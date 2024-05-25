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    Успешно ли «Милан» попрощается с сезоном?

    «Милан» — «Салернитана». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 25 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Салернитана»
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    Оливье Жиру
    «Милан» на своем поле сыграет против «Салернитаны» в 38-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 25 мая и начнется в 21:45 по мск. «Милан» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Мая 2024 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 21:45 Салернитана

    Салернитана

  • Салерно
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: По итогам 37 матчей Серии А «Милан» занимает второе место с 74 очками и разницей мячей 73-46.

    Команда на 19 очков отстает от уже давно ставшего чемпионом «Интера», а также на шесть баллов опережает своего ближайшего преследователя в лице... «Болоньи».

    Милан — Салернитана: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. На чужом поле он уступил часто неуступчивому на своем поле «Торино» (1:3).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию клуба в три поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Чуквуэзе, Лофтус-Чик, Кьяер, Хименес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Серии А) «Милан» выиграл лишь раз при четырех поражениях и трех ничьих.

    Такие результаты свидетельствуют о том, что коллектив явно утратил мотивацию в силу отсутствия серьезных турнирных задач, поэтому попросту доигрывает сезон.

    Оливье Жиру — самый результативный игрок команды и третий лучший бомбардир Серии А с 14 голами.

    «Салернитана»

    Турнирное положение: По итогам 37 матчей Серии А «Салернитана» занимает последнее, 20-е место с 16 очками и разницей мячей 29-78.

    Команда уже давно потеряла даже теоретические шансы на спасение в элитном дивизионе кальчо, а сейчас отстает от безопасной 17-й строчки уже на 18 очков.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел очередное поражение. На своем поле его обыграла «Верона» — 1:2.

    Это неудача стала пятой в шести последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Не сыграют: Нванкво, Иквуэмези, Брадарич, Гомис, Очоа, Боатенг, Дьёмбер — травмы. Дисквалифицированы — Диа, Башич.

    Состояние команды: в 20 последних поединках во всех турнирах «Салернитана» ни разу не выиграла при 16 поражениях и четырех ничьих.

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    Такие результаты четко отображают статус коллектива, как явного аутсайдера итальянского первенства, который уже давно потерял всяческую волю к борьбе.

    Антонио Кандрева — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Милана» было забито больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Милан» не выиграл

    • в трех последних матчах «Салернитаны» забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.17. Ничья — в 8.00, победа «Салернитаны» — в 4.95.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 3.65 и 1.28.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей «Милана» забивали обе команды. При этом в этих же поединках было забито больше 2,5 голов.

    В двух из трех последних матчей «Салернитаны» были реализованы оба данных сценария.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 4,5 голов, ведь в четырех из пяти матчей гости проиграли при тотал меньше даже не 4,5 голов, а 3,5 голов.

    Ставки

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Ставка: «Милан» победит и тотал меньше 4,5 голов за 2.00

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    «Милан» — «Салернитана». «Милан» на своем поле сыграет против «Салернитаны» в 38-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 25 мая и начнется в 21:45 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Салернитана» с коэффициентом 1.95.
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