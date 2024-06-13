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    Разгромит ли «Аргентинос Хуниорс» «Сентраль Кордоба»?

    «Аргентинос Хуниорс» — «Сентраль Кордоба». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аргентинос Хуниорс» — «Сентраль Кордоба»
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    Лусиано Гонду («Аргентинос Хуниорс»)
    13 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Аргентинос Хуниорс» и «Сентраль Кордоба». Начало игры — в 01:00 мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Сентраль Кордоба»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 13 Июня 2024 года

    Аргентинос Хуниорс

  • Аргентина. Примера
    •  Аргентинос Хуниорс 01:00 Сентраль Кордова

    Сентраль Кордова

  • Сантьяго-дель-Эстеро
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    «Аргентинос Хуниорс»

    Турнирное положение: «Аргентинос Хуниорс» по итогам четырех туров занимает 12-ю позицию с шестью очками в активе. Разница мячей: 4-6.

    Команда на шесть очков опережает своего нынешнего соперника, а также на четыре балла отстает от лидера чемпионата Аргентины «Расинга».

    Последние матчи: хозяева в последней игре в рамках чемпионата одержали победу. На своем поле они обыграли «Атлетико Рафаэла» (1:0).

    Этот успех стал для клуба третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Аргентины, а также Южноамериканский кубок.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Аргентинос Хуниорс» проиграл лишь раз при трех победах.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно в свете возможности подняться еще ближе к лидерам чемпионата.

    Алан Лескано — лучший бомбардир команды в лиге с двумя голами.

    «Сентраль Кордоба»

    Турнирное положение: «Сентраль Кордоба» занимает последнюю, 28-ю позицию, не набрав ни одного балла после четырех туров. Разница мячей: 5-13.

    Команда остается единственной на сегодня, у которой в чемпионате Аргентины пока что нет очков.

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    • Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. На своем поле они в рамках чемпионата проиграли «Тальересу» (2:4).

    Эта неудача продлила серию поражений клуба в четыре поединка, которые пришлись чемпионат Аргентины.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Сентраль Кордоба» ни разу не выиграл при пяти поражениях и одной ничьей.

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    Очевидно, что с такой формой клуб имеет лишь мизерные шансы на победу, а также явно не лучшие даже на ничью, но ему крайне важно не прозябать на дне.

    Томас Молина — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Аргентинос Хуниорс» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Аргентинос Хуниорс» только одна команда забивала

    • в четырех последних матчах «Сентраль Кордоба» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аргентинос Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.30, победа «Сентраль Кордобы» — в 7.80.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в четырех их последних выездных поединках.

    При этом в пяти из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь в трех последних матчах «Сентраль Кордоба» сработал именно такой расклад.

    Ставка: обе команды забьют за 2.13

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    «Аргентинос Хуниорс» — «Сентраль Кордоба». 13 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Аргентинос Хуниорс» и «Сентраль Кордоба». Начало игры — в 01:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аргентинос Хуниорс» — «Сентраль Кордоба» с коэффициентом 1.95.
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