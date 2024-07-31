Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 31 июля пройдет матч «Ягеллония» — «Паневежис». Начало — в 21:30 Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Паневежис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ягеллония»

Турнирная таблица: «Ягеллония» с двух побед стартовала в чемпионате Польши, выиграв у команды «Пуща» (2:0) и «Радомяк Радом» (3:2).

Последние матчи: «Ягеллония» получила автоматическую путёвку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов без участия в первом. Польский клуб в первом же матче против литовского «Паневежиса» добился крупной победы. «Ягеллония» отправила в сетку ворот чемпиона Литвы четыре безответных мяча (4:0).

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Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Межсезонье: «Ягеллония» перед стартом официального сезона в Лиге чемпионов и чемпионате Польши провёл 4 товарищеские игры: «Кауно Жальгирис» (2:0), «Легия» (0:2), «Медзь Легница» (3:1), «Сигма» (1:1).

«Паневежис»

Турнирная таблица: Чемпион Литвы «Паневежис» крайне неудачно проводит сезон-2024, опустившись на последнее место в чемпионате с активом в 22 очко.

Последние матчи: Литовский клуб сыграл матч 24 тура и сыграл вничью с клубом «Джюгас» (3:3).

Во втором раунде Лиги чемпионов «Паневежис» потерпел крупное поражение от «Ягеллонии» (0:4).

Не сыграют: В составе команды травмированы вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

Квалификация: В первом раунде Лигт чемпионов «Паневежис» смог переиграть финский ХИК (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

Статистика для ставок

Результат последних пяти игр «Паневежиса»: 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения

Победная серия «Ягеллонии» составляет 4 матча

«Паневежис» — «Ягеллония» (0:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.21, а победа «Паневежиса» — в 15.00.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.37 и 1.59 соответственно.

Прогноз: «Ягеллония» не должна столкнуться с проблемами в предстоящем противостоянии с «Паневежисом».

Ставка: Фора «Ягеллонии» (-2) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В матчах с участием «Паневежиса» в среднем забивается по два мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.83.