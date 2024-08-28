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    Выйдет ли «Слован» в основной этап Лиги чемпионов?

    Слован Братислава — Мидтьюлланн: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Слован» Братислава — «Мидтьюлланн»
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    Давид Стрелец
    «Слован» Братислава на своем поле примет «Мидтьюлланн» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится 28 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» Братислава — «Мидтьюлланн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 28 Августа 2024 года

    Слован

  • Либерец
    •  Слован 22:00 Мидтьюлланн

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
    •

    «Слован» Братислава

    Турнирное положение: «Слован» Братислава разошелся миром с нынешним соперником в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на выезде со счетом 1:1.

    Таким образом, «Слован» выйдет в следующий круг, если победит на своем поле, тогда как ничья оставляет ей шансы на успех в серии пенальти.

    Слован — Мидтьюлланн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках словацкого первенства клуб на чужом поле обыграл «Дуклу» Банска-Бистрица (2:0).

    Этот успех стал для коллектива шестым в восьми последних поединках, которые пришлись на внутренний чемпионат и Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти последних матчах (11-ти официальных и одном товарищеском) «Слован» ни разу не проиграла при девяти победах и трех ничьих.

    Хотя такая форма говорит о неплохих шансах братиславцев на выход в основной раунд Лиги чемпионов, обыграть нынешнего соперника может оказаться им не по зубам.

    Давид Стрелец и Роберт Мак — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги чемпионов с тремя голами.

    «Мидтьюлланн»

    Турнирное положение: «Мидтьюлланн» довольствовался ничьей в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на своем поле со счетом 1:1.

    Таким образом, «Мидтьюлланн» выйдет в следующий круг, если победит на чужом поле, тогда как ничья оставляет ей шансы на успех в серии пенальти.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках датского первенства клуб на своем поле обыграл «Сённерйюск» со счетом 3:2.

    Этот успех стал для коллектива шестым в восьми последних поединках, которые пришлись на внутренний чемпионат и Лигу чемпионов.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 17-ти последних матчах (16-ти официальных и одном товарищеском) «Мидтьюлланн» ни разу не проиграла при 10-ти победах и семи ничьих.

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    Франкулину Джу — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Слован» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Слована» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей «Мидтьюлланн» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.45, победа «Слована» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.97.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так же было и в двух из трех их последних домашних поединков.

    При этом в пяти из восьми последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в шести из восьми их последних матчей.

    Ставка: «Мидтьюлланн» победит за 2.40

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    «Слован» Братислава — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Слован» в основной этап Лиги чемпионов?
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