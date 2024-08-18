18 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» в прошедшем сезоне выступил неудачно. Лондонцы финишировали лишь на 16 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Брентфорд» почти весь сезон сражался за выживание. Да и пропустила команда 65 мячей в 38 поединках.

Последние матчи: летом команда провела 5 контрольных поединков. В них лондонцы выиграли 1 раз при одном поражении.

В своем последнем контрольном поединке «Брентфорд» подписал мировую с «Вольфсбургом» (4:4). До того случилась еще ничья с «Уотфордом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 12 мячей. А вот в собственные ворота лондонцы пропустили 11 раз.

Не сыграют: Бен Ми — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Лондонцы обречены на борьбу за выживание в элите. Да и состав команды по именам смотрится весьма скромно.

Поединки против «Кристал Пэласа» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Брентфорд» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет активна в атаке. Да и удачный старт в чемпионате крайне важен с точки зрения психологии.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» прошедший чемпионат могут записать себе в актив. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Кристал Пэлас» в прошлом сезоне не столь мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 57 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «орлы» выиграли 3 раза при 2 паритетах.

В последнем контрольном матче команда не сумела одолеть «Нант» (1:1). А вот виктория над «Вест Хэмом» получилась уверенной (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» настрелял 14 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в летних спаррингах лондонцы смотрелись выгодно. Вот только уход в «Баварию» Майкла Олисе явно ослабит команду.

При этом «Кристал Пэлас» еще ни разу не проигрывал «Брентфорду». Да и в нынешней диспозиции «орлы» постараются победить.

А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. В прошедшем чемпионате «орлы» пропустили 58 мячей в АПЛ.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Орлы» постараются добыть, как минимум, один зачетный балл.

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» не проиграл ни в одном из 5 летних спаррингов

«Брентфорд» выиграл лишь в одном летнем контрольном поединке из 5

«Орлы» еще ни разу не проигрывали «Брентфорду»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.85 и 2.06.

Прогноз: Обе команды испытывают заметные сложности с реализацией голевых моментов.

Поединки этих соперников чаще всего завершаются вничью, и этот вряд ли станет исключением.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече оппоненты подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.66