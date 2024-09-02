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    Команду Рожерио Сени ждет коллизия?

    «Ред Булл Брагантино» — «Баия». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Баия»
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    Рожерио Сени
    2 сентября в 25-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Баия». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Баия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Сентября 2024 года

    Брагантино

  • Бразилия. Серия А
    •  Брагантино 00:30 Баия

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» сражается за выживание в элите. На данный момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ред Булл Брагантино» лишь на 5 пунктов опережает опасную зону. Вот только выиграла команда всего в 7 матчах из 23.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Ред Булл Брагантино» не запишет себе в актив. Команда минимально уступила «Крисиуме».

    А вот до того «Ред Булл Брагантино» проиграл еще и «Фламенго» (1:2). А вот с «Коринтиансом» в Южноамериканском Кубке команда справилась (2:1), однако уступила в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла всего лишь один раз. В этих матчах она забила 5 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Жуниньо Капиксаба — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух своих последних матчах команда уступила. При этом «Ред Булл Брагантино» пропускает в среднем более гола за матч: 29 мячей в 23 поединках.

    Матчи против «Баии» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ред Булл Брагантино» победил 1 раз при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться выбраться из эмоциональной ямы. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.

    «Баия»

    Турнирное положение: «Баия» нынче ходит в претендентах на высокие места. На текущий момент команда находится на 6 строчке таблицы.

    Причем «Баия» в 24 матчах чемпионата победила 11 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 33 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Поражение от «Фламенго» получилось минимальным.

    До того команда подписала мировую с «Ботафого» (0:0). Зато «Гремио» был уверенно обыгран (2:0).

    Вообще же, «Баия» в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 5 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит вполне уверенно. Вот только в двух последних матчах «Баия» не забивала.

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    Зато команда Рожерио Сени имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Баия» в среднем менее гола за матч: 25 пропущенных мячей в 24 поединках.

    Причем «Баия» на 9 очков отстает от лидера чемпионата. Вот только проиграла команда уже в 7 поединках бразильской Серии А.

    Нет сомнений, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Ред Булл Брагантино» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Баия» не забивала в 2 своих последних матчах

    • «Ред Булл Брагантино» пропускает в среднем более гола за матч — 29 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.04 и 1.78.

    Прогноз: «Ред Булл Брагантино» постарается воспользоваться преимуществом своего поля, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же «Баия» не забивала в двух своих последних матчах.

    Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

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    «Ред Булл Брагантино» — «Баия»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 02.09.2024. Прогнозы на футбол. Команду Рожерио Сени ждет коллизия?
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