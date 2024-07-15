15 июля в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы до 19 лет по футболу сыграют Италия (до 19 лет) и Норвегия (до 19 лет). Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Италия (до 19 лет) — Норвегия (до 19 лет), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Италия (до 19 лет)

Турнирное положение: Итальянцы в этом возрастной категории чрезвычайно сильны. Именно они являются фаворитами квартета А.

При этом Италия (до 19 лет) имеет прекрасный подбор игроков. Да и квалификацию на турнир команда прошла образцово.

Последние матчи: в трех поединках квалификационного раунда итальянцы добыли 3 виктории. Причем забила команда 10 мячей при 2 пропущенных.

В своем последнем поединке итальянцы разгромили грузинских сверстников (5:0). Да и чехов удалось переиграть (2:1).

В 5 своих последних матчах Италия (до 19 лет) победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Итальянцы выиграли в 4 своих последних матчах. Да и в атаке команда преуспевает.

Вообще, Италия (до 19 лет) успешно противостоит норвежцам. В двух очных поединках добыта одна виктория при одном паритете.

Наверняка итальянцы постараются начать финальный турнир с виктории. Так что ждем от номинальных хозяев острых атак.

Норвегия (до 19 лет)

Турнирное положение: Эта команда довольно уверенно пробилась в финальную часть юношеского Евро. Норвегия (до 19 лет) в итоге заняла 1 место в своей группе квалификации.

При этом Норвегия (до 19 лет) набрала 7 очков в 3 матчах. Вот только средняя результативность составила 2 гола за матч — 6 точных выстрелов.

Последние матчи: Скандинавы в своей группе опередили израильских, боснийских и черногорских сверстников. Да и пропустила команда 3 мяча в 3 матчах квалификации.

При этом Норвегия (до 19 лет) уверенно одолела израильтян (2:0). Черногорцы были биты со счетом 2:1, а вот с боснийцами вышел паритет (2:2).

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Норвежцы весьма ершисты, и явно способны удивить. Да и итальянцы являются отличным раздражителем.

Вот только матчи со статусными оппонентами команде откровенно не даются. Например, испанцам скандинавы уступили со счетом 0:5.

И уж Норвегия (до 19 лет) явно постарается проявить свои лучшие качества. В четырех своих последних матчах команда неизменно забивала.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать от обороны. Норвежцы способны преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Италия (до 19 лет) выиграла в 4 своих последних поединках

Норвегия (до 19 лет) не проигрывала в 3 своих последних матчах

Италия (до 19 лет) в квалификации забивала в среднем 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Италия (до 19 лет) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.75 и 1.91.

Прогноз: Италия (до 19 лет) имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будет активна в атаке.

Норвежцы не столь стабильны, да и вообще, явно не блещут в поединках со статусными оппонентами.

Ставка: Победа Италии (до 19 лет) в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.06