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    «Динамо» даст бой «Крыльям»

    Крылья Советов — Динамо Махачкала: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала
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    Николай Рассказов — игрок «Крыльев Советов»
    1 сентября в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Сентября 2024 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 17:30 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Команда не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне, но ситуация потихоньку налаживается. После 6-и туров «Крылья» занимают 9-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе.

    У команда есть проблемы в обороне, самарцы делят предпоследнее место в лиге по пропущенным голам. За 6 матчей «Крылья Советов» пропустили 12 мячей.

    Крылья Советов — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече в рамках Кубка России команда крупно проиграла «Динамо» (1:5). Матчем ранее «Крылья Советов» одолели «Пари НН» со счетом 3:1.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах самарцы трижды проиграли и дважды победили. За этот период «Крылья» забили 6 голов при 10-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграет: Амар Рахманович (травма).

    Состояние команды: «Крылья» продолжают выходить из ямы с самого начала сезона. Матч против махачкалинского «Динамо» станет отличной возможностью набрать важные очки.

    Стоит отметить, что у «Крыльев» есть нападающий, которые довольно часто отличается голами. За 6 матчей в РПЛ Франко Ороско забил 3 мяча, занимая 12-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Команда только адаптируется к уровню РПЛ, ведь она еще в прошлом сезоне выступала в Первой лиге. «Динамо» Махачкала занимает 13-е место в таблице высшего дивизиона с 5-ю очками в активе.

    У команды есть большие проблемы с результативностью с самого начала сезона. «Динамо» занимает последнее место в лиге по этому показателю, забив всего 2 мяча за 6 встреч.

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  • 29/08/2024

    • Последние матчи: В прошлом поединке Кубка России махачкалинская команда неожиданно обыграла «Спартак» на чужом поле со счетом 1:0, а до этого проиграла «Рубину» (0:2) в рамках РПЛ.

    За последние 5 матчей у «Динамо» 2 победы и 3 поражения. Команда за этот период сумела забить 3 гола при 6-и пропущенных.

    Не сыграет: Муталип Алибеков (красная карточка).

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    Состояние команды: У «Динамо» точно будет шанс сохранить прописку в РПЛ и закрепиться в лиге как крепкий середняк, но пока команде срочно нужно что-то делать с результативностью.

    В единственной очной встрече против «Крыльев Советов» махачкалинское «Динамо» одержало победу со счетом 1:0, забив победный гол на 83-й минуте.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х матчах «Динамо» не пробивало тотал 2.5 больше

    • В единственном очном матче «Динамо» одержало победу (1:0)

    • В 4-х из 5-и последних матчей на своем поле «Крылья Советов» выступали результативно (пробивали тотал 2.5 больше)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.65, а победа махачкалиного «Динамо» — в 4.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: Команды закроются в обороне и забьют минимум голов.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 2.25.

    Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» продолжить испытывать проблемы с результативностью.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 0.5 меньше за 2.12.

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    «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» даст бой «Крыльям»
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