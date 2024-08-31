31 августа в 3-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Парма». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Парма», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» по итогам двух туров находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю позицию.

Команда набрала три очка и отстает от зоны еврокубков на один балл, тогда как отрыв от зоны вылета составляет два пункта.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Серии А подопечные Антонио Конте на своем поле разгромили «Болонью» (3:0).

Этот успех стал первым для неаполитанцев в национальном первенстве новой кампании. Ранее им удалось выиграть лишь в Кубке Италии — в серии пенальти у «Модены» (0:0).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних играх (контрольных и официальных), «Наполи» выиграл шесть раз и дважды проиграл.

Словом, у коллектива неплохие результаты, несмотря на не лучший старт нового сезона. Правда хорошая форма соперника потребует от «адзурри» немалых усилий.

Три гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» после двух стартовых туров итальянского первенства набрала четыре очка.

Команда находится в зоне еврокубков на пятой позиции с отставанием в два балла от лидера «Ювентуса», а от зоны Лиги чемпионов она отстает по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Серии А клуб на своем поле обыграл «Милан» со счетом 2:1.

Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию «Крестоносцев» в два поединка, которые пришлись на Кубок Италии и национальный чемпионат.

Не сыграют: травмированы — Эстевес, Эрнани, Шарпентье, Бенедичак, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Парма» выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

На первый взгляд это говорит о не лучшей форме «джаллоблу», тем не менее, ничья с «Фиорентиной» и победа над «Миланом» на старте нового розыгрыша Серии А на самом деле указывают на их отличную форму.

Деннис Ман — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Серии А с двумя голами.

Статистика для ставок

в девяти последних матчах «Наполи» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Пармы» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Парма» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.50, победа «Пармы» — в 6.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в девяти последних матчах хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в девяти их последних домашних поединках.

При этом в трех из шести последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей «Наполи» было именно так.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15