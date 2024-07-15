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    Юные итальянцы начнут без раскачки

    Италия (до 19 лет) — Норвегия (до 19 лет). Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Чемпионат Европы до 19 лет, 15 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Италия (до 19 лет) — Норвегия (до 19 лет)
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    Юные итальянцы
    15 июля в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы до 19 лет по футболу сыграют Италия (до 19 лет) и Норвегия (до 19 лет). Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Италия (до 19 лет) — Норвегия (до 19 лет), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U19 Евро-2023. Группа A 15 Июля 2024 года

    Италия U19

  • Рим
    •  Италия U19 17:30 Норвегия U19

    Норвегия U19

  • Осло
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    Италия (до 19 лет)

    Турнирное положение: Итальянцы в этом возрастной категории чрезвычайно сильны. Именно они являются фаворитами квартета А.

    При этом Италия (до 19 лет) имеет прекрасный подбор игроков. Да и квалификацию на турнир команда прошла образцово.

    Последние матчи: в трех поединках квалификационного раунда итальянцы добыли 3 виктории. Причем забила команда 10 мячей при 2 пропущенных.

    В своем последнем поединке итальянцы разгромили грузинских сверстников (5:0). Да и чехов удалось переиграть (2:1).

    В 5 своих последних матчах Италия (до 19 лет) победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Итальянцы выиграли в 4 своих последних матчах. Да и в атаке команда преуспевает.

    Вообще, Италия (до 19 лет) успешно противостоит норвежцам. В двух очных поединках добыта одна виктория при одном паритете.

    Наверняка итальянцы постараются начать финальный турнир с виктории. Так что ждем от номинальных хозяев острых атак.

    Норвегия (до 19 лет)

    Турнирное положение: Эта команда довольно уверенно пробилась в финальную часть юношеского Евро. Норвегия (до 19 лет) в итоге заняла 1 место в своей группе квалификации.

    При этом Норвегия (до 19 лет) набрала 7 очков в 3 матчах. Вот только средняя результативность составила 2 гола за матч — 6 точных выстрелов.

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    • Последние матчи: Скандинавы в своей группе опередили израильских, боснийских и черногорских сверстников. Да и пропустила команда 3 мяча в 3 матчах квалификации.

    При этом Норвегия (до 19 лет) уверенно одолела израильтян (2:0). Черногорцы были биты со счетом 2:1, а вот с боснийцами вышел паритет (2:2).

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Норвежцы весьма ершисты, и явно способны удивить. Да и итальянцы являются отличным раздражителем.

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    Вот только матчи со статусными оппонентами команде откровенно не даются. Например, испанцам скандинавы уступили со счетом 0:5.

    И уж Норвегия (до 19 лет) явно постарается проявить свои лучшие качества. В четырех своих последних матчах команда неизменно забивала.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать от обороны. Норвежцы способны преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Италия (до 19 лет) выиграла в 4 своих последних поединках

    • Норвегия (до 19 лет) не проигрывала в 3 своих последних матчах

    • Италия (до 19 лет) в квалификации забивала в среднем 3 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Италия (до 19 лет) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.75 и 1.91.

    Прогноз: Италия (до 19 лет) имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будет активна в атаке.

    Норвежцы не столь стабильны, да и вообще, явно не блещут в поединках со статусными оппонентами.

    Ставка: Победа Италии (до 19 лет) в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.06

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    Италия (до 19 лет) — Норвегия (до 19 лет): прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на футбол. Юные итальянцы начнут без раскачки
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