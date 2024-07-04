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    Выберется ли «Атлетико Гойаненсе» из зоны вылета?

    «Ред Булл Брагантино» — «Атлетико Гойаненсе». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Атлетико Гойаненсе»
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    Эрик Рамирес («Брагантино»)
    «Ред Булл Брагантино» на своем поле примет «Атлетико Гойаненсе» в 14-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 4 июля и начнется в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Атлетико Гойаненсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Июля 2024 года

    Брагантино

  • Бразилия. Серия А
    •  Брагантино 03:30 Атлетико Гойаньенсе

    Атлетико Гойаньенсе

  • Бразилия. Серия А
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    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» занимает девятую строчку в турнирной таблице. В его активе 17 забитых мячей, в пассиве — 15 пропущенных.

    Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на два очка от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. На чужом поле он поделил очки с «Куябой» (1:1).

    Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии, поэтому сейчас он и застрял в зоне Южноамериканского кубка.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Матеус Фернандеш, Натан Камарго, Эдуардо Саша, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Ред Булл Брагантино» выиграл лишь раз при одной ничьей и двух поражениях.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, который в случае продолжения таких результатов рискует окончательно утвердиться в роли середняка.

    Хелиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    «Атлетико Гойаненсе»

    Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии А «Атлетико Гойаненсе» занимает 17-е место с 11 баллами и разницей мячей 11-16.

    Команда находится в зоне вылета и по дополнительным показателям уступает безопасной 16-й позиции, поэтому даже в случае ничьей может выбраться из «трясины».

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На чужом поле он поделил очки с «Атлетико Минейро» (1:1).

    Эта мировая стала для коллектива третьей кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Ралдней, Педро Энрике, Йони Гонсалес, Густаво Кампанаро, Анхело Араос, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Атлетико Гойаненсе» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

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    Такие результаты говорят о не плохой форме коллектива, который не погружается вниз в зону вылета только потому, что часто играет вничью.

    Луис Фернандо — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Брагантино» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Брагантино» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Атлетико Гойаненсе» сыграл вничью.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.75, победа «Атлетико Гойаненсе» — в 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в трех их последних домашних поединках.

    При этом в пяти из шести последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Брагантино».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.

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