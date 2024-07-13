Удержится ли «Крузейро» в топ-6?

«Крузейро» на своем поле примет «Ред Булл Брагантино» в 17-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 17 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крузейро»

Турнирное положение: По итогам 15-ти матчей «Крузейро» занимает шестое место в бразильской Серии А с 26 баллами и разницей мячей 21-17.

Команда находится в зоне квалификации Кубка Либертадорес, уступая на четыре балла зоне Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На чужом поле он справился с «Гремио» (2:0).

Этот успех стал для коллектива вторым кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Марлон, Рафа Силва, Хуан Диненьо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Крузейро» выиграл три раза при двух поражениях.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, который проиграл дважды в четырех последних поединках, но его соперник все же пребывает в худшем турнирном положении.

Матеус Перейра — лучший бомбардир команды с пятью голами.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» занимает девятую строчку в турнирной таблице. В его активе 20 забитых мячей, в пассиве — 18 пропущенных.

Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на четыре балла зоне квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно как минимум не терять очки.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А проиграл. На чужом поле он уступил «Сан-Паулу» (0:2).

Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Матеус Фернандеш, Натан Камарго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме гостей, а значит сыграть даже вничью ему будет сложно.

Хелиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в четрех из пяти последних матчах «Крузейро» забивала только одна команда

в семи из восьми последних матчей «Брагантино» забивали обе команды

в шести из восьми последних матчей «Брагантино» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.30, победа «Ред Булл Брагантино» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.68.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

И хотя в четрех из пяти последних матчах «Крузейро» забивала только одна команда, результативность гостей обещает стать здесь решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Брагантино».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18