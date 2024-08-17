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    Ожидается довольно закрытый футбол

    Арсенал Тула — Алания: прогноз и ставка (коэффициент 2.04) на футбол. 17/08/2024 в 19:00

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Алания»
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    Сергей Ткачев — капитан «Арсенала»
    17 августа в 6-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Алания». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 17 Августа 2024 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:00 Алания

    Алания

  • Владикавказ
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    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: после пяти матчей тульский «Арсенал» уверенно возглавляет таблицу Первой лиги с 13 очками.

    Последние матчи: в пятом туре команда Александра Сторожука снова ушла от поражения, сравняв счет на последних минутах против «Нефтехимика». Вышедший на замену ветеран Сергей Ткачев бильярдным ударом пробил в дальний угол мимо скопления игроков.

    Арсенал Тула — Алания: коэффициенты букмекеров

    Ранее «Арсенал» дома победил «Енисей» со счетом 2:1 и в гостях «Ротор» (1:0).

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    • Не сыграют: травмированы два основных футболиста: защитник Ботака и хавбек Гелоян.

    Состояние команды: каждую игру «Арсенал» выглядит довольно натужно, с трудом набирая очки. Уже несколько туров подряд он вырывает победу или уходит от поражения на последних минутах. У туляков виден характер, имеется неплохой подбор футболистов, а Сторожук умело управляет своей командой.

    «Алания»

    Турнирное положение: сейчас «Алания» занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 7 очками. С учетом всех потерь в межсезонье, этот результат можно признать неплохим.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в пятом туре подопечные Сослана Битеева уступили на своем поле «Енисею» со счетом 0:1, пропустив чуть ли не единственную контратаку соперника в середине второго тайма. Впрочем, особых шансов сравнять счет у «барсов» не было.

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    До этого «Алания» разгромила в гостях «СКА-Хабаровск» (3:0) и уступила дома «Родине» (0:1).

    Не сыграют: травмированы два самых креативных полузащитника Хадарчев и Гурциев, а также защитник Качмазов.

    Состояние команды: под руководством 29-летнего Битеева «Алания» пока играет очень неровно, летом из команды ушло несколько ведущих футболистов, поэтому пока идет перестройка и на роль лидеров выходят совсем молодые футболисты (Гаглоев, Тарба) и новичок Долгов.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Арсенал» на своем поле сыграл с «Аланией» со счетом 3:3

    • Матч в Грозном (там проводит игры «Алания») завершился также вничью 1:1

    • В позапрошлом сезоне «Алания» выиграла обе встречи (2:0, 2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,97, а на «Аланию» — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,34.

    Прогноз: после ухода Окоронкво, который был лучшим бомбардиром прошлого сезона в Первой лиге, «Арсенал» никак не может найти ему замену, хотя в составе полно нападающих (Минаев, Шевченко, Туришев). Проблема в том, что никто из них не забивает. У «Алании» также есть потери в лице Хадарцева и Гурциева, а Долгов останется на голодном пайке без них. Ожидается вязкий и закрытый футбол.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2,04.

    Прогноз: в качестве более рискового варианта можно взять ничейный исход.

    Ставка: ничья за 3,40.

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    «Арсенал» Тула — «Алания»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. Ожидается довольно закрытый футбол
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