«Ред Булл Брагантино» на своем поле примет «Атлетико Гойаненсе» в 14-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 4 июля и начнется в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Атлетико Гойаненсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» занимает девятую строчку в турнирной таблице. В его активе 17 забитых мячей, в пассиве — 15 пропущенных.

Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на два очка от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. На чужом поле он поделил очки с «Куябой» (1:1).

Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии, поэтому сейчас он и застрял в зоне Южноамериканского кубка.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Матеус Фернандеш, Натан Камарго, Эдуардо Саша, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Ред Булл Брагантино» выиграл лишь раз при одной ничьей и двух поражениях.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, который в случае продолжения таких результатов рискует окончательно утвердиться в роли середняка.

Хелиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

«Атлетико Гойаненсе»

Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии А «Атлетико Гойаненсе» занимает 17-е место с 11 баллами и разницей мячей 11-16.

Команда находится в зоне вылета и по дополнительным показателям уступает безопасной 16-й позиции, поэтому даже в случае ничьей может выбраться из «трясины».

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На чужом поле он поделил очки с «Атлетико Минейро» (1:1).

Эта мировая стала для коллектива третьей кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Ралдней, Педро Энрике, Йони Гонсалес, Густаво Кампанаро, Анхело Араос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Атлетико Гойаненсе» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Такие результаты говорят о не плохой форме коллектива, который не погружается вниз в зону вылета только потому, что часто играет вничью.

Луис Фернандо — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Брагантино» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Брагантино» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Атлетико Гойаненсе» сыграл вничью.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.75, победа «Атлетико Гойаненсе» — в 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в трех их последних домашних поединках.

При этом в пяти из шести последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Брагантино».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.