США жен.
Япония жен.
США
Турнирное положение: США успешно провели групповой раунд на женском олимпийском турнире, выиграв свой квартет.
Команда по итогам трех туров набрала максимальные девять очков, обыграв всех трех своих соперников — Замбию, Германию и Австралию.
Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Австралию (2:1).
Этот успех стал для «Звездно-полосатых» третьим кряду в поединках, которые пришлись на Игры в Париже.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 12-ти матчах — официальных и товарищеских — США ни разу не проиграли при 11-ти победах.
Это говорит об отличной форме сборной, которая пока что выиграла все свои матчи на олимпийском турнире в Париже, а значит и сейчас будет фавориткой.
Мэллори Суонсон — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с тремя голами.
Япония
Турнирное положение: Япония неплохо провела групповой раунд на женском олимпийском турнире, заняв вторую позицию.
Команда по итогам трех туров набрала шесть очков, обыграв всех двух из трех своих соперников — исключением стала Испания, которая ее обыграла.
Последние матчи: сборная в своей последней игре в рамках группового этапа олимпийского турнира обыграла Нигерию (3:1).
Этот успех стал для «Самураек» вторым кряду в поединках, которые также пришлись на Игры в Париже.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Япония проиграла лишь раз при пяти победах.
Это говорит о хорошей форме коллектива, но поражение на старте Игр от Испании (1:2) говорит о том, что в дуэли против соперника такого же уровня ему будет сложно не проиграть.
Шесть голов сборной на олимпийском турнире забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах США забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Японии забивали обе команды
- в шести из семи последних матчей Япония не проиграла в основное время.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.20, победа Японии — в 4.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. В этих же играх забивали больше 2,5 голов.
При этом в двух последних поединках США был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: США победят и тотал больше 2,5 голов за 2.35.