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    «Гремио» не даст себя в обиду!

    «Сан-Паулу» — «Гремио». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Гремио»
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    «Гремио»
    18 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Гремио». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Гремио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Июля 2024 года

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •  Сан-Паулу 02:00 Гремио

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» традиционно сражается за попадание в топ-4. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сан-Паулу» лишь на 3 очка отстает от искомой 4 позиции. Да и забивает команда немало: 25 мячей в 16 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сан-Паулу» уступил «Атлетико Минейро» (1:2).

    Причем до той неудачи команда выиграла 4 раза подряд. Во всех тех победных поединках она забивала не менее 2 мячей.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сан-Паулу» забил 10 мячей. А вот в воротах команды побывало 5 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Сан-Паулу» выглядел весьма выгодно. При этом потенциально команда способна еще прибавить.

    Матчи против «Гремио» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Сан-Паулу» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Притом, что оборона команды действует не столь удачно, дав результативный сбой уже 18 раз.

    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» сражается за выживание в Серии А. Команда ныне расположилась на 18 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Гремио» откровенно слабо атакует. В 14 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 10 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Гремио» в рамках Кубка Бразилии наказал «Операрио» (3:1).

    До того команда безвольно уступила «Крузейро» (0:2). Причем чуть ранее случилось разгромное поражение от «Жувентуде» (0:3).

    В пяти последних матчах «Гремио» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Андре, Диего Коста — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Гремио» выглядит весьма неброско. Да и отставание от спасительного 16 места составляет 4 очка.

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    При этом «Гремио» выиграл лишь в трех поединках чемпионата. Да и проиграла команда в 9 матчах из 14.

    Вот только в кадровом аспекте у команды не все ладно. Никак не может выбраться из клубного лазарета статусный Диего Коста.

    И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Гремио» всеми силами будет цепляться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Гремио» проиграл в 2 своих последних матчах чемпионата

    • «Сан-Паулу» до последней коллизии выиграл 4 матча кряду

    • Обе команды в среднем пропускают более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.41.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.76.

    Прогноз: «Гремио» постарается зацепиться за очки, и явно будет действовать с оглядкой на тылы.

    Хозяева не блещут стабильностью результатов, к тому же проиграли в своем последнем поединке.

    Ставка: «Гремио» не проиграет за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.07

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    «Сан-Паулу» — «Гремио»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Гремио» не даст себя в обиду!
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