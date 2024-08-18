ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1? Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 1:0. Онлайн
  • 00:41
    • Мирра Андреева и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:55
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма»
  • 23:49
    • «ПСЖ» обыграл на выезде «Гавр» в Лиге 1
  • 23:42
    • «Бавария» разгромила «Ульм» в Кубке Германии
    Все новости спорта

    Лондонское дерби получится нерезультативным?!

    «Брентфорд» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кристал Пэлас»
    18 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Августа 2024 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 16:00 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» в прошедшем сезоне выступил неудачно. Лондонцы финишировали лишь на 16 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Брентфорд» почти весь сезон сражался за выживание. Да и пропустила команда 65 мячей в 38 поединках.

    Брентфорд — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела 5 контрольных поединков. В них лондонцы выиграли 1 раз при одном поражении.

    В своем последнем контрольном поединке «Брентфорд» подписал мировую с «Вольфсбургом» (4:4). До того случилась еще ничья с «Уотфордом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 12 мячей. А вот в собственные ворота лондонцы пропустили 11 раз.

    Не сыграют: Бен Ми — травмирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: Лондонцы обречены на борьбу за выживание в элите. Да и состав команды по именам смотрится весьма скромно.

    Поединки против «Кристал Пэласа» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Брентфорд» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активна в атаке. Да и удачный старт в чемпионате крайне важен с точки зрения психологии.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Орлы» прошедший чемпионат могут записать себе в актив. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кристал Пэлас» в прошлом сезоне не столь мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 57 забитыми мячами.

  • Пять причин, почему «Манчестер Сити» (наконец-то) не станет чемпионом АПЛ
  • В новом сезоне команде Пепа Гвардиолы будет очень сложно обойти главных конкурентов
  • 15/08/2024

    • Последние матчи: Летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «орлы» выиграли 3 раза при 2 паритетах.

    В последнем контрольном матче команда не сумела одолеть «Нант» (1:1). А вот виктория над «Вест Хэмом» получилась уверенной (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» настрелял 14 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в летних спаррингах лондонцы смотрелись выгодно. Вот только уход в «Баварию» Майкла Олисе явно ослабит команду.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Кристал Пэлас» еще ни разу не проигрывал «Брентфорду». Да и в нынешней диспозиции «орлы» постараются победить.

    А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. В прошедшем чемпионате «орлы» пропустили 58 мячей в АПЛ.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Орлы» постараются добыть, как минимум, один зачетный балл.

    Статистика для ставок

    • «Кристал Пэлас» не проиграл ни в одном из 5 летних спаррингов

    • «Брентфорд» выиграл лишь в одном летнем контрольном поединке из 5

    • «Орлы» еще ни разу не проигрывали «Брентфорду»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.85 и 2.06.

    Прогноз: Обе команды испытывают заметные сложности с реализацией голевых моментов.

    Поединки этих соперников чаще всего завершаются вничью, и этот вряд ли станет исключением.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече оппоненты подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.66

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шинник — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч КАМАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Брест — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:24
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Лондонское дерби получится нерезультативным?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры