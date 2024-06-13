Аргентинос Хуниорс
Сентраль Кордова
«Аргентинос Хуниорс»
Турнирное положение: «Аргентинос Хуниорс» по итогам четырех туров занимает 12-ю позицию с шестью очками в активе. Разница мячей: 4-6.
Команда на шесть очков опережает своего нынешнего соперника, а также на четыре балла отстает от лидера чемпионата Аргентины «Расинга».
Последние матчи: хозяева в последней игре в рамках чемпионата одержали победу. На своем поле они обыграли «Атлетико Рафаэла» (1:0).
Этот успех стал для клуба третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Аргентины, а также Южноамериканский кубок.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Аргентинос Хуниорс» проиграл лишь раз при трех победах.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно в свете возможности подняться еще ближе к лидерам чемпионата.
Алан Лескано — лучший бомбардир команды в лиге с двумя голами.
«Сентраль Кордоба»
Турнирное положение: «Сентраль Кордоба» занимает последнюю, 28-ю позицию, не набрав ни одного балла после четырех туров. Разница мячей: 5-13.
Команда остается единственной на сегодня, у которой в чемпионате Аргентины пока что нет очков.
Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. На своем поле они в рамках чемпионата проиграли «Тальересу» (2:4).
Эта неудача продлила серию поражений клуба в четыре поединка, которые пришлись чемпионат Аргентины.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Сентраль Кордоба» ни разу не выиграл при пяти поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что с такой формой клуб имеет лишь мизерные шансы на победу, а также явно не лучшие даже на ничью, но ему крайне важно не прозябать на дне.
Томас Молина — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Аргентинос Хуниорс» забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Аргентинос Хуниорс» только одна команда забивала
- в четырех последних матчах «Сентраль Кордоба» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аргентинос Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.30, победа «Сентраль Кордобы» — в 7.80.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в четырех их последних выездных поединках.
При этом в пяти из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь в трех последних матчах «Сентраль Кордоба» сработал именно такой расклад.
Ставка: обе команды забьют за 2.13