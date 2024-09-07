Камерун
Намибия
Камерун
Турнирное положение: «Неукротимые львы» уж точно поборются за первое место в своем квартете. Состав сборной по именам выглядит весьма выгодно, и не только по африканским меркам.
При этом Камерун неплохо выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 1 позиции, в 4 матчах набрав 8 очков.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. Камерунцы не сумели одолеть Анголу (1:1).
А вот до того Камерун разгромил Кабо-Верде (4:1). Правда, чуть раньше «неукротимые львы» были биты нигерийцами (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 9 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Камерунцы априори обязаны выигрывать свою группу. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Матчи с Намибией для команды традиционно складываются неудачно. Из двух очных поединков Камерун по разу проиграл и сыграл вничью.
Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию на Кубок наций с виктории. Да и желание впервые одолеть Намибию у команды огромное.
Намибия
Турнирное положение: Намибия явно намеревается попасть в дуэт победителей квартета. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.
Причем Намибия в квалификации на Мундиаль выступает достаточно продуктивно. В своей группе команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела разгромное поражение. Намибия пропустила 5 безответных мячей от Анголы (0:5).
При этом поединок с Мозамбиком завершился ничьей. Соперник был обыгран лишь в серии послематчевых пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах Намибия добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: победы даются команде весьма и весьма натужно. Плюс в последних матчах трудно стали даваться еще и голы.
При этом Намибия крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Да и в двух своих последних матчах команда не забивала.
Тем не менее, команда постарается дать бой одному из грандов африканского футбола. Да и камерунцам Намибия доселе не проигрывала.
Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться. А вот шансы на контратаках у команды точно возникнут.
Статистика для ставок
- Камерун не проигрывал в 2 последних поединках
- Намибия не забивала в 2 своих последних матчах
- Камерун еще ни разу не побеждал Намибию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 10.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.23 и 1.69.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Казахстан — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: Камерунцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.
«Неукротимые львы» наверняка будут действовать с позиции силы, да и соперник имеет проблемы в плане реализации.
Ставка: Фора Камеруна -1.5 за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.74