Сборная Японии дома примет команду Сирии в матче шестого тура второго отборочного раунда ЧМ-2026 в зоне Азия. Поединок состоится 11 июня и начнется в 13:14 по мск. Япония — Сирия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Япония

Турнирное положение: Страна восходящего солнца просто блестяще провела этот раунд соревнований и уже давно обеспечила себе выход в следующий раунд с первого места.

Сборная Японии выиграла все пять проведенных встреч на текущем этапе с общим счетом 19:0.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «самураи» разгромили в выездном поединке сборную Мьянмы со счетом 5:0 в отборке в ЧМ-2026. До этого же они собирались еще в марте. И тогда в рамках той же квалификации дважды одолели Северную Корею — 3:0 и 1:0.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За десять предыдущих встреч с учетом всех турниров японцы добыли восемь викторий, четыре из которых были сухими. Другие же два поединка этого отрезка они проиграли. Причем оба фиаско пришлись на Кубок Азии-2024 — от Ирака 1:2 на групповой стадии и Ирана 1:2 в четвертьфинале.

Сирия

Турнирное положение: Данная команда за тур до финиша идет с семью очками второй в группе, но от третьей Северной Кореи она оторвалась лишь на балл. Так что ей нужна в этом матче победа или осечка конкурента для выхода в следующий раунд.

Национальная команда Сирии на этом этапе отпраздновала две победы, расписала одну мировую и потерпела два фиаско, забила девять мячей при семи пропущенных.

Последние матчи: Накануне «орлы» в матче четвертого тура проиграли на выезде сборной Северной Кореи со счетом 0:1, пропустив решающий гол в компенсированное время. В марте же они в рамках квалификации Чм-2026 дважды сыграли с Мьянмой, разгромив ее дома 7:0 и сыграв вничью на выезде 1:1.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: Сборная Сирии смогла выиграть только два матча из десяти минувших, обыграв дома слабенькие Мьянму и Индию. В остальных же восьми случаях она потерпела три фиаско и пять раз сыграла вничью. На прошедшем Кубке Азии-2024 сирийцы вышли из группы, но уже в 1/8 по пенальти проиграли Ирану.

Статистика для ставок

Япония выиграла у Сирии в семи из восьми очных противостояний при одной мировой

В четырех случаях победы японцев были с сухим счетом

И пять раз японцы добивались успеха с разницей в два и более мячей

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: На Японии букмекеры дают коэффициент 1.12. Ничья оценена в 9.00, а победа Сирии оценена в 22.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.34 и 3.05 соответственно.

Прогноз: Вряд ли японцы сильно будут громить сирийце в уже ничего не значащем для них поединке. В общем, рекомендуем ставить здесь с форой на гостей.

Рекомендуемая ставка: победа Сирии с форой (+2,5) за 1.80.

Прогноз: И также здесь еще рискнем поставить на обмен забитыми мячами, ведь сирийцам нужно здесь играть только на победу.

Ставка: обе забьют за 4.85.