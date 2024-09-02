2 сентября в 25-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Баия». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Баия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» сражается за выживание в элите. На данный момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Ред Булл Брагантино» лишь на 5 пунктов опережает опасную зону. Вот только выиграла команда всего в 7 матчах из 23.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Ред Булл Брагантино» не запишет себе в актив. Команда минимально уступила «Крисиуме».

А вот до того «Ред Булл Брагантино» проиграл еще и «Фламенго» (1:2). А вот с «Коринтиансом» в Южноамериканском Кубке команда справилась (2:1), однако уступила в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла всего лишь один раз. В этих матчах она забила 5 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Жуниньо Капиксаба — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух своих последних матчах команда уступила. При этом «Ред Булл Брагантино» пропускает в среднем более гола за матч: 29 мячей в 23 поединках.

Матчи против «Баии» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ред Булл Брагантино» победил 1 раз при 2 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться выбраться из эмоциональной ямы. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.

«Баия»

Турнирное положение: «Баия» нынче ходит в претендентах на высокие места. На текущий момент команда находится на 6 строчке таблицы.

Причем «Баия» в 24 матчах чемпионата победила 11 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 33 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Поражение от «Фламенго» получилось минимальным.

До того команда подписала мировую с «Ботафого» (0:0). Зато «Гремио» был уверенно обыгран (2:0).

Вообще же, «Баия» в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 5 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит вполне уверенно. Вот только в двух последних матчах «Баия» не забивала.

Зато команда Рожерио Сени имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Баия» в среднем менее гола за матч: 25 пропущенных мячей в 24 поединках.

Причем «Баия» на 9 очков отстает от лидера чемпионата. Вот только проиграла команда уже в 7 поединках бразильской Серии А.

Нет сомнений, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

«Ред Булл Брагантино» уступил в 2 своих последних поединках

«Баия» не забивала в 2 своих последних матчах

«Ред Булл Брагантино» пропускает в среднем более гола за матч — 29 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.04 и 1.78.

Прогноз: «Ред Булл Брагантино» постарается воспользоваться преимуществом своего поля, и явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же «Баия» не забивала в двух своих последних матчах.

Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04