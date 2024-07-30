ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том Дэйли — единственный, кто способен противостоять китайцам29 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Евгений КузнецовПохоже, история «что если» Евгения Кузнецова подошла к концу Мирра Андреева28 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 22:06
    • «Краснодар» не смог переиграть «Динамо» Мх
  • 22:13
    • Маршан победил в 400 м комплексе в плавании на Олимпиаде, а у женщин Хаске на 100 м баттерфляем
  • 19:12
    • Надаль прошел во 2-й круг на Олимпиаде, где сыграет с Джоковичем
  • 18:57
    • Мирра Андреева вылетела с Олимпиады в первом круге
    Все новости спорта

    Сможет ли Украина обыграть Аргентину?

    Украина (U23) — Аргентина (U23). Прогноз и ставки (к. 1.87) на футбол, Олимпийские Игры, 30 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на сборную Аргентины
    Прогноз и ставки на Украина (U23) — Аргентина (U23)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Сыч (Украина)
    30 июля в третьем туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Украина (U23) — Аргентина (U23). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Украина (U23) — Аргентина (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа B 30 Июля 2024 года

    Украина U23

  • Киев
    •  Украина U23 18:00 Аргентина U23

    Аргентина U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа B
    •

    Украина (U23)

    Турнирное положение: Украина (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает второе место в группе с тремя очками.

    Команда выйдет в плей-офф, если победит, а также в случае ничьей и мирового исхода в параллельном поединке Марокко — Ирак.

    Последние матчи: желто-синие на старте олимпийского турнира сенсационно уступили Ираку (1:2), хотя вели со счетом 1:0 по ходу игры.

    После этого уже во втором туре квартета коллектив исправился и одержал победу над Марокко (2:1), вырвав победу на 90+8-й минуте.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи матчах, которые были официальными и контрольными, Украина (U23) шесть раз выиграла при одном поражении.

    Это говорит о хорошей форме коллектива, но неожиданное фиаско в первом туре теперь заставляет его играть на победу, что будет весьма непросто против столь сильного соперника.

    Валентин Рубчинский, Дмитрий Крыськив и Игорь Краснопир забили три гола команды на турнире.

    Аргентина (U23)

    Турнирное положение: Аргентина (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает первое место в группе с тремя очками.

    Команда выйдет в четвертьфинал, если выиграет или сыграет вничью, только во втором случае не с первого места в квартете.

  • Альварес, Олисе, Кубарси и еще семь звезд футбольного турнира на Олимпиаде
  • Во Франции все готово к старту олимпийского турнира по футболу
  • 24/07/2024

    • Последние матчи: южноамериканская сборная на старте олимпийского турнира сенсационно проиграла Марокко с результатом 1:2.

    После этого во втором туре квартета коллектив исправился и одержал победу над Ираком (3:1), хотя к 62-й минуте счет был равным.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних девяти матчах, официальных и товарищеских, Аргентина (U23) проиграла лишь раз при четырех победах и четырех ничьих.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Такая форма говорит о неплохих шансах сборной если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя уровень соперника не позволяет ей расслабиться.

    Тиаго Альмада, Джулиано Симеоне, Лусиано Гонду, Эсекиэль Фернандес забили четыре гола команды на турнире.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей Украина выиграла

    • в пяти из шести последних матчей Аргентины забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей Аргентины забивали больше 2,5 голов.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.00, победа Украины — в 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с почти одинаковыми коэффициентами — 1.87 и 1.86.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было в обоих поединках сборной на Олимпиаде.

    При этом в четырех последних матчах Украины был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из шести последних матчей Аргентины.

    Ставка: обе команды забьют за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ухань Три Таунс — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ван — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мертенс — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Роджерс — Монтгомери
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Таунсенд — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Цуренко — Долхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бадоса — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нгуну — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.05
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Испания (U23) — Египет (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Украина (U23) — Аргентина (U23): прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Украина обыграть Аргентину?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры