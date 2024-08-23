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    Три очка для хабаровчан?

    «СКА-Хабаровск» — «Сокол». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Первая лига, 23 августа 2024 года

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    «СКА-Хабаровск»
    23 августа в 7-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Сокол». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 23 Августа 2024 года

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 15:00 Сокол

    Сокол

  • Саратов
    •

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане стартовали в первенстве явно не лучшим образом. По итогам 6 первых туров команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    При этом «СКА-Хабаровск» в 6 поединках сумел разжиться всего 4 очками. Да и забили «армейцы» лишь 2 мяча.

    СКА-Хабаровск — Сокол: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре хабаровчане снова потерпели поражение. «СКА-Хабаровск» пропустил 3 безответных мяча от КАМАЗа.

    До того команда подписала мировую с «Шинником» (0:0). А вот встреча с «Аланией» завершилась обидным поражением (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: в трех своих последних матчах хабаровчане не забивали. Да и единственная виктория над «Сочи» (2:1) больше походит на приятное недоразумение.

    Поединки с «Соколом» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «СКА-Хабаровск» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что хабаровчане постараются добыть три очка. «Армейцы» мотивированы выбраться из опасной зоны.

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы не обладают серьезными ресурсами, однако выглядят весьма прилично. По итогам первых 6 туров команда находится на 8 месте.

    Причем «Сокол» шикарно выглядит в плане надежности тылов. В 6 матчах команда пропустила в свои ворота лишь 3 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла взять очки. «Сокол» в родных стенах минимально уступил «Уфе».

    До того команда подписала мировую с «Балтикой» (1:1). Зато ничья с мощным «Уралом» вполне сойдет за позитив (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Саратовцы отличились всего 4 голами в первенстве.

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    При этом «Сокол» лишь один раз проиграл в текущем сезоне. Да и победила команда всего лишь дважды.

    Состав у команды по именам выглядит достаточно скромно. Да и последняя победа над «армейцами» случилась еще год назад.

    Саратовцы не побеждают в 3 матчах кряду. Да и вообще, нынешнего запаса прочности явно не хватит для борьбы за попадание в стыки.

    Статистика для ставок

    • Саратовцы в среднем пропускают менее гола за матч

    • «СКА-Хабаровск» не забивал в 3 своих последних поединках

    • «Сокол» не побеждал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.22.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

    Прогноз: Хабаровчане мечтают выбраться из зоны вылета, и уж точно способны прибавить в плане реализации.

    Саратовцы слабовато выглядят в атаке, да и в последних матчах явно не преуспевали в плане результатов.

    Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

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    «СКА-Хабаровск» — «Сокол». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Первая лига, 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26
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