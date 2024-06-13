«Жувентуде» на своем поле примет «Виторию» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 12 июня и начнется в 01:00 по мск. «Жувентуде» — «Витория»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Жувентуде»

Турнирное положение: По итогам шести матчей бразильской Серии А «Жувентуде» занимает 12-е место с девятью баллами и разницей мячей 7-8.

Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на три балла отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле поле одержал победу. С минимальным результатом он обыграл «Атлетико Гойаненсе» (1:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат страны.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Зе Маркос, Клейтон, Ренан, Жан Карлуш, Эдсон Кариока, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Жувентуде» выиграл лишь дважды при четырех ничьих и двух поражениях.

Хотя такая форма хозяев выглядит неубедительной, статус соперника — откровенного аутсайдера — делает их очевидным фаворитом.

Жан Карлуш — лучший бомбардир команды в лиге с двумя голами, но он травмировался перед грядущей игрой.

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. В его активе пять забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

Команда находится в зоне вылета и на три балла отстает от безопасной 16-й строчки, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На чужом поле он поделил очки с «Куябой» (0:0).

Эта мировая прервала серию поражений коллектива в шесть поединков во всех турнирах, так что у него явно плохая форма.

Не сыграют: травмированы — Дуду, Даниэл Жуниор, Бруну Увини, Юри Кастильо, Лео Гамальо, Родриго Андраде, Матеуш Гонсалвеш, Эвералдо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 10-ти поединках в разных турнирах «Витория» ни разу не победила при трех ничьих и восьми поражениях.

Это говорит о плохой форме гостей, которым будет крайне сложно выиграть и даже сыграть вничью, тем более на поле соперника.

Пять голов команды в Серии А забивали разные игроки команды.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Жувентуде» было забито меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Жувентуде» забивали обе команды

в пяти из восьми последних матчей «Витории» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жувентуде» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.25, победа «Витории» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гости проиграли. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

В то же время, хозяева выиграли лишь дважды в пяти последних матчах, но их класс несравненно выше.

Ставка: «Жувентуде» победит за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: обе команды забьют за 2.15