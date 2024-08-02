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    Балтика — Черноморец: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.24. 02/08/2024 в 20:00

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Черноморец»
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    Мераби Уридия — автор лучшего гола сезона в прошлом туре
    2 августа в 4-м туре российской Первой лиги по футболу сыграют «Балтика» и «Черноморец». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Черноморец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 02 Августа 2024 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 20:00 Черноморец

    Черноморец

  • Новороссийск
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: сейчас один из главных фаворитов турнира занимает в таблице Первой лиги лишь 14-е место с 3 очками.

    Последние матчи: в третьем туре «Балтика» на своем поле не смогла одолеть «Уфу», сыграв с ней вничью со счетом 1:1.

    Пропустив первыми в конце первого тайма, калининградцы устроили мощный натиск, но пробить вратаря соперников Баклова смогли только раз, хотя моментов было море. Единственный мяч головой забил молодой полузащитник Пряхин.

    Ранее была ничья в гостях с «Сочи» (1:1) и дома с «Родиной» (0:0).

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    Состояние команды: «Балтику» пока захлестнул ничейный синдром, но с каждым матчем игра команды становится все лучше и сбалансированнее. Также продолжается усиление состава, перед этим матчем команду пополнили полузащитник Зазвонкин («Динамо» Москва), нападающий Эльдарушев («Акрон»), который уже успел забить в РПЛ.

    «Черноморец»

    Турнирное положение: пока «Черноморец» идет на 10-м месте в таблице Первой лиги с 3 очками.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: в 3-м туре подопечные Вадима Гаранина одержали ярчайшую победу над «Уралом» со счетом 3:2. Особенно шикарным получился третий мяч в исполнении нападающего Мераби Уридия с середины поля за шиворот голкиперу Мамину. Также отличились молодой полузащитник Илья Родионов и еще один гол соперник забил в свои ворота.

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    До этого «Черноморец» проиграл дома «Чайке» (1:2) и «Арсеналу» (0:1).

    Не сыграют: под вопросом участие в матче защитников Стежко и Бесчанюка, оба игроки основы.

    Состояние команды: по своему составу «Черноморец» одна из сильнейших команд лиги, атака и средняя линия у него, возможно, вообще лучшие среди всех соперников. Гаранин ставит открытый атакующий футбол, который постепенно начинает проклевываться.

    Статистика для ставок

    • Последний раз команды играли в 2012 году, и тогда «Балтика» победила дома 1:0, а в гостях сыграла 1:1

    • «Балтика» подошла к матчу серией из трех ничьих кряду

    • «Черноморец» выиграл один матч и дважды до этого проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Балтики» дают 2,05, а на «Черноморец» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.

    Прогноз: обе команды обладают отличной группой атаки. У хозяев солирует бразилец Фернандес, а ему еще поможет Эльдарушев. У гостей есть Кротов, Уридия, Родионов, Иванов и другие. Вряд ли тут будет голевая засуха, тем более поддержка в Калининграде болельщиков всегда на высоте.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2,24.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть голевое пиршество.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 4,0.

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    «Балтика» — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 02.08.2024. Прогнозы на футбол. Болельщики останутся довольными
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