«Новоризонтино»
Турнирное положение: Клуб из города Нову-Оризонти на текущий момент с 23 набранными очками идет на шестой строке в таблице и всего на балл отстает от четвертой, дающей билет в элиту.
«Новоризонтино» выиграл шесть игр из 15 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, забил 16 мячей, а пропустил на гол меньше.
Последние матчи: В минувшем туре «желто-черные» на своем поле расписали мировую против «Гуарани», сыграв со счетом 1:1. А игровым днем ранее они на выезде смогли переиграть «Аваи» со счетом 1:0.
Не сыграют: У команды есть незначительные потери перед этим поединком.
Состояние команды: К данной встрече «Новоризонтино» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период команда расписала три ничьи и добилась две минимальные победы. Причем за все эти поединки в четырех случаях играла ставка обе забьют.
«Шапекоэнсе»
Турнирное положение: Клуб из города Шапеко с 18 очками расположился на 15 строке в таблице и всего на два пункта опережает зону вылета.
«Шапекоэнсе» выиграл четыре поединка, шесть раз сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 13:14.
Последние матчи: «Зеленые» в предыдущем своем поединке расписали мировую с «Бруске» 1:1 на своем поле, а перед этим они на выезде смогли переиграть «Гояс» со счетом 2:1. До этого же у команды была серия из трех фиаско кряду.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь своей команде.
Состояние команды: «Шапекоэнсе» за восемь минувших игр чемпионата смог выиграть только в двух из них. Также за это время коллектив еще расписал три мировые и потерпел три фиаско. И шесть из этих игр носили низовой характер и в трех из них команда уходила с поля без забитого гола.
Статистика для ставок
- «Новоризонтино» дома четыре из семи игр свел вничью и дважды победил
- «Шапекоэнсе» в гостях выиграл три раза при трех фиаско
- «Шапекоэнсе» еще не проигрывал предстоящему противнику, выиграв у него дважды за четыре очных поединка
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Новоризонтино» — 1.77, победа «Шапекоэнсе» — 4.85, ничья — 4.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.46 и 1.55 соответственно.
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Прогноз: Так как «Шапекоэнсе» отлично играет против предстоящего противника и еще не проигрывал ему, то и на этот раз поставим на то, что гости смогут добыть очки.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.96.
Прогноз: И также еще поставим здесь на обмен забитыми мячами, ведь в очных играх эти команды зачастую огорчают друг друга.
Ставка: обе забьют за 2.23.