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    «Понте-Прету» сразу ждут проблемы

    «Америка Минейро» — «Понте-Прета». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 10 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Америка Минейро» — «Понте-Прета»
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    «Понте-Прета»
    10 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Америка Минейро» и «Понте-Прета». Начало игры — в 00:30 мск. «Америка Минейро» — «Понте-Прета»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Америка Минейро»

    Турнирное положение: «Америка Минейро» привычно мечется между дивизионами. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы Серии B.

    При этом «Америка Минейро» отстает от топ-4 лишь по дополнительным показателям. Правда, выиграла команда лишь в половине своих матчей.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Америка Минейро» проиграл «Пайсанду» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Америка Минейро» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Причем до последней неудачи команда переиграла «Сантос» (2:1). Да и поединок с «Гуарани» принес ей викторию (2:1).

    Не сыграют: Матеус Энрике, Родриго Варанда, Уоллиссон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Америка Минейро» выглядит одним из претендентов на повышение в классе. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

    Матчи против «Понте-Преты» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Америка Минейро» выиграл 2 раза при 3 паритетах.

    Наверняка номинальные хозяева постараются как можно скорее запрыгнуть в квартет лидеров. Да и потенциал у команды достаточно высокий.

    «Понте-Прета»

    Турнирное положение: «Понте-Прета» выдала скромный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Понте-Прета» победила лишь в 2 матчах из 6. Вот только оборона дала результативный сбой уже 11 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Понте-Прета» не оставила шансов «Регатасу» (4:2).

    До того команда проиграла «Итуано» (0:2). Зато до того удалось поделить очки с некогда крепким «Шапекоэнсе» (0:0).

    В пяти последних матчах «Понте-Прета» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Понте-Прета» откровенно пробуксовывает. Да и результаты в чемпионате могли бы быть и повыше.

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    При этом «Понте-Прета» явно постарается как можно скорее выбраться из нижней части турнирной таблицы. Да и в кадровом плане у команды нет проблем.

    Причем команда уже 8 лет не может обыграть «Америку Минейро». Зато атака действует достаточно продуктивно, отличившись 10 раз в нынешнем чемпионате.

    Наверняка номинальные гости будут действовать активно. Да и последние неудачи явно подстегнут команду.

    Статистика для ставок

    • «Понте-Прета» уже 8 лет не может обыграть «Америку Минейро»

    • «Америка Минейро» до последней неудачи выиграл 2 раза кряду

    • «Понте-Прета» не забивала в 2 своих последних выездных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Америка Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.06 и 1.74.

    Прогноз: Хозяева намерены запрыгнуть в первую четверку, и уж точно будут активны в атаке с первых минут встречи.

    «Америка Минейро» всеми силами будет пытаться вернуться на победный путь, да и оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Америка Минейро» в 1 тайме за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06

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    «Америка Минейро» — «Понте-Прета». 10 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Америка Минейро» и «Понте-Прета». Начало игры — в 00:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Америка Минейро» — «Понте-Прета» с коэффициентом 2.01.
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