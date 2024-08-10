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    Как Моуринью начнет в «Фенербахче»?

    «Фенербахче» — «Адана Демирспор». Прогноз и ставки (к. 1.92) на футбол, Суперлига Турции, 10 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Адана Демирспор»
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    Жозе Моуринью
    В матче первого тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» на своем поле примет «Адана Демирспор». Встреча пройдет 10 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Адана Демирспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 10 Августа 2024 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 21:45 Адана Демирспор

    Адана Демирспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» по итогам прошлого сезона турецкой Суперлиги занял вторую позицию.

    Команда на три очка отстала от ставшего чемпионом «Галатасарая», а также на целых 32 баллов опередила третий в таблице «Трабзонспор».

    Последние матчи: Дружина Жозе Моуринью в своей последней игре (она же первая в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов) проиграла французскому «Лиллю» (1:2).

    Эта неудача прервала серию поражений коллектива в четыре поединка — контрольных и официальных. Два из них прошли в рамках отбора Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмирован — Фред, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх разных статусов «Фенербахче» четыре раза выиграл при одном поражении.

    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, которому будет противостоять середняк прошлой кампании, что говорит о его неплохих шансах на успех.

    Эдин Джеко — лучший бомбардир команды в текущем сезоне с четырьмя голами в квалификации Лиги чемпионов.

    «Адана Демирспор»

    Турнирное положение: «Адана Демирспор» по итогам прошлой кампании турецкой Суперлиги занял 12-ю строчку в середине таблицы.

    Команда на четыре очка опередила зону вылета, а также на 17 баллов отстала от зоны еврокубков.

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  • 05/08/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на последний тур Суперлиги прошлого сезона, клуб потерпел разгром от «Башакшехира» (2:6) дома.

    Этим летом коллектив наверняка проводил и товарищеские встречи, но об этом почти нет сведений, кроме того, что контрольный поединок против «Наполи» был отменен.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних трех матчах, которые пришлись на чемпионат Турции, «Адана Демирспор» лишь проигрывал.

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    Закономерно, что с такой формой коллектив будет явным аутсайдером поединка, особенно на выезде в игре против гранда турецкого футбола.

    Мбайе Ньянг — лучший бомбардир команды в Суперлиге прошлого сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Фенербахче» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Фенербахче» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Адана Демирспор» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.16. Ничья — в 8.50, победа «Адана Демирспор» — в 14.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.50.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. В трех из четырех их последних домашних поединков было именно так.

    При этом данный сценарий был реализован и в трех последних матчах гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Фенербахче».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    «Фенербахче» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 10.08.2024. Прогнозы на футбол. Как Моуринью начнет в «Фенербахче»?
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