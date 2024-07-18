«Дюделанж» из Люксембурга на своем поле сыграет против андоррского «Атлетик Эскальдес» в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дюделанж» — «Атлетик Эскальдес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дюделанж»

Турнирное положение: «Дюделанж» — один из самых сильных и титулованных команд Люксембурга, 15 раз выигравший национальное первенство. Однако в прошлом чемпионате он занял третье место.

Также этой команде принадлежит наивысшее достижение от своей страны и в еврокубках. В сезонах 2018/19 и 2019/20 она добиралась до группового этапа Лиги Европы.

Последние матчи: Неделю тому назад в первом поединке этих команд люксембуржцы обыграли предстоящего противника на его поле со счетом 1:0, забив единственный гол еще в середине первого тайма. Всего же в отрезке последних пяти игр у «Дюделанжа» четыре виктории и одно фиаско.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В прошлом сезоне «Дюделанж» прошел один раунд в Лиге конференций, одолев ирландский «Сент-Патрик» (2:1 и 3:2). однако во втором этапе он проиграл мальтийской «Гзире» (2:1 и 0:2). Сезоном ранее он начал свое выступление в Лиге чемпионов, а завершил в шаге от выхода в групповой этап Лиги конференций, уступив польскому «Леху» (1:1 и 0:2).

«Атлетик Эскальдес»

Турнирное положение: Этот коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Андорры финишировал на третьем месте и получил билет в еврокубки.

Всего же в активе «Атлетик Эскальдес» на внутренней арене один титул чемпиона Андорры и одна победа в Кубке страны.

Последние матчи: «Синие» проиграли свой первый поединок этих команд, уступив со счетом 0:1 в родных стенах. И данное фиаско стало для команды третьим за шесть минувших встреч с учетом всех турниров. Другие же три игры данного отрезка они выиграли.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Атлетик Эскальдес» до этого дважды участвовал в еврокубках и не смог пройти там ни одного этапа. Так в прошлом сезоне он стартовал в отборе Лиги чемпионов, где проиграл черногорской «Будучности» 0:3, после чего перебрался в Лигу конференций и дважды уступил там албанскому «Партизани» (0:1 и 1:4).

Статистика для ставок

«Дюделанж» дома в еврокубках выиграл три из шести предыдущих встреч при одном фиаско

У «Атлетик Эскальдес» в еврокубках одна мировая и пять фиаско

«Атлетик Эскальдес» в евротурнирах забил лишь два гола за шесть игр

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Дюделанжа» — 1.47, победа «Атлетик Эскальдес» — 6.00, ничья — 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: Более сильный и опытный в еврокубках «Дюделанж» на своем поле должен закрепить успех в противостоянии с «Атлетик Эскальдес», который на евроарене выступает весьма скромно.

Рекомендуемая ставка: победа «Дюделанжа» с форой (-1) за 1.79.

Прогноз: И также ожидаем, что ответный поединок пройдет куда более результативнее, чем первая игра этих коллективов в Андорре.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.80.