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    «Маккаби» еще раз переиграет сербов?

    Бачка-Топола — Маккаби Тель-Авив: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Бачка-Топола» — «Маккаби» Тель-Авив
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    «Маккаби» Тель-Авив
    29 августа в финале квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Бачка-Топола» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бачка-Топола» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Бачка-Топола»

    Турнирное положение: Эта команда посредственно выступает в своем чемпионате. Нынче она пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бачка-Топола» ужасно выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата Сербии команда отличилась лишь 4 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда снова проиграла. «Бачка-Топола» минимально уступила ОФК Белград.

    При этом в первом матче финала квалификации Лиги Европы команда уступила «Маккаби» Тель-Авив (0:3). А вот до того «Бачка-Топола» переиграла «Войводину» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках сербы забили 3 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Михайло Баняц, Матея Джорджевич — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Сербы в этой дуэли почти обречены. Гандикап в три мяча им вряд ли по силам отыграть.

    При этом «Бачка-Топола» проиграла в 2 своих последних матчах. Причем в них команда не отличилась ни разу.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Сербы постараются как можно громче хлопнуть дверью.

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив еще не стартовал в своем чемпионате. Зато команда уже пробилась в финал Кубка Тото.

    Причем «Маккаби» Тель-Авив в предыдущем раунде прошел «Паневежис». Литовцы были обыграны в обоих матчах — 2:1, 3:0.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке «Маккаби» Тель-Авив разгромил «Бачку-Тополу» (3:0). А вот до того был бит «Бней Сахнин» (2:1).

    Серия из 4 побед подряд явно ободряет израильтян. А вот до нее команда уступила ФКСБ со счетом 0:1.

    В 5 своих последних матчах «Маккаби» Тель-Авив победил 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах команда пропустила всего 1 мяч. Да и вообще, оборона израильтян напоминает бетон.

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    При этом «Маккаби» Тель-Авив не проигрывает уже почти месяц. Да и в нынешних своих кондициях израильтяне способны на многое.

    К тому же, в первом матче команда смотрелась на голову сильнее сербов. Плюс у оппонента еще и вылетели два игрока по причине дисквалификации.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Израильтяне смотрятся на голову сильнее нестабильного соперника.

    Статистика для ставок

    • «Бачка-Топола» проиграла в 2 своих последних матчах

    • «Маккаби» Тель-Авив выиграл в 4 своих последних поединках

    • В первом поединке сильнее были израильтяне (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.85 и 1.96.

    Прогноз: Израильтяне проводят весьма продуктивный цикл, и явно будут активно атаковать.

    «Маккаби» Тель-Авив выглядит в разы сильнее соперника, и явно постарается повторно его одолеть.

    Ставка: Победа «Маккаби» Тель-Авив за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этой встрече сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.08

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    «Бачка-Топола» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. «Маккаби» еще раз переиграет сербов?
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