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    Помешает ли Япония выходу США в полуфинал?

    США (жен) — Япония (жен). Прогноз и ставка (к. 1.93) на женский футбол, Олимпийские Игры, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на США (жен) — Япония (жен)
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    Мэллори Суонсон
    3 августа в четвертьфинале олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют США и Германия. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч США (жен) — Япония (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Женщины. 1/4 финала 03 Августа 2024 года

    США жен.

  • Париж-2024. Женщины. 1/4 финала
    •  США жен. 16:00 Япония жен.

    Япония жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа C
    •

    США

    Турнирное положение: США успешно провели групповой раунд на женском олимпийском турнире, выиграв свой квартет.

    Команда по итогам трех туров набрала максимальные девять очков, обыграв всех трех своих соперников — Замбию, Германию и Австралию.

    Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Австралию (2:1).

    Этот успех стал для «Звездно-полосатых» третьим кряду в поединках, которые пришлись на Игры в Париже.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 12-ти матчах — официальных и товарищеских — США ни разу не проиграли при 11-ти победах.

    Это говорит об отличной форме сборной, которая пока что выиграла все свои матчи на олимпийском турнире в Париже, а значит и сейчас будет фавориткой.

    Мэллори Суонсон — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с тремя голами.

    Япония

    Турнирное положение: Япония неплохо провела групповой раунд на женском олимпийском турнире, заняв вторую позицию.

    Команда по итогам трех туров набрала шесть очков, обыграв всех двух из трех своих соперников — исключением стала Испания, которая ее обыграла.

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  • 26/07/2024

    • Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Нигерию (3:1).

    Этот успех стал для «Самураек» вторым кряду в поединках, которые также пришлись на Игры в Париже.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Япония проиграла лишь раз при пяти победах.

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    Это говорит о хорошей форме коллектива, но поражение на старте Игр от Испании (1:2) говорит о том, что в дуэли против соперника такого же уровня ему будет сложно не проиграть.

    Шесть голов сборной на олимпийском турнире забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах США забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Японии забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей Япония не проиграла в основное время.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.20, победа Японии — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. В этих же играх забивали больше 2,5 голов.

    При этом в двух последних поединках США был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: США победят и тотал больше 2,5 голов за 2.35.

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    США (жен) — Япония (жен): прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на футбол. Помешает ли Япония выходу США в полуфинал?
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