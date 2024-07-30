30 июля в третьем туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Украина (U23) — Аргентина (U23). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Украина (U23) — Аргентина (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Украина (U23)

Турнирное положение: Украина (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает второе место в группе с тремя очками.

Команда выйдет в плей-офф, если победит, а также в случае ничьей и мирового исхода в параллельном поединке Марокко — Ирак.

Последние матчи: желто-синие на старте олимпийского турнира сенсационно уступили Ираку (1:2), хотя вели со счетом 1:0 по ходу игры.

После этого уже во втором туре квартета коллектив исправился и одержал победу над Марокко (2:1), вырвав победу на 90+8-й минуте.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних семи матчах, которые были официальными и контрольными, Украина (U23) шесть раз выиграла при одном поражении.

Это говорит о хорошей форме коллектива, но неожиданное фиаско в первом туре теперь заставляет его играть на победу, что будет весьма непросто против столь сильного соперника.

Валентин Рубчинский, Дмитрий Крыськив и Игорь Краснопир забили три гола команды на турнире.

Аргентина (U23)

Турнирное положение: Аргентина (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает первое место в группе с тремя очками.

Команда выйдет в четвертьфинал, если выиграет или сыграет вничью, только во втором случае не с первого места в квартете.

Последние матчи: южноамериканская сборная на старте олимпийского турнира сенсационно проиграла Марокко с результатом 1:2.

После этого во втором туре квартета коллектив исправился и одержал победу над Ираком (3:1), хотя к 62-й минуте счет был равным.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних девяти матчах, официальных и товарищеских, Аргентина (U23) проиграла лишь раз при четырех победах и четырех ничьих.

Такая форма говорит о неплохих шансах сборной если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя уровень соперника не позволяет ей расслабиться.

Тиаго Альмада, Джулиано Симеоне, Лусиано Гонду, Эсекиэль Фернандес забили четыре гола команды на турнире.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Украина выиграла

в пяти из шести последних матчей Аргентины забивали обе команды

в шести из семи последних матчей Аргентины забивали больше 2,5 голов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.00, победа Украины — в 4.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с почти одинаковыми коэффициентами — 1.87 и 1.86.

Прогноз: в шести из семи последних матчей номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было в обоих поединках сборной на Олимпиаде.

При этом в четырех последних матчах Украины был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из шести последних матчей Аргентины.

Ставка: обе команды забьют за 1.93.