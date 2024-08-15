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    Способен ли «Шленск» шокировать «Санкт-Галлен»?

    «Шленск» Вроцлав — «Санкт-Галлен». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шленск» Вроцлав — «Санкт-Галлен»
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    Петр Шварц («Шленск»)
    «Шленск» Вроцлав на своем поле примет «Санкт-Галлен» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 15 августа и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шленск» Вроцлав — «Санкт-Галлен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Шлёнск

  • Вроцлав
    •  Шлёнск 21:30 Санкт-Галлен

    Санкт-Галлен

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Шленск» Вроцлав

    Турнирное положение: «Шленск» Вроцлав потерпел поражение в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций на выезде со счетом 0:2.

    Команда выйдет в следующий круг, если победит с разницей минимум в три гола, тогда как выигрыш с разницей в два мяча позволит перевести игру в дополнительное время.

    Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на третий тур польской лиги, клуб на выезде разошелся миром с «Видзевом» Лодзь (0:0).

    Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые прошли в Лиге конференций и внутреннем чемпионате.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах — официальных и товарищеских — «Шленск» выиграл лишь раз при трех ничьих и трех поражениях.

    С такими результатами у коллектива не лучшие шансы на успех, особенно если учесть, что у соперника не только серьезный гандикап, но и потрясающая форма.

    Науэль Лейва — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги конференций с двумя голами.

    «Санкт-Галлен»

    Турнирное положение: «Санкт-Галлен» выиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций на своем поле со счетом 2:0.

    Команда пройдет дальше, если выиграет, сыграет вничью или проиграет с разницей в мячей, тогда как поражение в два гола оставляет шансы на успех в серии пенальти.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на швейцарское первенство, клуб обыграл дома «Грассхоппер» (1:0).

    Этот успех оставил коллектив в топ-3 его внутреннего чемпионата с отставанием в один балл от лидера «Цюриха» после четырех туров.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными в разных турнирах, «Санкт-Галлен» только выигрывал.

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    Шадрак Аколо — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Шленска» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Шленска» хотя бы одна команда не забивала

    • в шести последних матчах «Санкт-Галлен» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Галлен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.60, победа «Шленска» — в 2.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в пяти из шести их последних домашних поединков.

    В то же время, в трех из четырех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в шести их последних матчах было именно так.

    Ставка: «Санкт-Галлен» победит за 2.45

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    «Шленск» Вроцлав — «Санкт-Галлен»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. Способен ли «Шленск» шокировать «Санкт-Галлен»?
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