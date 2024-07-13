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    Удержится ли «Крузейро» в топ-6?

    «Крузейро» — «Ред Булл Брагантино». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Ред Булл Брагантино»
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    «Крузейро»
    «Крузейро» на своем поле примет «Ред Булл Брагантино» в 17-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 17 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 13 Июля 2024 года

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •  Крузейро 22:00 Брагантино

    Брагантино

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Крузейро»

    Турнирное положение: По итогам 15-ти матчей «Крузейро» занимает шестое место в бразильской Серии А с 26 баллами и разницей мячей 21-17.

    Команда находится в зоне квалификации Кубка Либертадорес, уступая на четыре балла зоне Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На чужом поле он справился с «Гремио» (2:0).

    Этот успех стал для коллектива вторым кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

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    Не сыграют: травмированы — Марлон, Рафа Силва, Хуан Диненьо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Крузейро» выиграл три раза при двух поражениях.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, который проиграл дважды в четырех последних поединках, но его соперник все же пребывает в худшем турнирном положении.

    Матеус Перейра — лучший бомбардир команды с пятью голами.

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» занимает девятую строчку в турнирной таблице. В его активе 20 забитых мячей, в пассиве — 18 пропущенных.

    Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на четыре балла зоне квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно как минимум не терять очки.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А проиграл. На чужом поле он уступил «Сан-Паулу» (0:2).

    Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Матеус Фернандеш, Натан Камарго, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, а значит сыграть даже вничью ему будет сложно.

    Хелиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четрех из пяти последних матчах «Крузейро» забивала только одна команда

    • в семи из восьми последних матчей «Брагантино» забивали обе команды

    • в шести из восьми последних матчей «Брагантино» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.30, победа «Ред Булл Брагантино» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.68.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

    И хотя в четрех из пяти последних матчах «Крузейро» забивала только одна команда, результативность гостей обещает стать здесь решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Брагантино».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18

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    «Крузейро» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Крузейро» в топ-6?
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