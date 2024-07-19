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    «Шапекоэнсе» продолжит удачно играть против «Новоризонтино»?

    «Новоризонтино» — «Шапекоэнсе». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 19 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Новоризонтино» — «Шапекоэнсе»
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    «Шапекоэнсе»
    «Новоризонтино» на своем поле примет «Шапекоэнсе» в 16-м туре бразильской Серии Б. Встреча состоится 19 июля и начнется в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Новоризонтино» — «Шапекоэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Новоризонтино»

    Турнирное положение: Клуб из города Нову-Оризонти на текущий момент с 23 набранными очками идет на шестой строке в таблице и всего на балл отстает от четвертой, дающей билет в элиту.

    «Новоризонтино» выиграл шесть игр из 15 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, забил 16 мячей, а пропустил на гол меньше.

    Последние матчи: В минувшем туре «желто-черные» на своем поле расписали мировую против «Гуарани», сыграв со счетом 1:1. А игровым днем ранее они на выезде смогли переиграть «Аваи» со счетом 1:0.

    Не сыграют: У команды есть незначительные потери перед этим поединком.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К данной встрече «Новоризонтино» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период команда расписала три ничьи и добилась две минимальные победы. Причем за все эти поединки в четырех случаях играла ставка обе забьют.

    «Шапекоэнсе»

    Турнирное положение: Клуб из города Шапеко с 18 очками расположился на 15 строке в таблице и всего на два пункта опережает зону вылета.

    «Шапекоэнсе» выиграл четыре поединка, шесть раз сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 13:14.

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    • Последние матчи: «Зеленые» в предыдущем своем поединке расписали мировую с «Бруске» 1:1 на своем поле, а перед этим они на выезде смогли переиграть «Гояс» со счетом 2:1. До этого же у команды была серия из трех фиаско кряду.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь своей команде.

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    Состояние команды: «Шапекоэнсе» за восемь минувших игр чемпионата смог выиграть только в двух из них. Также за это время коллектив еще расписал три мировые и потерпел три фиаско. И шесть из этих игр носили низовой характер и в трех из них команда уходила с поля без забитого гола.

    Статистика для ставок

    • «Новоризонтино» дома четыре из семи игр свел вничью и дважды победил

    • «Шапекоэнсе» в гостях выиграл три раза при трех фиаско

    • «Шапекоэнсе» еще не проигрывал предстоящему противнику, выиграв у него дважды за четыре очных поединка

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Новоризонтино» — 1.77, победа «Шапекоэнсе» — 4.85, ничья — 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.46 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Так как «Шапекоэнсе» отлично играет против предстоящего противника и еще не проигрывал ему, то и на этот раз поставим на то, что гости смогут добыть очки.

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.96.

    Прогноз: И также еще поставим здесь на обмен забитыми мячами, ведь в очных играх эти команды зачастую огорчают друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.23.

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    «Новоризонтино» — «Шапекоэнсе»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на футбол. «Шапекоэнсе» продолжит удачно играть против «Новоризонтино»?
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