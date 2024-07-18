В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Дерри Сити» — «Мэгпис». Начало — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дерри Сити» — «Мэгпис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дерри Сити»

Турнирная таблица: «Дерри Сити» в чемпионате Ирландии на данный момент идет на втором месте. Команда претендует на чемпионство. Отставание от лидирующего «Шелбурна» составляет три очка.

У «Дерри Сити» 44 очка по итогам 25 матчей. Команда одержала 12 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

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Последние матчи: «Дерри Сити» неожиданно потерпел поражение в первом матче. Никто не думал, что клуб уступит в гостях «Мэгпису». Ирландский клуб проиграл со счетом 0:2.

В июле у «Дерри Сити» зафиксированы два фиаско кряду. До этого команда в чемпионате Ирландии уступила «Слайго Роверс» со счетом 1:2.

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Букмекеры уверены в том, что «Дерри Сити» возьмет реванш и победит на своем поле. Команда хорошо выступает во внутреннем первенстве, поэтому шансы на успех немалые.

Стоит отметить, что в трех домашних матчах кряду «Дерри Сити» одержал три победы.

«Мэгпис»

Турнирная таблица: «Мэгпис» в минувшем чемпионате Гибралтара финишировал на 3-й позиции. Команда набрала 46 очков в 25 матчах. «Мэгпис» одержал 14 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

Последние матчи: Официальные встречи в чемпионате Гибралтара «Мэгпис» провел еще в мае. Команда закончила чемпионат на минорной ноте. В гостях коллектив уступил клубу «Монс Кальп» со счетом 0:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Мэгпис» неожиданно выиграл первый домашний матч. В Ирландии будет крайне сложный поединок. «Мэгпис» не побеждает в гостях с 30 марта.

Статистика для ставок

В июле «Дерри Сити» потерпел два поражения кряду

«Мэгпис» не побеждает в гостях с 30 марта

В первом матче «Мэгпис» дома одолел «Дерри Сити» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дерри Сити» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.45, а победа «Мэгписа» — в 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.58 и 2.20 соответственно.

Прогноз: «Дерри Сити» нужно отпраздновать уверенную победу и выходить во 2-й раунд квалификации. Скорее всего, ирландский клуб добьется успеха.

Ставка: Победа «Дерри Сити» с форой (-2) с коэффициентом 2.04.

Прогноз: еще один вариант ставки, что команды за 90 минут не забьют больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.20.