Милан
Салернитана
«Милан»
Турнирное положение: По итогам 37 матчей Серии А «Милан» занимает второе место с 74 очками и разницей мячей 73-46.
Команда на 19 очков отстает от уже давно ставшего чемпионом «Интера», а также на шесть баллов опережает своего ближайшего преследователя в лице... «Болоньи».
Милан — Салернитана: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. На чужом поле он уступил часто неуступчивому на своем поле «Торино» (1:3).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию клуба в три поединка, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Чуквуэзе, Лофтус-Чик, Кьяер, Хименес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Серии А) «Милан» выиграл лишь раз при четырех поражениях и трех ничьих.
Такие результаты свидетельствуют о том, что коллектив явно утратил мотивацию в силу отсутствия серьезных турнирных задач, поэтому попросту доигрывает сезон.
Оливье Жиру — самый результативный игрок команды и третий лучший бомбардир Серии А с 14 голами.
«Салернитана»
Турнирное положение: По итогам 37 матчей Серии А «Салернитана» занимает последнее, 20-е место с 16 очками и разницей мячей 29-78.
Команда уже давно потеряла даже теоретические шансы на спасение в элитном дивизионе кальчо, а сейчас отстает от безопасной 17-й строчки уже на 18 очков.
Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел очередное поражение. На своем поле его обыграла «Верона» — 1:2.
Это неудача стала пятой в шести последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Нванкво, Иквуэмези, Брадарич, Гомис, Очоа, Боатенг, Дьёмбер — травмы. Дисквалифицированы — Диа, Башич.
Состояние команды: в 20 последних поединках во всех турнирах «Салернитана» ни разу не выиграла при 16 поражениях и четырех ничьих.
Такие результаты четко отображают статус коллектива, как явного аутсайдера итальянского первенства, который уже давно потерял всяческую волю к борьбе.
Антонио Кандрева — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Милана» было забито больше 2,5 голов
- в семи из восьми последних матчей «Милан» не выиграл
- в трех последних матчах «Салернитаны» забивали обе команды.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.17. Ничья — в 8.00, победа «Салернитаны» — в 4.95.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 3.65 и 1.28.
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Прогноз: в шести из семи последних матчей «Милана» забивали обе команды. При этом в этих же поединках было забито больше 2,5 голов.
В двух из трех последних матчей «Салернитаны» были реализованы оба данных сценария.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 4,5 голов, ведь в четырех из пяти матчей гости проиграли при тотал меньше даже не 4,5 голов, а 3,5 голов.
Ставки
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Ставка: «Милан» победит и тотал меньше 4,5 голов за 2.00