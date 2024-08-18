2-й таймМанчестер Юнайтед — ФулхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Онлайн «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • 23:41
    • «Бавария» разгромила «Ульм» в Кубке Германии
  • 22:32
    • Монфис неожиданно победил Алькараса на «Мастерсе» в Цинциннати
  • 22:25
    • Павлюченкова пробилась в третий круг на турнире в Цинциннати
  • 20:45
    • Абена перешел из «Ференцвароша» в «Спартак»
  • 19:42
    • «Зенит» объявил о переходе Коваленко в «Оренбург»
    Все новости спорта

    Продолжат ли южане побеждать?

    «Енисей» — «Сочи». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 18 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Енисей Прогнозы на Сочи Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заболотный
    18 августа в 6-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Сочи». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 18 Августа 2024 года

    Енисей

  • Красноярск
    •  Енисей 10:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы стартовали в первенстве не столь ярко. По итогам 5 первых туров команда занимает 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Енисей» в 5 поединках сумел разжиться 6 очками. Вот только забивает команда Андрея Тихонова в среднем менее гола за матч — 4 мяча.

    Енисей — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре красноярцы добыли три важнейших очка. «Енисей» минимально одолел «Аланию».

    До того команда уступила в Туле (1:2). А вот чуть ранее подопечные Тихонова потерпели поражение от «Торпедо» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: красноярцы ершисты, но пока не блещут стабильностью. Тихонову явно нужно усиление на все позиции, иначе борьбы за стыки не видать.

    Поединки с сочинцами для команды складываются неудачно. Все 4 очных встречи были контрольными, и «Енисей» в них выиграл лишь раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что команда Тихонова постарается дать бой одному из фаворитов лиги. Красноярцы уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы однозначно намерены сходу вернуться в элиту. Вот только по итогам первых 5 туров команда находится на 9 месте.

    Причем «Сочи» бледновато выглядит в плане надежности тылов. В 5 матчах команда пропустила в свои ворота 6 мячей.

  • Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Франции по футболу 2024/2025
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре команда сумела взять три очка. «Сочи» одолел проблемных «моряков» (2:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Шинником» (2:0). А вот поражение от «СКА-Хабаровска» стало настоящей сенсацией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Роберта Морено постепенно прибавляет. Две последних победы говорят о выходе из стартового кризиса.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Сочи» имеет в своем составе потенциально лучшего игрока лиги. Вот только Сауль Гуарирапа пока отличился всего 1 голом.

    Состав у команды по именам выглядит весьма солидно. Да и мотивация добыть третью победу кряду у сочинцев огромная.

    Очевидно, что подопечные Морено будут активно атаковать. Гуарирапа и его партнеры намерены действовать агрессивно.

    Статистика для ставок

    • «Енисей» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Сочи» в среднем забивает чуть больше гола за матч

    • Красноярцы еще ни разу не сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.71.

    Прогноз: Команда Морено выглядит сильнее соперника, и уж точно способна прибавить в плане реализации.

    Южане явно намерены побороться за прямое повышение в классе, и наверняка будут активно атаковать.

    Ставка: Победа «Сочи» за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Гончаров — Богатырев
  • Бои
  • Сегодня в 23:35
    •  2.75
  • Прогноз на матч Касанганай — Сильвейра
  • Бои
  • Завтра в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шинник — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч КАМАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Брест — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 19:24
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Енисей» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Продолжат ли южане побеждать?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры