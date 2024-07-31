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    «Ягеллония» не отдаст победу сопернику?

    «Ягеллония» — «Паневежис». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ягеллония» — «Паневежис»
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    «Ягеллония»
    Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 31 июля пройдет матч «Ягеллония» — «Паневежис». Начало — в 21:30 Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Паневежис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 31 Июля 2024 года

    Ягеллония

  • Белосток
    •  Ягеллония 21:30 Паневежис

    Паневежис

  • Паневежис
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    «Ягеллония»

    Турнирная таблица: «Ягеллония» с двух побед стартовала в чемпионате Польши, выиграв у команды «Пуща» (2:0) и «Радомяк Радом» (3:2).

    Последние матчи: «Ягеллония» получила автоматическую путёвку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов без участия в первом. Польский клуб в первом же матче против литовского «Паневежиса» добился крупной победы. «Ягеллония» отправила в сетку ворот чемпиона Литвы четыре безответных мяча (4:0).

    Ягеллония — Паневежис: коэффициенты букмекеров

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  • 1.156.9415.00Бонус180%
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    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Межсезонье: «Ягеллония» перед стартом официального сезона в Лиге чемпионов и чемпионате Польши провёл 4 товарищеские игры: «Кауно Жальгирис» (2:0), «Легия» (0:2), «Медзь Легница» (3:1), «Сигма» (1:1).

    «Паневежис»

    Турнирная таблица: Чемпион Литвы «Паневежис» крайне неудачно проводит сезон-2024, опустившись на последнее место в чемпионате с активом в 22 очко.

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    • Последние матчи: Литовский клуб сыграл матч 24 тура и сыграл вничью с клубом «Джюгас» (3:3).

    Во втором раунде Лиги чемпионов «Паневежис» потерпел крупное поражение от «Ягеллонии» (0:4).

    Не сыграют: В составе команды травмированы вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

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    Квалификация: В первом раунде Лигт чемпионов «Паневежис» смог переиграть финский ХИК (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

    Статистика для ставок

    • Результат последних пяти игр «Паневежиса»: 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения

    • Победная серия «Ягеллонии» составляет 4 матча

    • «Паневежис» — «Ягеллония» (0:4)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.21, а победа «Паневежиса» — в 15.00.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.37 и 1.59 соответственно.

    Прогноз: «Ягеллония» не должна столкнуться с проблемами в предстоящем противостоянии с «Паневежисом».

    Ставка: Фора «Ягеллонии» (-2) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: В матчах с участием «Паневежиса» в среднем забивается по два мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.83.

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    «Ягеллония» — «Паневежис»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на футбол. «Ягеллония» не отдаст победу сопернику?
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