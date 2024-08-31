31 августа во 2-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» в новом сезоне стартовал неудачно. Бременцы не сумели переиграть «Аугсбург» (2:2).

При этом «Вердер» явно настроен снова побороться за выход в зону еврокубков. Да и подбор игроков у команды вполне себе приличный.

Последние матчи: Вот только бременцам явно недостает пресловутой монолитности. Да и стабильность результатов хромает на обе ноги.

А вот в Кубке страны команда проследовала в следующий раунд. «Вердер» уверенно расправился с «Энерги» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «музыканты» отличились 8 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Бременцам в новом сезоне придется крайне непросто. Да и с «Аусгбургом» команде пришлось отыгрываться.

Поединки против дортмундцев для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Вердер» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться взять хотя бы балл. Да и в трех последних очных поединках бременцы уступили клубу из Дортмунда.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы явно грезят о Серебряной салатнице. Вот и старт нынешнего сезона команда провела удачно.

При этом «Боруссия» Д в первом туре сумела одолеть «Айнтрахт» Фр. Дортмундцы отправили в ворота соперника 2 безответных мяча (2:0).

Последние матчи: «Боруссия» Д уже успела пройти в следующую стадию Кубка Германии. Скромный «Феникс Любек» был обыгран уверенно (4:1).

А вот побеждает команда уже в 3 поединках кряду. Причем в трех из них «Боруссия» Д не забивает менее 2 мячей за матч.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д разжилась 4 викториями. В них команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Серу Гирасси — травмирован.

Состояние команды: Дортмундцы явно намерены воспользоваться кризисом «Баварии» и синдромом второго сезона у «Байера». Да и по составу команда выглядит выгодно.

При этом «Боруссия» Д уже 2 года не проигрывает бременцам. Притом, что 3 последних победы над музыкантами получились непростыми — 2:0, 1:0, 2:1.

И уж точно гости постараются разжиться тремя зачетными баллами. Да и успешный старт в Бундеслиге явно окрылил дортмундцев.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Без травмированного Гирасси роль голеадора на себя вновь должен взять англичанин Джейми Байноу-Гиттенс.

Статистика для ставок

«Боруссия» Д обыграл «музыкантов» в 3 последних очных поединках

Дортмундцы выиграли в 3 своих последних матчах

Бременцы уже 2 года не могут обыграть «Боруссию» Д

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 4.37, а победа оппонента — в скромные 4.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.41 и 2.69.

Прогноз: Гости летом выглядят весьма неплохо, тогда как «Вердер» крайне нестабилен.

Даже без Гирасси атака дортмундцев сразу должна проявить себя во всей красе, да и задачи у команды максимальные.

Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.69