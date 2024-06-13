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    Поднимется ли «Жувентуде» в топ-10?

    «Жувентуде» — «Витория». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 12 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Витория»
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    Лукас Барбоса
    «Жувентуде» на своем поле примет «Виторию» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 12 июня и начнется в 01:00 по мск. «Жувентуде» — «Витория»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 13 Июня 2024 года

    Жувентуде

  • Бразилия. Серия А
    •  Жувентуде 01:00 Витория Салвадор

    Витория Салвадор

  • Бразилия. Серия А
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    «Жувентуде»

    Турнирное положение: По итогам шести матчей бразильской Серии А «Жувентуде» занимает 12-е место с девятью баллами и разницей мячей 7-8.

    Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на три балла отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно выигрывать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле поле одержал победу. С минимальным результатом он обыграл «Атлетико Гойаненсе» (1:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат страны.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Зе Маркос, Клейтон, Ренан, Жан Карлуш, Эдсон Кариока, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Жувентуде» выиграл лишь дважды при четырех ничьих и двух поражениях.

    Хотя такая форма хозяев выглядит неубедительной, статус соперника — откровенного аутсайдера — делает их очевидным фаворитом.

    Жан Карлуш — лучший бомбардир команды в лиге с двумя голами, но он травмировался перед грядущей игрой.

    «Витория»

    Турнирное положение: «Витория» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. В его активе пять забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

    Команда находится в зоне вылета и на три балла отстает от безопасной 16-й строчки, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На чужом поле он поделил очки с «Куябой» (0:0).

    Эта мировая прервала серию поражений коллектива в шесть поединков во всех турнирах, так что у него явно плохая форма.

    Не сыграют: травмированы — Дуду, Даниэл Жуниор, Бруну Увини, Юри Кастильо, Лео Гамальо, Родриго Андраде, Матеуш Гонсалвеш, Эвералдо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 10-ти поединках в разных турнирах «Витория» ни разу не победила при трех ничьих и восьми поражениях.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которым будет крайне сложно выиграть и даже сыграть вничью, тем более на поле соперника.

    Пять голов команды в Серии А забивали разные игроки команды.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Жувентуде» было забито меньше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Жувентуде» забивали обе команды

    • в пяти из восьми последних матчей «Витории» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жувентуде» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.25, победа «Витории» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гости проиграли. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

    В то же время, хозяева выиграли лишь дважды в пяти последних матчах, но их класс несравненно выше.

    Ставка: «Жувентуде» победит за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.15

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    «Жувентуде» — «Витория». «Жувентуде» на своем поле примет «Виторию» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 12 июня и начнется в 01:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Витория» с коэффициентом 1.97.
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