«Слован» Братислава на своем поле примет «Мидтьюлланн» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится 28 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» Братислава — «Мидтьюлланн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Слован» Братислава

Турнирное положение: «Слован» Братислава разошелся миром с нынешним соперником в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на выезде со счетом 1:1.

Таким образом, «Слован» выйдет в следующий круг, если победит на своем поле, тогда как ничья оставляет ей шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках словацкого первенства клуб на чужом поле обыграл «Дуклу» Банска-Бистрица (2:0).

Этот успех стал для коллектива шестым в восьми последних поединках, которые пришлись на внутренний чемпионат и Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах (11-ти официальных и одном товарищеском) «Слован» ни разу не проиграла при девяти победах и трех ничьих.

Хотя такая форма говорит о неплохих шансах братиславцев на выход в основной раунд Лиги чемпионов, обыграть нынешнего соперника может оказаться им не по зубам.

Давид Стрелец и Роберт Мак — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги чемпионов с тремя голами.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» довольствовался ничьей в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на своем поле со счетом 1:1.

Таким образом, «Мидтьюлланн» выйдет в следующий круг, если победит на чужом поле, тогда как ничья оставляет ей шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках датского первенства клуб на своем поле обыграл «Сённерйюск» со счетом 3:2.

Этот успех стал для коллектива шестым в восьми последних поединках, которые пришлись на внутренний чемпионат и Лигу чемпионов.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 17-ти последних матчах (16-ти официальных и одном товарищеском) «Мидтьюлланн» ни разу не проиграла при 10-ти победах и семи ничьих.

Франкулину Джу — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Слован» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Слована» забивали меньше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Мидтьюлланн» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.45, победа «Слована» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.97.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так же было и в двух из трех их последних домашних поединков.

При этом в пяти из восьми последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в шести из восьми их последних матчей.

Ставка: «Мидтьюлланн» победит за 2.40