы» уж точно поборются за первое место в своем квартете. Состав сборной по именам выглядит весьма выгодно, и не только по африканским меркам.

    При этом Камерун неплохо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 1 позиции, в 4 матчах набрав 8 очков.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. Камерунцы не сумели одолеть Анголу (1:1).

    А вот до того Камерун разгромил Кабо-Верде (4:1). Правда, чуть раньше «неукротимые львы» были биты нигерийцами (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 9 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Камерунцы априори обязаны выигрывать свою группу. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

    Матчи с Намибией для команды традиционно складываются неудачно. Из двух очных поединков Камерун по разу проиграл и сыграл вничью.

    Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию на Кубок наций с виктории. Да и желание впервые одолеть Намибию у команды огромное.

    Намибия

    Турнирное положение: Намибия явно намеревается попасть в дуэт победителей квартета. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.

    Причем Намибия в квалификации на Мундиаль выступает достаточно продуктивно. В своей группе команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела разгромное поражение. Намибия пропустила 5 безответных мячей от Анголы (0:5).

    При этом поединок с Мозамбиком завершился ничьей. Соперник был обыгран лишь в серии послематчевых пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Намибия добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы даются команде весьма и весьма натужно. Плюс в последних матчах трудно стали даваться еще и голы.

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    При этом Намибия крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Да и в двух своих последних матчах команда не забивала.

    Тем не менее, команда постарается дать бой одному из грандов африканского футбола. Да и камерунцам Намибия доселе не проигрывала.

    Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться. А вот шансы на контратаках у команды точно возникнут.

    Статистика для ставок

    • Камерун не проигрывал в 2 последних поединках

    • Намибия не забивала в 2 своих последних матчах

    • Камерун еще ни разу не побеждал Намибию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 10.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.23 и 1.69.

    Прогноз: Камерунцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    «Неукротимые львы» наверняка будут действовать с позиции силы, да и соперник имеет проблемы в плане реализации.

    Ставка: Фора Камеруна -1.5 за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.74

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    Камерун — Намибия: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на футбол. «Неукротимые львы» легко проглотят Намибию
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