«Шленск» Вроцлав на своем поле примет «Санкт-Галлен» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 15 августа и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шленск» Вроцлав — «Санкт-Галлен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шленск» Вроцлав

Турнирное положение: «Шленск» Вроцлав потерпел поражение в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций на выезде со счетом 0:2.

Команда выйдет в следующий круг, если победит с разницей минимум в три гола, тогда как выигрыш с разницей в два мяча позволит перевести игру в дополнительное время.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на третий тур польской лиги, клуб на выезде разошелся миром с «Видзевом» Лодзь (0:0).

Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые прошли в Лиге конференций и внутреннем чемпионате.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах — официальных и товарищеских — «Шленск» выиграл лишь раз при трех ничьих и трех поражениях.

С такими результатами у коллектива не лучшие шансы на успех, особенно если учесть, что у соперника не только серьезный гандикап, но и потрясающая форма.

Науэль Лейва — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги конференций с двумя голами.

«Санкт-Галлен»

Турнирное положение: «Санкт-Галлен» выиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций на своем поле со счетом 2:0.

Команда пройдет дальше, если выиграет, сыграет вничью или проиграет с разницей в мячей, тогда как поражение в два гола оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на швейцарское первенство, клуб обыграл дома «Грассхоппер» (1:0).

Этот успех оставил коллектив в топ-3 его внутреннего чемпионата с отставанием в один балл от лидера «Цюриха» после четырех туров.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными в разных турнирах, «Санкт-Галлен» только выигрывал.

Шадрак Аколо — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с двумя голами.

Статистика для ставок

в девяти из 10-ти последних матчей «Шленска» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Шленска» хотя бы одна команда не забивала

в шести последних матчах «Санкт-Галлен» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Галлен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.60, победа «Шленска» — в 2.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в пяти из шести их последних домашних поединков.

В то же время, в трех из четырех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в шести их последних матчах было именно так.

Ставка: «Санкт-Галлен» победит за 2.45