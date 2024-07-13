Удержится ли «Крузейро» в топ-6?

Крузейро
Брагантино
«Крузейро»
Турнирное положение: По итогам 15-ти матчей «Крузейро» занимает шестое место в бразильской Серии А с 26 баллами и разницей мячей 21-17.
Команда находится в зоне квалификации Кубка Либертадорес, уступая на четыре балла зоне Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На чужом поле он справился с «Гремио» (2:0).
Этот успех стал для коллектива вторым кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Марлон, Рафа Силва, Хуан Диненьо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Крузейро» выиграл три раза при двух поражениях.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, который проиграл дважды в четырех последних поединках, но его соперник все же пребывает в худшем турнирном положении.
Матеус Перейра — лучший бомбардир команды с пятью голами.
«Ред Булл Брагантино»
Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» занимает девятую строчку в турнирной таблице. В его активе 20 забитых мячей, в пассиве — 18 пропущенных.
Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на четыре балла зоне квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно как минимум не терять очки.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А проиграл. На чужом поле он уступил «Сан-Паулу» (0:2).
Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Матеус Фернандеш, Натан Камарго, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучшей форме гостей, а значит сыграть даже вничью ему будет сложно.
Хелиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четрех из пяти последних матчах «Крузейро» забивала только одна команда
- в семи из восьми последних матчей «Брагантино» забивали обе команды
- в шести из восьми последних матчей «Брагантино» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.30, победа «Ред Булл Брагантино» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.68.
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Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.
И хотя в четрех из пяти последних матчах «Крузейро» забивала только одна команда, результативность гостей обещает стать здесь решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Брагантино».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18