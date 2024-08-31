Вердер
Боруссия Д
«Вердер»
Турнирное положение: «Вердер» в новом сезоне стартовал неудачно. Бременцы не сумели переиграть «Аугсбург» (2:2).
При этом «Вердер» явно настроен снова побороться за выход в зону еврокубков. Да и подбор игроков у команды вполне себе приличный.
Вердер — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Вот только бременцам явно недостает пресловутой монолитности. Да и стабильность результатов хромает на обе ноги.
А вот в Кубке страны команда проследовала в следующий раунд. «Вердер» уверенно расправился с «Энерги» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «музыканты» отличились 8 мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Бременцам в новом сезоне придется крайне непросто. Да и с «Аусгбургом» команде пришлось отыгрываться.
Поединки против дортмундцев для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Вердер» выиграл 1 раз при 4 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться взять хотя бы балл. Да и в трех последних очных поединках бременцы уступили клубу из Дортмунда.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы явно грезят о Серебряной салатнице. Вот и старт нынешнего сезона команда провела удачно.
При этом «Боруссия» Д в первом туре сумела одолеть «Айнтрахт» Фр. Дортмундцы отправили в ворота соперника 2 безответных мяча (2:0).
Последние матчи: «Боруссия» Д уже успела пройти в следующую стадию Кубка Германии. Скромный «Феникс Любек» был обыгран уверенно (4:1).
А вот побеждает команда уже в 3 поединках кряду. Причем в трех из них «Боруссия» Д не забивает менее 2 мячей за матч.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д разжилась 4 викториями. В них команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Серу Гирасси — травмирован.
Состояние команды: Дортмундцы явно намерены воспользоваться кризисом «Баварии» и синдромом второго сезона у «Байера». Да и по составу команда выглядит выгодно.
При этом «Боруссия» Д уже 2 года не проигрывает бременцам. Притом, что 3 последних победы над музыкантами получились непростыми — 2:0, 1:0, 2:1.
И уж точно гости постараются разжиться тремя зачетными баллами. Да и успешный старт в Бундеслиге явно окрылил дортмундцев.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Без травмированного Гирасси роль голеадора на себя вновь должен взять англичанин Джейми Байноу-Гиттенс.
Статистика для ставок
- «Боруссия» Д обыграл «музыкантов» в 3 последних очных поединках
- Дортмундцы выиграли в 3 своих последних матчах
- Бременцы уже 2 года не могут обыграть «Боруссию» Д
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 4.37, а победа оппонента — в скромные 4.03.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.41 и 2.69.
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Прогноз: Гости летом выглядят весьма неплохо, тогда как «Вердер» крайне нестабилен.
Даже без Гирасси атака дортмундцев сразу должна проявить себя во всей красе, да и задачи у команды максимальные.
Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.69