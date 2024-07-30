Флора Таллин
Виртус
«Флора»
Турнирная таблица: Действующий чемпион Эстонии «Флора» занимает третье месте в турнирной таблице с активом 36 очков. Выше расположились «Калью» и «Левадия», у которых 43 и 52 очка соответственно.
Последние матчи: В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Флора» разошлась миром с командой «Виртус» (0:0).
Флора Таллин — Виртус: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Квалификация: В Лиге чемпионов клуб из Таллина потерпел неудачу в дуэли со словенским «Целе» (0:5 — дома и 1:2 — в гостях).
«Виртус»
Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Сан-Марино «Виртус» завершил на первой строчке, выиграв чемпионскую гонку у «Ла Фиориты». Действующий чемпион набрал 79 очко, что на 2 пункта больше, чем у ближайшего преследователя.
Последние матчи:В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Виртус» сыграл вничью с командой «Флора» (0:0).
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Квалификация: «Виртус» начал своё выступление в Лиге чемпионов, где уступил в двухматчевом противостоянии ФКСБ (1:7, 0:4).
Статистика для ставок
- Бесвыигрышная серия «Виртуса» составляет 4 матча
- «Флора» не может выиграть шестой матч подряд: 2 ничья и 4 поражения
- «Виртус» и «Флора» (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Флора» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 6.50, а победа «Виртуса» — в 20.00.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.50 и 1.50 соответственно.
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Прогноз: В первом матче противостояния «Виртусу» удалось удержать ворота на замке. Да, мальтийский клуб навряд ли сможет пробиться в следующий раунд Лиги конференций, но дать бой эстонскому клубу вполне может.
Ставка: Фора «Виртуса» (+1.5) с коэффициентом 2.56.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.50.