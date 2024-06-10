«Америка Минейро»
Турнирное положение: «Америка Минейро» привычно мечется между дивизионами. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы Серии B.
При этом «Америка Минейро» отстает от топ-4 лишь по дополнительным показателям. Правда, выиграла команда лишь в половине своих матчей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Америка Минейро» проиграл «Пайсанду» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Америка Минейро» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.
Причем до последней неудачи команда переиграла «Сантос» (2:1). Да и поединок с «Гуарани» принес ей викторию (2:1).
Не сыграют: Матеус Энрике, Родриго Варанда, Уоллиссон — травмированы.
Состояние команды: ныне «Америка Минейро» выглядит одним из претендентов на повышение в классе. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.
Матчи против «Понте-Преты» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Америка Минейро» выиграл 2 раза при 3 паритетах.
Наверняка номинальные хозяева постараются как можно скорее запрыгнуть в квартет лидеров. Да и потенциал у команды достаточно высокий.
«Понте-Прета»
Турнирное положение: «Понте-Прета» выдала скромный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Понте-Прета» победила лишь в 2 матчах из 6. Вот только оборона дала результативный сбой уже 11 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Понте-Прета» не оставила шансов «Регатасу» (4:2).
До того команда проиграла «Итуано» (0:2). Зато до того удалось поделить очки с некогда крепким «Шапекоэнсе» (0:0).
В пяти последних матчах «Понте-Прета» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Понте-Прета» откровенно пробуксовывает. Да и результаты в чемпионате могли бы быть и повыше.
При этом «Понте-Прета» явно постарается как можно скорее выбраться из нижней части турнирной таблицы. Да и в кадровом плане у команды нет проблем.
Причем команда уже 8 лет не может обыграть «Америку Минейро». Зато атака действует достаточно продуктивно, отличившись 10 раз в нынешнем чемпионате.
Наверняка номинальные гости будут действовать активно. Да и последние неудачи явно подстегнут команду.
Статистика для ставок
- «Понте-Прета» уже 8 лет не может обыграть «Америку Минейро»
- «Америка Минейро» до последней неудачи выиграл 2 раза кряду
- «Понте-Прета» не забивала в 2 своих последних выездных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Америка Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.06 и 1.74.
- 1.90Испания — Северная Ирландия: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.66Бельгия — Люксембург: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.16Мексика — Бразилия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: Хозяева намерены запрыгнуть в первую четверку, и уж точно будут активны в атаке с первых минут встречи.
«Америка Минейро» всеми силами будет пытаться вернуться на победный путь, да и оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Америка Минейро» в 1 тайме за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.06