18 августа в 6-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Сочи». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы стартовали в первенстве не столь ярко. По итогам 5 первых туров команда занимает 12 место в турнирной таблице.

При этом «Енисей» в 5 поединках сумел разжиться 6 очками. Вот только забивает команда Андрея Тихонова в среднем менее гола за матч — 4 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре красноярцы добыли три важнейших очка. «Енисей» минимально одолел «Аланию».

До того команда уступила в Туле (1:2). А вот чуть ранее подопечные Тихонова потерпели поражение от «Торпедо» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: красноярцы ершисты, но пока не блещут стабильностью. Тихонову явно нужно усиление на все позиции, иначе борьбы за стыки не видать.

Поединки с сочинцами для команды складываются неудачно. Все 4 очных встречи были контрольными, и «Енисей» в них выиграл лишь раз при 2 поражениях.

Очевидно, что команда Тихонова постарается дать бой одному из фаворитов лиги. Красноярцы уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы однозначно намерены сходу вернуться в элиту. Вот только по итогам первых 5 туров команда находится на 9 месте.

Причем «Сочи» бледновато выглядит в плане надежности тылов. В 5 матчах команда пропустила в свои ворота 6 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела взять три очка. «Сочи» одолел проблемных «моряков» (2:1).

До того команда уверенно расправилась с «Шинником» (2:0). А вот поражение от «СКА-Хабаровска» стало настоящей сенсацией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Роберта Морено постепенно прибавляет. Две последних победы говорят о выходе из стартового кризиса.

При этом «Сочи» имеет в своем составе потенциально лучшего игрока лиги. Вот только Сауль Гуарирапа пока отличился всего 1 голом.

Состав у команды по именам выглядит весьма солидно. Да и мотивация добыть третью победу кряду у сочинцев огромная.

Очевидно, что подопечные Морено будут активно атаковать. Гуарирапа и его партнеры намерены действовать агрессивно.

Статистика для ставок

«Енисей» в среднем забивает менее гола за матч

«Сочи» в среднем забивает чуть больше гола за матч

Красноярцы еще ни разу не сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.71.

Прогноз: Команда Морено выглядит сильнее соперника, и уж точно способна прибавить в плане реализации.

Южане явно намерены побороться за прямое повышение в классе, и наверняка будут активно атаковать.

Ставка: Победа «Сочи» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11