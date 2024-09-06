Сенегал
Буркина-Фасо
Сенегал
Турнирное положение: Сенегальцы уж точно поборются за первое место в своем квартете. Состав сборной по именам выглядит весьма выгодно.
При этом Сенегал пока не особо блистает в квалификации на чемпионат мира. В своем секстете команда пока находится на 2 позиции, в 4 матчах набрав 8 очков.
Сенегал — Буркина-Фасо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла выиграть. Сенегальцы с минимальным счетом переиграли Мадагаскар.
А вот до того Сенегал подписал мировую с ДР Конго (1:1). А вот сборная Бенина была обыграна, хотя лишь минимально.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 7 мячей, пропустив в свои ворота лишь дважды.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Сенегальцы априори обязаны выигрывать свою группу. Вот только забивает Сенегал в среднем чуть чаще гола за матч.
Матчи с Буркина-Фасо для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков выиграны 2 при 3 ничьих.
Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию с виктории. Лидеры сенегальцев должны проявить свои лучшие качества.
Буркина-Фасо
Турнирное положение: Буркина-Фасо явно намеревается попасть в дуэт триумфаторов группы. Да и пободаться за первую позицию шансы имеются.
Причем Буркина-Фасо в квалификации на Мундиаль не балует успехами. В своей группе команда пребывает на скромном 3 месте.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела одолеть Сьерра-Леоне (2:2). Да и поражение от египтян удручило (1:2).
При этом поединок с Нигером завершился ничьей (1:1). А вот в спарринге с ливийцами команда потерпела поражение (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Буркина-Фасо проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: победы даются команде весьма и весьма натужно. Да и стабильности в игре нет даже в первом приближении.
При этом Буркина-Фасо крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Да и не побеждает команда еще с января этого года.
Тем не менее, команда постарается оказать достойное сопротивление одному из грандов африканского футбола. Да и мотивация дать столь сильному сопернику у команды имеется.
Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Вот только Буркина-Фасо пока ни разу в истории не обыгрывала сенегальцев.
Статистика для ставок
- Сенегал не проигрывает уже год
- Буркина-Фасо не может победить с января
- Сенегал еще ни разу не проигрывал сборной Буркина-Фасо
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 4.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.62 и 1.49.
- 2.06Вьетнам — Россия: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.10Сербия — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Португалия — Хорватия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Сенегальцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Сенегал наверняка будет действовать с позиции силы, да и соперник давненько не побеждал.
Ставка: Победа Сенегала за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.10