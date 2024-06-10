10 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Америка Минейро» и «Понте-Прета». Начало игры — в 00:30 мск. «Америка Минейро» — «Понте-Прета»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Америка Минейро»

Турнирное положение: «Америка Минейро» привычно мечется между дивизионами. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы Серии B.

При этом «Америка Минейро» отстает от топ-4 лишь по дополнительным показателям. Правда, выиграла команда лишь в половине своих матчей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Америка Минейро» проиграл «Пайсанду» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Америка Минейро» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Причем до последней неудачи команда переиграла «Сантос» (2:1). Да и поединок с «Гуарани» принес ей викторию (2:1).

Не сыграют: Матеус Энрике, Родриго Варанда, Уоллиссон — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Америка Минейро» выглядит одним из претендентов на повышение в классе. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Матчи против «Понте-Преты» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Америка Минейро» выиграл 2 раза при 3 паритетах.

Наверняка номинальные хозяева постараются как можно скорее запрыгнуть в квартет лидеров. Да и потенциал у команды достаточно высокий.

«Понте-Прета»

Турнирное положение: «Понте-Прета» выдала скромный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Понте-Прета» победила лишь в 2 матчах из 6. Вот только оборона дала результативный сбой уже 11 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Понте-Прета» не оставила шансов «Регатасу» (4:2).

До того команда проиграла «Итуано» (0:2). Зато до того удалось поделить очки с некогда крепким «Шапекоэнсе» (0:0).

В пяти последних матчах «Понте-Прета» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Понте-Прета» откровенно пробуксовывает. Да и результаты в чемпионате могли бы быть и повыше.

При этом «Понте-Прета» явно постарается как можно скорее выбраться из нижней части турнирной таблицы. Да и в кадровом плане у команды нет проблем.

Причем команда уже 8 лет не может обыграть «Америку Минейро». Зато атака действует достаточно продуктивно, отличившись 10 раз в нынешнем чемпионате.

Наверняка номинальные гости будут действовать активно. Да и последние неудачи явно подстегнут команду.

Статистика для ставок

«Понте-Прета» уже 8 лет не может обыграть «Америку Минейро»

«Америка Минейро» до последней неудачи выиграл 2 раза кряду

«Понте-Прета» не забивала в 2 своих последних выездных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Америка Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.06 и 1.74.

Прогноз: Хозяева намерены запрыгнуть в первую четверку, и уж точно будут активны в атаке с первых минут встречи.

«Америка Минейро» всеми силами будет пытаться вернуться на победный путь, да и оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Америка Минейро» в 1 тайме за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06