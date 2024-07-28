Франция жен.
Канада жен.
Франция
Турнирное положение: Франция хорошо стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, набрав три очка.
Команда в первом туре группового раунда разобралась с Колумбией, забив три мяча, и могла бы выиграть разгромно, но позволила себе послабление — 3:2.
Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира в отборе европейского первенства проиграла Ирландии (2:3).
Эта неудача стала второй для «Ле Блё» в четырех последних поединках разных турниров при двух победах.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Франция проиграла лишь дважды при пяти победах.
Это говорит о неплохой форме сборной, которая выиграла и на старте олимпийского турнира в Париже, а значит вполне способна добыть новые три очка.
Мари-Антуанетт Катото — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.
Канада
Турнирное положение: Канада удачно стартовала на олимпийском турнире в Париже, также набрав три очка.
Команда в первом туре группового раунда справилась с Новой Зеландией (2:1), хотя уступала по ходу игры, пропустив на 13-й минуте.
Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, перед стартом олимпийского турнира обыграла Австралию (2:1).
Таким образом, в двух последних играх коллектив выиграл, поэтому имеет неплохие шансы на очередной успех.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Канада трижды выиграла при одной ничьей.
Ее единственная ничья по ходу данной серии пришлась на контрольный поединок против Мексики (1:1), которая проигрывала по ходу матча.
Клои Лякасс и Эвелин Вьен — авторы двух голов команды на олимпийском турнире.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах Франции забивали больше 2,5 голов
- в пяти последних матчах Франции забивали обе команды
- в четырех последних матчах Канада не проиграла.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.05, победа Канады — в 6.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: в пяти последних матчах номинальных хозяев забивали обе команды. Так было и в их игре на старте Олимпиады.
При этом в трех последних поединках Канады был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости не проиграют, ведь так было в четырех их последних матчах.
Ставка: Канада не проиграет за 2.41.