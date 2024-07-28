28 июля в 3-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Нефтехимик». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чайка»

Турнирное положение: «Чайка» явно поборется за выход в стыки. Песчанокопцы вполне способны стать одним из открытий лучшей лиги мира.

При этом «Чайка» стартовала в первенстве весьма продуктивно. По итогам двух стартовых турах в активе команды значится 4 зачетных балла.

Последние матчи: в двух первых поединках команда Дмитрия Пятибратова демонстрировала зрелый футбол. Да и с результатом пока ладится!

В стартовом поединке «Чайка» подписала мировую с «Соколом» (1:1). А вот затем на выезде команда оставила с носом «моряков» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки «Чайки» забили 9 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: при довольно скромном составе «Чайка» смотрится достаточно выгодно. Да и робости перед более статусными оппонентами нет.

Поединки против нижнекамцев для команды традиционно складываются сложно. В трех очных встречах «Чайка» выиграла и проиграла по разу.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою вторую победу в сезоне. Да и в атаке подопечные Пятибратова способны поднатореть.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы начали сезон более чем успешно. Сейчас команда Кирилла Новикова лидирует в первом дивизионе.

Причем «Нефтехимик» в 2 первых турах взял максимальные 6 очков. Да и атака команды выглядит прекрасно, отличившись 5 результативными ударами.

Последние матчи: в межсезонье «Нефтехимик» провел три контрольных поединка. Во всех трех подопечные Новикова покидали поле со щитом.

В первом туре нижнекамцы учинили разгром «Тюмени» (3:0). А вот после того сломили сопротивление «Уфы» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» победил. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при всего 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. При не самом статусном подборе исполнителей нижнекамцы дают результат.

Серия из 5 побед кряду явно окрыляет. Да и вообще, пора бы едва ли не самой тренерской команде лиги побороться за что-то серьезное?!

В текущем календарном году «Нефтехимик» дважды противостоял «Чайке» в контрольных матчах. Команда Новикова по разу победила и сыграла вничью.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть в привычном для себя стиле. Да и умница Новиков уж точно что-то, да придумает!

Статистика для ставок

Нижнекамцы выиграли в 5 своих последних поединках

«Нефтехимик» в двух стартовых матчах забил 5 мячей

Беспроигрышная серия «Чайки» составляет 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.06 и 1.74.

Прогноз: Нижнекамцы выглядят монолитнее соперника, плюс нынче преуспевают в плане реализации.

«Нефтехимик» явно опытнее соперника, и явно будет максимально активен в плане созидания.

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06