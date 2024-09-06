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    Три очка для сборной Сенегала?

    Сенегал — Буркина-Фасо: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Сенегал — Буркина-Фасо
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    Калиду Кулибали
    6 сентября в 1-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Сенегал и Буркина-Фасо. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сенегал — Буркина-Фасо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 06 Сентября 2024 года

    Сенегал

  • Дакар
    •  Сенегал 22:00 Буркина-Фасо

    Буркина-Фасо

  • Уагадугу
    •

    Сенегал

    Турнирное положение: Сенегальцы уж точно поборются за первое место в своем квартете. Состав сборной по именам выглядит весьма выгодно.

    При этом Сенегал пока не особо блистает в квалификации на чемпионат мира. В своем секстете команда пока находится на 2 позиции, в 4 матчах набрав 8 очков.

    Сенегал — Буркина-Фасо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла выиграть. Сенегальцы с минимальным счетом переиграли Мадагаскар.

    А вот до того Сенегал подписал мировую с ДР Конго (1:1). А вот сборная Бенина была обыграна, хотя лишь минимально.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 7 мячей, пропустив в свои ворота лишь дважды.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Сенегальцы априори обязаны выигрывать свою группу. Вот только забивает Сенегал в среднем чуть чаще гола за матч.

    Матчи с Буркина-Фасо для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков выиграны 2 при 3 ничьих.

    Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию с виктории. Лидеры сенегальцев должны проявить свои лучшие качества.

    Буркина-Фасо

    Турнирное положение: Буркина-Фасо явно намеревается попасть в дуэт триумфаторов группы. Да и пободаться за первую позицию шансы имеются.

    Причем Буркина-Фасо в квалификации на Мундиаль не балует успехами. В своей группе команда пребывает на скромном 3 месте.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела одолеть Сьерра-Леоне (2:2). Да и поражение от египтян удручило (1:2).

    При этом поединок с Нигером завершился ничьей (1:1). А вот в спарринге с ливийцами команда потерпела поражение (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Буркина-Фасо проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы даются команде весьма и весьма натужно. Да и стабильности в игре нет даже в первом приближении.

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    При этом Буркина-Фасо крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Да и не побеждает команда еще с января этого года.

    Тем не менее, команда постарается оказать достойное сопротивление одному из грандов африканского футбола. Да и мотивация дать столь сильному сопернику у команды имеется.

    Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Вот только Буркина-Фасо пока ни разу в истории не обыгрывала сенегальцев.

    Статистика для ставок

    • Сенегал не проигрывает уже год

    • Буркина-Фасо не может победить с января

    • Сенегал еще ни разу не проигрывал сборной Буркина-Фасо

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 4.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.62 и 1.49.

    Прогноз: Сенегальцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Сенегал наверняка будет действовать с позиции силы, да и соперник давненько не побеждал.

    Ставка: Победа Сенегала за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.10

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    Сенегал — Буркина-Фасо: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для сборной Сенегала?
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