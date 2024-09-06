Мали
Мозамбик
Мали
Турнирное положение: Малицы уж точно поборются за одно из двух проходных мест на Кубок наций. Состав сборной по именам выглядит весьма прилично.
При этом Мали пока не блистает в квалификации на чемпионат мира. В своем секстете команда пока находится на 4 позиции.
Мали — Мозамбик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла выиграть. Малийцы подписали мировую с Мадагаскаром (0:0).
А вот до того Мали уступила Гане (1:2). Зато в контрольном поединке были обыграны традиционно сильные нигерийцы (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Малийцы априори обязаны выигрывать свою группу. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.
С Мозамбиком команда пересекалась лишь однажды. Десять лет назад Мали переиграла соперника (2:1).
Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию с виктории. Да и вообще, малийцы смотрятся сильнее оппонента.
Мозамбик
Турнирное положение: Мозамбик явно намеревается попасть в дуэт победителей группы. Да и пободаться за первую позицию шансы есть.
Причем Мозамбик недавно занял 3 место на Кубке Косафа. В серии пенальти были обыграны Коморские острова.
Последние матчи: намибийцам команда уступила в серии пенальти. Да и вообще, реализация у Мозамбика хромает.
При этом поединок с Ботсваной завершился викторией (3:1). Зато матч с Эсватини завершился мировой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Мозамбик победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: победы даются команде довольно непросто. Да и стабильности ей явно недостает.
При этом Мозамбик крайне неудачно играет с более статусными соперниками. А вот не проигрывает команда еще с января.
Тем не менее, команда постарается оказать достойное сопротивление Мали. Да и мотивация дать столь сильному сопернику у команды имеется.
Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Свои шансы они явно поищут в контригре.
Статистика для ставок
- Мали не побеждает в 2 своих последних поединках
- Мозамбик не проигрывает с января
- Единственный очный поединок соперников принес победу Мали (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мали — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 4.07.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 3.30 и 1.34.
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Прогноз: Малийцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Мали наверняка будет действовать с позиции силы, да и оборона соперника частенько дает сбои.
Ставка: Победа Мали за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.50