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    Матч аутсайдеров принесет обмен голами

    «Флуминенсе» — «Витория». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 28 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Витория»
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    «Флуминенсе»
    28 июня в 12-м туре бразильской Серии А «Флуминенсе» на своем поле примет «Виторию». Начало игры запланировано на 01:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Витория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 28 Июня 2024 года

    Флуминенсе

  • Бразилия. Серия А
    •  Флуминенсе 01:00 Витория Салвадор

    Витория Салвадор

  • Бразилия. Серия А
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    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: Клуб из города Рио-де-Жанейро занимает последнее место в турнирной таблице, набрав лишь шесть очков в 11 матчах.

    «Флуминенсе» выиграл один поединок, три раза сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 10:19.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «воины» уступили по 0:1 «Фламенго» и «Ботафого», а также «Атлетико Гойаниенсе» 1:2 и «Крузейро» 0:2.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В рамках чемпионата страны у «Флуминенсе» на текущий момент 8-матчевая безвыигрышная серия. В этот период «трехцветные» потерпели шесть фиаско и расписали две мировые. Однако большинство фиаско в этот период были с минимальной разницей.

    «Витория»

    Турнирное положение: Коллектив из города Салвадор с девятью очками находится на пару строк в таблице выше, но тоже в зоне вылета.

    «Витория» отпраздновала две виктории за 11 встреч, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений, забила 13 голов при 19 пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошлом туре первенства «львы» проиграли на выезде «Брагантино» со счетом 1:2, забив при этом первыми. И этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победили и дважды сыграли вничью.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: проигрышем в прошлом своем матче «Витория» прервала серию без фиаско из четырех встреч, где она по два раза побеждала и играла вничью. И за эти пять игр в четырех случаях неизменно забивали обе стороны. До этого же периода команда имела 6-матчевую серию из поражений в разных турнирах.

    Статистика для ставок

    • Три из пяти предыдущих очных игр этих клубов завершились вничью при двух викториях «Флу»

    • В четырех из пяти минувших очных встреч данных команд забивали обе стороны

    • И четыре из пяти последних поединок этих клубов приносили верхи

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Флуминенсе» — 1.76, победа «Витории» — 5.30, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Так как в очных противостояниях эти клубы зачастую огорчают друг друга забитыми мячами, то на обе забьют поставим и на этот раз.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.03.

    Прогноз: И также не исключаем, что матч аутсайдеров не выявит победителя, ведь они в последнее время между собой части играли вничью.

    Ставка: ничья за 3.70.

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