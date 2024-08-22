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    Выйдет ли «Маккаби» в основной этап Лиги Европы?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Бачка-Топола». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Бачка-Топола»
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    Анри Аддо («Маккаби»)
    «Маккаби» Тель-Авив на своем поле примет «Бачка-Топола» в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 22 августа и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Бачка-Топола», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Маккаби Т-А

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Маккаби Т-А 21:00 ТСЦ

    ТСЦ

  • Бачка-Топола
    •

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, поскольку в прошлом сезоне стал чемпионом Израиля.

    Тем не менее, команда вылетела из турнира после неудачного противостояния с румынским ФКСБ («Стяуа»), которому проиграла с общим счетом 1:2.

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая прошла в рамках третьего по рангу турнира Израиля Кубок Тото, клуб в полуфинале обыграл «Бней Сахнин» (2:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, где в Лиге Европы он успел пройти литовский «Паневежис», «Маккаби» трижды выиграл

    Эта успешная серия сменила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на противостояния с ФКСБ в Лиге чемпионов.

    Дор Перетц — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы текущего сезона с двумя голами.

    «Бачка-Топола»

    Турнирное положение: «Бачка-Топола» выступит в квалификации Лиги Европы благодаря третьей позиции в чемпионате Сербии прошлого сезона.

    Команда в предыдущем розыгрыше национального первенства уступила ставшей чемпионом «Црвене Звезде» на 21 балл, тогда как вице-чемпиону «Партизану» — на три очка.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура сербского чемпионата клуб на своем поле проиграл «ОФК Белград» (0:1).

    По итогам пяти поединков, который провел коллектив в национальном чемпионате, он занимает лишь шестую позицию с семью очками.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на сербскую Суперлигу, «Бачка-Топола» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит гостям немного шансов на успех в игре, которая состоится в венгерском городе Сомбатхей, ведь в половине матчей данной серии они проиграли.

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    Четыре гола команды в сербской лиге текущей кампании забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Маккаби» Тель-Авив забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Бачка-Топола» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Бачка-Топола» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.95, победа «Бачка-Топола» — в 5.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в двух из трех их последних выездных поединков.

    При этом в 10 из 13 последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Бачка-Топола».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Бачка-Топола». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Бачка-Топола», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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