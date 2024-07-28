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    Франция (жен) — Канада (жен). Прогноз и ставки (к. 2.03) на Олимпиаду-2024 28 июля 2024 года

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    Мари-Антуанетт Катото
    28 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют Франция и Канада. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция (жен) — Канада (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Женщины. Группа A 28 Июля 2024 года

    Франция жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа A
    •  Франция жен. 22:00 Канада жен.

    Канада жен.

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    Франция

    Турнирное положение: Франция хорошо стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, набрав три очка.

    Команда в первом туре группового раунда разобралась с Колумбией, забив три мяча, и могла бы выиграть разгромно, но позволила себе послабление — 3:2.

    Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира в отборе европейского первенства проиграла Ирландии (2:3).

    Эта неудача стала второй для «Ле Блё» в четырех последних поединках разных турниров при двух победах.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Франция проиграла лишь дважды при пяти победах.

    Это говорит о неплохой форме сборной, которая выиграла и на старте олимпийского турнира в Париже, а значит вполне способна добыть новые три очка.

    Мари-Антуанетт Катото — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.

    Канада

    Турнирное положение: Канада удачно стартовала на олимпийском турнире в Париже, также набрав три очка.

    Команда в первом туре группового раунда справилась с Новой Зеландией (2:1), хотя уступала по ходу игры, пропустив на 13-й минуте.

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    • Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, перед стартом олимпийского турнира обыграла Австралию (2:1).

    Таким образом, в двух последних играх коллектив выиграл, поэтому имеет неплохие шансы на очередной успех.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Канада трижды выиграла при одной ничьей.

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    Ее единственная ничья по ходу данной серии пришлась на контрольный поединок против Мексики (1:1), которая проигрывала по ходу матча.

    Клои Лякасс и Эвелин Вьен — авторы двух голов команды на олимпийском турнире.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах Франции забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах Франции забивали обе команды

    • в четырех последних матчах Канада не проиграла.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.05, победа Канады — в 6.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в пяти последних матчах номинальных хозяев забивали обе команды. Так было и в их игре на старте Олимпиады.

    При этом в трех последних поединках Канады был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости не проиграют, ведь так было в четырех их последних матчах.

    Ставка: Канада не проиграет за 2.41.

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