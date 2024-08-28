Слован
Мидтьюлланн
«Слован» Братислава
Турнирное положение: «Слован» Братислава разошелся миром с нынешним соперником в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на выезде со счетом 1:1.
Таким образом, «Слован» выйдет в следующий круг, если победит на своем поле, тогда как ничья оставляет ей шансы на успех в серии пенальти.
Слован — Мидтьюлланн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках словацкого первенства клуб на чужом поле обыграл «Дуклу» Банска-Бистрица (2:0).
Этот успех стал для коллектива шестым в восьми последних поединках, которые пришлись на внутренний чемпионат и Лигу чемпионов.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 12-ти последних матчах (11-ти официальных и одном товарищеском) «Слован» ни разу не проиграла при девяти победах и трех ничьих.
Хотя такая форма говорит о неплохих шансах братиславцев на выход в основной раунд Лиги чемпионов, обыграть нынешнего соперника может оказаться им не по зубам.
Давид Стрелец и Роберт Мак — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги чемпионов с тремя голами.
«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: «Мидтьюлланн» довольствовался ничьей в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на своем поле со счетом 1:1.
Таким образом, «Мидтьюлланн» выйдет в следующий круг, если победит на чужом поле, тогда как ничья оставляет ей шансы на успех в серии пенальти.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках датского первенства клуб на своем поле обыграл «Сённерйюск» со счетом 3:2.
Этот успех стал для коллектива шестым в восьми последних поединках, которые пришлись на внутренний чемпионат и Лигу чемпионов.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 17-ти последних матчах (16-ти официальных и одном товарищеском) «Мидтьюлланн» ни разу не проиграла при 10-ти победах и семи ничьих.
Франкулину Джу — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Слован» выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Слована» забивали меньше 2,5 голов
- в шести из восьми последних матчей «Мидтьюлланн» выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.45, победа «Слована» — в 2.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.97.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так же было и в двух из трех их последних домашних поединков.
При этом в пяти из восьми последних игр гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в шести из восьми их последних матчей.
Ставка: «Мидтьюлланн» победит за 2.40