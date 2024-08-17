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    «Торпедо» — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 2.40) на Первую лигу 17 августа 2024 года

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    «Нефтехимик»
    17 августа в рамках 6-го тура российской Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Нефтехимик». Начало игры — в 19:24 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 17 Августа 2024 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 19:24 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •
    Почему матч начнется в 19:24? «Торпедо» отмечает 100-летний юбилей, и 19:24 — отсылка к году основания — 1924.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Команда неплохо стартовала в нынешнем сезоне. После 5-и туров «Торпедо» занимает 5-е место в таблице с 9-ю очками в активе, борясь за место в зоне стыковых матчей.

    Торпедо — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    На своем поле в нынешнем сезоне московская команда уже потеряла пару очков, сыграв вничью. По результатам домашних встреч «Торпедо» занимает 6-е место в лиге (4 балла).

    Последние матчи: В прошедшем туре команда сыграла вничью с КАМАЗом со счетом 1:1, сравняв счет на 90+5-й минуте. Матчем ранее «Торпедо» также поделило очки с «Чайкой» (1:1).

    В последних 5-и матчах Первой лиги команда ни разу не проиграла, дважды выиграла и трижды сыграла вничью. За этот период «Торпедо» забило 8 голов при 3-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: У «Торпедо» есть яркий нападающий, который отлично стартовал в этом сезоне. Нападающий Руслан Червяков, которому только 19 лет, забил уже 2 гола в 5-и встречах. Форвард входит в топ-5 лучших бомбардиров Первой лиги.

    В последний раз «Торпедо» обыгрывало «Нефтехимик» в августе 2023-го года. В том матче москвичи одолели нижнекамцев со счетом 2:1, забив по голу в каждом тайме.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Команда довольно неожиданно занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 10-ю очками в активе после 5-и туров. «Нефтехимик» отстает от 1-й позиции на 3 балла.

    Несмотря на это, нижнекамцы не очень здорово выступают на чужом поле в нынешнем сезоне. По результатам гостевых встреч «Нефтехимик» занимает предпоследнее 17-е место в лиге, набрав за 2 матча только 1 балл.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги команда сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), упустив победу на 86-й минуте. До этого «Нефтехимик» обыграл «Ротор» со счетом 1:0.

    В последних 5-и матчах команда проиграла только «Чайке» (0:4), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Нефтехимик» забил 7 голов при 6-и пропущенных.

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    Состояние команды: Нижнекамцы очень бодро стартовали в нынешнем сезоне, находясь в зоне стыковых матчей. К тому же нападающий команды Саид Алиев занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги (2 гола в 5-и встречах).

    В последних 5-и очных встречах «Нефтехимик» обыграл «Торпедо» только 1 раз, а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью. В прошедшем очном поединке нижнекамцы сыграли вничью со своим соперником (0:0).

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Нефтехимик» проиграл только 1 раз

    • «Торпедо» не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне (2 победы и 3 ничьих)

    • В последних 3-х очных встречах команды по 1-му разу выиграли, проиграли и сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.30, а победа «Нефтехимика» — в 3.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.25 и 1.63.

    Прогноз: На старте сезона «Нефтехимик» выступает довольно результативно. Нижнекамцы как минимум 1 раз забьют гол в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 1 больше за 2.40.

    Прогноз: «Нефтехимик» точно даст бой «Торпедо» в матче 6-го тура. Команды не будут рисковать в 1-м тайме и сыграют вничью.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 1.95.

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    «Торпедо» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Нефтехимик» продолжить стабильно набирать очки?
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