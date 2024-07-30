Во втором отборочном раунде Лиги конференций 30 июля пройдет матч «Флора» — «Виртус». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Флора» — «Виртус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Флора»

Турнирная таблица: Действующий чемпион Эстонии «Флора» занимает третье месте в турнирной таблице с активом 36 очков. Выше расположились «Калью» и «Левадия», у которых 43 и 52 очка соответственно.

Последние матчи: В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Флора» разошлась миром с командой «Виртус» (0:0).

Флора Таллин — Виртус: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.078.0519.53Бонус180%

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Квалификация: В Лиге чемпионов клуб из Таллина потерпел неудачу в дуэли со словенским «Целе» (0:5 — дома и 1:2 — в гостях).

«Виртус»

Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Сан-Марино «Виртус» завершил на первой строчке, выиграв чемпионскую гонку у «Ла Фиориты». Действующий чемпион набрал 79 очко, что на 2 пункта больше, чем у ближайшего преследователя.

Последние матчи:В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Виртус» сыграл вничью с командой «Флора» (0:0).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Квалификация: «Виртус» начал своё выступление в Лиге чемпионов, где уступил в двухматчевом противостоянии ФКСБ (1:7, 0:4).

Статистика для ставок

Бесвыигрышная серия «Виртуса» составляет 4 матча

«Флора» не может выиграть шестой матч подряд: 2 ничья и 4 поражения

«Виртус» и «Флора» (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флора» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 6.50, а победа «Виртуса» — в 20.00.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.50 и 1.50 соответственно.

Прогноз: В первом матче противостояния «Виртусу» удалось удержать ворота на замке. Да, мальтийский клуб навряд ли сможет пробиться в следующий раунд Лиги конференций, но дать бой эстонскому клубу вполне может.

Ставка: Фора «Виртуса» (+1.5) с коэффициентом 2.56.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.50.