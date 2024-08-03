3 августа в четвертьфинале олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют США и Германия. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч США (жен) — Япония (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

США

Турнирное положение: США успешно провели групповой раунд на женском олимпийском турнире, выиграв свой квартет.

Команда по итогам трех туров набрала максимальные девять очков, обыграв всех трех своих соперников — Замбию, Германию и Австралию.

Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Австралию (2:1).

Этот успех стал для «Звездно-полосатых» третьим кряду в поединках, которые пришлись на Игры в Париже.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 12-ти матчах — официальных и товарищеских — США ни разу не проиграли при 11-ти победах.

Это говорит об отличной форме сборной, которая пока что выиграла все свои матчи на олимпийском турнире в Париже, а значит и сейчас будет фавориткой.

Мэллори Суонсон — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с тремя голами.

Япония

Турнирное положение: Япония неплохо провела групповой раунд на женском олимпийском турнире, заняв вторую позицию.

Команда по итогам трех туров набрала шесть очков, обыграв всех двух из трех своих соперников — исключением стала Испания, которая ее обыграла.

Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Нигерию (3:1).

Этот успех стал для «Самураек» вторым кряду в поединках, которые также пришлись на Игры в Париже.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Япония проиграла лишь раз при пяти победах.

Это говорит о хорошей форме коллектива, но поражение на старте Игр от Испании (1:2) говорит о том, что в дуэли против соперника такого же уровня ему будет сложно не проиграть.

Шесть голов сборной на олимпийском турнире забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах США забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Японии забивали обе команды

в шести из семи последних матчей Япония не проиграла в основное время.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.20, победа Японии — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. В этих же играх забивали больше 2,5 голов.

При этом в двух последних поединках США был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: США победят и тотал больше 2,5 голов за 2.35.