17 августа в 6-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Алания». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: после пяти матчей тульский «Арсенал» уверенно возглавляет таблицу Первой лиги с 13 очками.

Последние матчи: в пятом туре команда Александра Сторожука снова ушла от поражения, сравняв счет на последних минутах против «Нефтехимика». Вышедший на замену ветеран Сергей Ткачев бильярдным ударом пробил в дальний угол мимо скопления игроков.

Ранее «Арсенал» дома победил «Енисей» со счетом 2:1 и в гостях «Ротор» (1:0).

Не сыграют: травмированы два основных футболиста: защитник Ботака и хавбек Гелоян.

Состояние команды: каждую игру «Арсенал» выглядит довольно натужно, с трудом набирая очки. Уже несколько туров подряд он вырывает победу или уходит от поражения на последних минутах. У туляков виден характер, имеется неплохой подбор футболистов, а Сторожук умело управляет своей командой.

«Алания»

Турнирное положение: сейчас «Алания» занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 7 очками. С учетом всех потерь в межсезонье, этот результат можно признать неплохим.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в пятом туре подопечные Сослана Битеева уступили на своем поле «Енисею» со счетом 0:1, пропустив чуть ли не единственную контратаку соперника в середине второго тайма. Впрочем, особых шансов сравнять счет у «барсов» не было.

До этого «Алания» разгромила в гостях «СКА-Хабаровск» (3:0) и уступила дома «Родине» (0:1).

Не сыграют: травмированы два самых креативных полузащитника Хадарчев и Гурциев, а также защитник Качмазов.

Состояние команды: под руководством 29-летнего Битеева «Алания» пока играет очень неровно, летом из команды ушло несколько ведущих футболистов, поэтому пока идет перестройка и на роль лидеров выходят совсем молодые футболисты (Гаглоев, Тарба) и новичок Долгов.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Арсенал» на своем поле сыграл с «Аланией» со счетом 3:3

Матч в Грозном (там проводит игры «Алания») завершился также вничью 1:1

В позапрошлом сезоне «Алания» выиграла обе встречи (2:0, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,97, а на «Аланию» — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,34.

Прогноз: после ухода Окоронкво, который был лучшим бомбардиром прошлого сезона в Первой лиге, «Арсенал» никак не может найти ему замену, хотя в составе полно нападающих (Минаев, Шевченко, Туришев). Проблема в том, что никто из них не забивает. У «Алании» также есть потери в лице Хадарцева и Гурциева, а Долгов останется на голодном пайке без них. Ожидается вязкий и закрытый футбол.

Ставка: тотал меньше 2 за 2,04.

Прогноз: в качестве более рискового варианта можно взять ничейный исход.

Ставка: ничья за 3,40.