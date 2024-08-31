Наполи
Парма
«Наполи»
Турнирное положение: «Наполи» по итогам двух туров находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю позицию.
Команда набрала три очка и отстает от зоны еврокубков на один балл, тогда как отрыв от зоны вылета составляет два пункта.
Наполи — Парма: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Серии А подопечные Антонио Конте на своем поле разгромили «Болонью» (3:0).
Этот успех стал первым для неаполитанцев в национальном первенстве новой кампании. Ранее им удалось выиграть лишь в Кубке Италии — в серии пенальти у «Модены» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних играх (контрольных и официальных), «Наполи» выиграл шесть раз и дважды проиграл.
Словом, у коллектива неплохие результаты, несмотря на не лучший старт нового сезона. Правда хорошая форма соперника потребует от «адзурри» немалых усилий.
Три гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» после двух стартовых туров итальянского первенства набрала четыре очка.
Команда находится в зоне еврокубков на пятой позиции с отставанием в два балла от лидера «Ювентуса», а от зоны Лиги чемпионов она отстает по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Серии А клуб на своем поле обыграл «Милан» со счетом 2:1.
Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию «Крестоносцев» в два поединка, которые пришлись на Кубок Италии и национальный чемпионат.
Не сыграют: травмированы — Эстевес, Эрнани, Шарпентье, Бенедичак, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Парма» выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.
На первый взгляд это говорит о не лучшей форме «джаллоблу», тем не менее, ничья с «Фиорентиной» и победа над «Миланом» на старте нового розыгрыша Серии А на самом деле указывают на их отличную форму.
Деннис Ман — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Серии А с двумя голами.
Статистика для ставок
- в девяти последних матчах «Наполи» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Пармы» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Парма» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.50, победа «Пармы» — в 6.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: в девяти последних матчах хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в девяти их последних домашних поединках.
При этом в трех из шести последних игр гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей «Наполи» было именно так.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15