6 сентября в 1-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Сенегал и Буркина-Фасо. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сенегал — Буркина-Фасо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегальцы уж точно поборются за первое место в своем квартете. Состав сборной по именам выглядит весьма выгодно.

При этом Сенегал пока не особо блистает в квалификации на чемпионат мира. В своем секстете команда пока находится на 2 позиции, в 4 матчах набрав 8 очков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла выиграть. Сенегальцы с минимальным счетом переиграли Мадагаскар.

А вот до того Сенегал подписал мировую с ДР Конго (1:1). А вот сборная Бенина была обыграна, хотя лишь минимально.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 7 мячей, пропустив в свои ворота лишь дважды.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Сенегальцы априори обязаны выигрывать свою группу. Вот только забивает Сенегал в среднем чуть чаще гола за матч.

Матчи с Буркина-Фасо для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков выиграны 2 при 3 ничьих.

Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию с виктории. Лидеры сенегальцев должны проявить свои лучшие качества.

Буркина-Фасо

Турнирное положение: Буркина-Фасо явно намеревается попасть в дуэт триумфаторов группы. Да и пободаться за первую позицию шансы имеются.

Причем Буркина-Фасо в квалификации на Мундиаль не балует успехами. В своей группе команда пребывает на скромном 3 месте.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела одолеть Сьерра-Леоне (2:2). Да и поражение от египтян удручило (1:2).

При этом поединок с Нигером завершился ничьей (1:1). А вот в спарринге с ливийцами команда потерпела поражение (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Буркина-Фасо проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются команде весьма и весьма натужно. Да и стабильности в игре нет даже в первом приближении.

При этом Буркина-Фасо крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Да и не побеждает команда еще с января этого года.

Тем не менее, команда постарается оказать достойное сопротивление одному из грандов африканского футбола. Да и мотивация дать столь сильному сопернику у команды имеется.

Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Вот только Буркина-Фасо пока ни разу в истории не обыгрывала сенегальцев.

Статистика для ставок

Сенегал не проигрывает уже год

Буркина-Фасо не может победить с января

Сенегал еще ни разу не проигрывал сборной Буркина-Фасо

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 4.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.62 и 1.49.

Прогноз: Сенегальцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Сенегал наверняка будет действовать с позиции силы, да и соперник давненько не побеждал.

Ставка: Победа Сенегала за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.10