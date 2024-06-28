28 июня в 12-м туре бразильской Серии А «Флуминенсе» на своем поле примет «Виторию». Начало игры запланировано на 01:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Витория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: Клуб из города Рио-де-Жанейро занимает последнее место в турнирной таблице, набрав лишь шесть очков в 11 матчах.

«Флуминенсе» выиграл один поединок, три раза сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 10:19.

Последние матчи: В четырех последних поединках «воины» уступили по 0:1 «Фламенго» и «Ботафого», а также «Атлетико Гойаниенсе» 1:2 и «Крузейро» 0:2.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В рамках чемпионата страны у «Флуминенсе» на текущий момент 8-матчевая безвыигрышная серия. В этот период «трехцветные» потерпели шесть фиаско и расписали две мировые. Однако большинство фиаско в этот период были с минимальной разницей.

«Витория»

Турнирное положение: Коллектив из города Салвадор с девятью очками находится на пару строк в таблице выше, но тоже в зоне вылета.

«Витория» отпраздновала две виктории за 11 встреч, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений, забила 13 голов при 19 пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «львы» проиграли на выезде «Брагантино» со счетом 1:2, забив при этом первыми. И этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победили и дважды сыграли вничью.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: проигрышем в прошлом своем матче «Витория» прервала серию без фиаско из четырех встреч, где она по два раза побеждала и играла вничью. И за эти пять игр в четырех случаях неизменно забивали обе стороны. До этого же периода команда имела 6-матчевую серию из поражений в разных турнирах.

Статистика для ставок

Три из пяти предыдущих очных игр этих клубов завершились вничью при двух викториях «Флу»

В четырех из пяти минувших очных встреч данных команд забивали обе стороны

И четыре из пяти последних поединок этих клубов приносили верхи

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Флуминенсе» — 1.76, победа «Витории» — 5.30, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Так как в очных противостояниях эти клубы зачастую огорчают друг друга забитыми мячами, то на обе забьют поставим и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.03.

Прогноз: И также не исключаем, что матч аутсайдеров не выявит победителя, ведь они в последнее время между собой части играли вничью.

Ставка: ничья за 3.70.