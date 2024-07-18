ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян СтанковичЛето «Спартака»: точка отсчета Деяна Станковича Сборная Аргентины Закат поколения Месси. Аргентина закрепила место в истории триумфом на Кубке Америки Сборная ИспанииЗаслуженный триумф. Победа Испании на Евро-2024 — это только начало
    Все новости спорта

    «Дюделанж» на этот раз увереннее выиграет у андоррцев

    «Дюделанж» — «Атлетик Эскальдес». Прогноз (к. 1.79) на Лигу конференций

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Дюделанж» — «Атлетик Эскальдес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетик Эскальдес» — «Дюделанж»
    «Дюделанж» из Люксембурга на своем поле сыграет против андоррского «Атлетик Эскальдес» в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дюделанж» — «Атлетик Эскальдес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Дюделанж

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Дюделанж 20:00 Атлетик Клуб Эскальдес

    Атлетик Клуб Эскальдес

  • Эскальдес-Энгордань
    •

    «Дюделанж»

    Турнирное положение: «Дюделанж» — один из самых сильных и титулованных команд Люксембурга, 15 раз выигравший национальное первенство. Однако в прошлом чемпионате он занял третье место.

    Также этой команде принадлежит наивысшее достижение от своей страны и в еврокубках. В сезонах 2018/19 и 2019/20 она добиралась до группового этапа Лиги Европы.

    Последние матчи: Неделю тому назад в первом поединке этих команд люксембуржцы обыграли предстоящего противника на его поле со счетом 1:0, забив единственный гол еще в середине первого тайма. Всего же в отрезке последних пяти игр у «Дюделанжа» четыре виктории и одно фиаско.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В прошлом сезоне «Дюделанж» прошел один раунд в Лиге конференций, одолев ирландский «Сент-Патрик» (2:1 и 3:2). однако во втором этапе он проиграл мальтийской «Гзире» (2:1 и 0:2). Сезоном ранее он начал свое выступление в Лиге чемпионов, а завершил в шаге от выхода в групповой этап Лиги конференций, уступив польскому «Леху» (1:1 и 0:2).

    «Атлетик Эскальдес»

    Турнирное положение: Этот коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Андорры финишировал на третьем месте и получил билет в еврокубки.

    Всего же в активе «Атлетик Эскальдес» на внутренней арене один титул чемпиона Андорры и одна победа в Кубке страны.

  • Дневник Евро. Испания — чемпион, рекорды Ямаля, сэйв Ольмо, неудача Кейна и шесть лучших бомбардиров
  • О главных событиях последнего, тридцатого первого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • 15/07/2024

    • Последние матчи: «Синие» проиграли свой первый поединок этих команд, уступив со счетом 0:1 в родных стенах. И данное фиаско стало для команды третьим за шесть минувших встреч с учетом всех турниров. Другие же три игры данного отрезка они выиграли.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Состояние команды: «Атлетик Эскальдес» до этого дважды участвовал в еврокубках и не смог пройти там ни одного этапа. Так в прошлом сезоне он стартовал в отборе Лиги чемпионов, где проиграл черногорской «Будучности» 0:3, после чего перебрался в Лигу конференций и дважды уступил там албанскому «Партизани» (0:1 и 1:4).

    Статистика для ставок

    • «Дюделанж» дома в еврокубках выиграл три из шести предыдущих встреч при одном фиаско

    • У «Атлетик Эскальдес» в еврокубках одна мировая и пять фиаско

    • «Атлетик Эскальдес» в евротурнирах забил лишь два гола за шесть игр

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Дюделанжа» — 1.47, победа «Атлетик Эскальдес» — 6.00, ничья — 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: Более сильный и опытный в еврокубках «Дюделанж» на своем поле должен закрепить успех в противостоянии с «Атлетик Эскальдес», который на евроарене выступает весьма скромно.

    Рекомендуемая ставка: победа «Дюделанжа» с форой (-1) за 1.79.

    Прогноз: И также ожидаем, что ответный поединок пройдет куда более результативнее, чем первая игра этих коллективов в Андорре.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Тимофеева — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Варильяс — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монтейро — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дардери — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ульсан Хендэ — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Евсеев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аванесян — Машарова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Интер — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноха Акуге — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зверев — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шмидлова — Соррибес-Тормо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дюделанж» — «Атлетик Эскальдес»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Дюделанж» на этот раз увереннее выиграет у андоррцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры