6 сентября в 1-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Мали и Мозамбик. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мали — Мозамбик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мали

Турнирное положение: Малицы уж точно поборются за одно из двух проходных мест на Кубок наций. Состав сборной по именам выглядит весьма прилично.

При этом Мали пока не блистает в квалификации на чемпионат мира. В своем секстете команда пока находится на 4 позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла выиграть. Малийцы подписали мировую с Мадагаскаром (0:0).

А вот до того Мали уступила Гане (1:2). Зато в контрольном поединке были обыграны традиционно сильные нигерийцы (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Малийцы априори обязаны выигрывать свою группу. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.

С Мозамбиком команда пересекалась лишь однажды. Десять лет назад Мали переиграла соперника (2:1).

Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию с виктории. Да и вообще, малийцы смотрятся сильнее оппонента.

Мозамбик

Турнирное положение: Мозамбик явно намеревается попасть в дуэт победителей группы. Да и пободаться за первую позицию шансы есть.

Причем Мозамбик недавно занял 3 место на Кубке Косафа. В серии пенальти были обыграны Коморские острова.

Последние матчи: намибийцам команда уступила в серии пенальти. Да и вообще, реализация у Мозамбика хромает.

При этом поединок с Ботсваной завершился викторией (3:1). Зато матч с Эсватини завершился мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Мозамбик победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются команде довольно непросто. Да и стабильности ей явно недостает.

При этом Мозамбик крайне неудачно играет с более статусными соперниками. А вот не проигрывает команда еще с января.

Тем не менее, команда постарается оказать достойное сопротивление Мали. Да и мотивация дать столь сильному сопернику у команды имеется.

Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Свои шансы они явно поищут в контригре.

Статистика для ставок

Мали не побеждает в 2 своих последних поединках

Мозамбик не проигрывает с января

Единственный очный поединок соперников принес победу Мали (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мали — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 4.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 3.30 и 1.34.

Прогноз: Малийцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Мали наверняка будет действовать с позиции силы, да и оборона соперника частенько дает сбои.

Ставка: Победа Мали за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.50