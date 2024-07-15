Италия U19
Норвегия U19
Италия (до 19 лет)
Турнирное положение: Итальянцы в этом возрастной категории чрезвычайно сильны. Именно они являются фаворитами квартета А.
При этом Италия (до 19 лет) имеет прекрасный подбор игроков. Да и квалификацию на турнир команда прошла образцово.
Последние матчи: в трех поединках квалификационного раунда итальянцы добыли 3 виктории. Причем забила команда 10 мячей при 2 пропущенных.
В своем последнем поединке итальянцы разгромили грузинских сверстников (5:0). Да и чехов удалось переиграть (2:1).
В 5 своих последних матчах Италия (до 19 лет) победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Итальянцы выиграли в 4 своих последних матчах. Да и в атаке команда преуспевает.
Вообще, Италия (до 19 лет) успешно противостоит норвежцам. В двух очных поединках добыта одна виктория при одном паритете.
Наверняка итальянцы постараются начать финальный турнир с виктории. Так что ждем от номинальных хозяев острых атак.
Норвегия (до 19 лет)
Турнирное положение: Эта команда довольно уверенно пробилась в финальную часть юношеского Евро. Норвегия (до 19 лет) в итоге заняла 1 место в своей группе квалификации.
При этом Норвегия (до 19 лет) набрала 7 очков в 3 матчах. Вот только средняя результативность составила 2 гола за матч — 6 точных выстрелов.
Последние матчи: Скандинавы в своей группе опередили израильских, боснийских и черногорских сверстников. Да и пропустила команда 3 мяча в 3 матчах квалификации.
При этом Норвегия (до 19 лет) уверенно одолела израильтян (2:0). Черногорцы были биты со счетом 2:1, а вот с боснийцами вышел паритет (2:2).
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Норвежцы весьма ершисты, и явно способны удивить. Да и итальянцы являются отличным раздражителем.
Вот только матчи со статусными оппонентами команде откровенно не даются. Например, испанцам скандинавы уступили со счетом 0:5.
И уж Норвегия (до 19 лет) явно постарается проявить свои лучшие качества. В четырех своих последних матчах команда неизменно забивала.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать от обороны. Норвежцы способны преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- Италия (до 19 лет) выиграла в 4 своих последних поединках
- Норвегия (до 19 лет) не проигрывала в 3 своих последних матчах
- Италия (до 19 лет) в квалификации забивала в среднем 3 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Италия (до 19 лет) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.75 и 1.91.
- 2.51Испания — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Аргентина — Колумбия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 7.20Испания — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Италия (до 19 лет) имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будет активна в атаке.
Норвежцы не столь стабильны, да и вообще, явно не блещут в поединках со статусными оппонентами.
Ставка: Победа Италии (до 19 лет) в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.06