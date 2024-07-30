Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 30 июля пройдет матч «Петрокуб» — АПОЭЛ. Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Петрокуб»

Турнирная таблица: «Петрокуб» впервые в своей истории стал чемпионом Молдавии. Клуб из Хынчешт прервал 9-летнюю гегемонию «Шерифа» из Тирасполя. В минувшем сезоне 2023/2024 «Петрокуб» набрал 24 очка, одержав 7 побед и 3 встречи сыграв вничью.

Последние матчи: «Петрокуб» сог дать бой АПОЭЛу в первой игре противостояния второго отборочного раунда Лиги конференций. Чемпион Молдавии уступил чемпиону Кипра с минимальным счетом (0:1).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Квалификация: «Петрокуб» успешно преодолел первый раунд отбора Лиги чемпионов, обыграв лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0, 0:0).

АПОЭЛ

Турнирная таблица: АПОЭЛ стал чемпионом Кипра по итогам сезона 2023/2024. В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Никосии набрал 73 очка. Новый сезон на Кипре стартует 24 августа, в матче 1-го тура внутреннего первенства АПОЭЛ на выезде сыграет против клуба «Эносис».

Последние матчи: Киприоты выиграли в первой игре у «Петрокуба» (1:0). Единственный и победный гол на 38-й минуте забил Маркиньос.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прошлый евросезон: АПОЭЛ в минувшем еврокубковом сезоне играл в квалификации Лиги конференций и остановился в шаге от группового этапа, уступив бельгйскому «Генту» (1:2 — дома, 0:2 — в гостях). До встречи с бельгийцами АПОЭЛ выиграл у грузинского коллектива «Дила Гори» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях) и сербской «Войводины» (2:1 — дома, 2:1 — в гостях).

Статистика для ставок

АПОЭЛ не проигрывает на протяжении 6 матчей: 2 победы и 4 ничьи

«Петрокуб» в последних играх выиграл три матча, одну встречу сыграл вничью и одну проиграл

АПОЭЛ — «Петрокуб» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.23, а победа АПОЭЛ — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.35 и 1.60 соответственно.

Прогноз: АПОЭЛ едет в Молдавию с преимуществом в один мяч, в поединке против «Петрокуба» киприотов может устроить и ничья. Чтобы не рисковать, можно сыграть на форе чемпиона Кипра.

Ставка: Фора АПОЭЛ (0) с коэффициентом 1.96.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча, как показывает практика, в последних играх АПОЭЛ и «Петрокуб» мало забивают.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.02.