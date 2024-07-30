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    «Флора» пробьётся в следующий раунд Лиги конференций?

    «Флора» — «Виртус». Ставка (к. 2.56) и прогноз на футбол, Лига конференций, 30 июля 2024 года

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    «Флора» — «Ракув»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 30 июля пройдет матч «Флора» — «Виртус». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Флора» — «Виртус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 30 Июля 2024 года

    Флора Таллин

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Флора Таллин 19:00 Виртус

    Виртус

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Флора»

    Турнирная таблица: Действующий чемпион Эстонии «Флора» занимает третье месте в турнирной таблице с активом 36 очков. Выше расположились «Калью» и «Левадия», у которых 43 и 52 очка соответственно.

    Последние матчи: В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Флора» разошлась миром с командой «Виртус» (0:0).

    Флора Таллин — Виртус: коэффициенты букмекеров

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  • 1.078.0519.53Бонус180%
    •

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Квалификация: В Лиге чемпионов клуб из Таллина потерпел неудачу в дуэли со словенским «Целе» (0:5 — дома и 1:2 — в гостях).

    «Виртус»

    Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Сан-Марино «Виртус» завершил на первой строчке, выиграв чемпионскую гонку у «Ла Фиориты». Действующий чемпион набрал 79 очко, что на 2 пункта больше, чем у ближайшего преследователя.

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    • Последние матчи:В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Виртус» сыграл вничью с командой «Флора» (0:0).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Квалификация: «Виртус» начал своё выступление в Лиге чемпионов, где уступил в двухматчевом противостоянии ФКСБ (1:7, 0:4).

    Статистика для ставок

    • Бесвыигрышная серия «Виртуса» составляет 4 матча

    • «Флора» не может выиграть шестой матч подряд: 2 ничья и 4 поражения

    • «Виртус» и «Флора» (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Флора» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 6.50, а победа «Виртуса» — в 20.00.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.50 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: В первом матче противостояния «Виртусу» удалось удержать ворота на замке. Да, мальтийский клуб навряд ли сможет пробиться в следующий раунд Лиги конференций, но дать бой эстонскому клубу вполне может.

    Ставка: Фора «Виртуса» (+1.5) с коэффициентом 2.56.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.50.

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    «Флора» — «Виртус»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. «Флора» пробьётся в следующий раунд Лиги конференций?
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