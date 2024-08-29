29 августа в финале квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Бачка-Топола» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бачка-Топола» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бачка-Топола»

Турнирное положение: Эта команда посредственно выступает в своем чемпионате. Нынче она пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Бачка-Топола» ужасно выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата Сербии команда отличилась лишь 4 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда снова проиграла. «Бачка-Топола» минимально уступила ОФК Белград.

При этом в первом матче финала квалификации Лиги Европы команда уступила «Маккаби» Тель-Авив (0:3). А вот до того «Бачка-Топола» переиграла «Войводину» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках сербы забили 3 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: Михайло Баняц, Матея Джорджевич — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Сербы в этой дуэли почти обречены. Гандикап в три мяча им вряд ли по силам отыграть.

При этом «Бачка-Топола» проиграла в 2 своих последних матчах. Причем в них команда не отличилась ни разу.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Сербы постараются как можно громче хлопнуть дверью.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив еще не стартовал в своем чемпионате. Зато команда уже пробилась в финал Кубка Тото.

Причем «Маккаби» Тель-Авив в предыдущем раунде прошел «Паневежис». Литовцы были обыграны в обоих матчах — 2:1, 3:0.

Последние матчи: в предыдущем поединке «Маккаби» Тель-Авив разгромил «Бачку-Тополу» (3:0). А вот до того был бит «Бней Сахнин» (2:1).

Серия из 4 побед подряд явно ободряет израильтян. А вот до нее команда уступила ФКСБ со счетом 0:1.

В 5 своих последних матчах «Маккаби» Тель-Авив победил 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в трех последних матчах команда пропустила всего 1 мяч. Да и вообще, оборона израильтян напоминает бетон.

При этом «Маккаби» Тель-Авив не проигрывает уже почти месяц. Да и в нынешних своих кондициях израильтяне способны на многое.

К тому же, в первом матче команда смотрелась на голову сильнее сербов. Плюс у оппонента еще и вылетели два игрока по причине дисквалификации.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Израильтяне смотрятся на голову сильнее нестабильного соперника.

Статистика для ставок

«Бачка-Топола» проиграла в 2 своих последних матчах

«Маккаби» Тель-Авив выиграл в 4 своих последних поединках

В первом поединке сильнее были израильтяне (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.85 и 1.96.

Прогноз: Израильтяне проводят весьма продуктивный цикл, и явно будут активно атаковать.

«Маккаби» Тель-Авив выглядит в разы сильнее соперника, и явно постарается повторно его одолеть.

Ставка: Победа «Маккаби» Тель-Авив за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этой встрече сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.08