24 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо-Брест» и «Торпедо-БелАЗ». Начало игры — в 21:00 мск. «Динамо-Брест» — «Торпедо-БелАЗ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо-Брест»

Турнирное положение: Брестчане нынче приятно удивляют. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо-Брест» выиграл в 5 матчах из 9. Зато брестчане еще ни разу не познали горечи поражения.

Последние матчи: в предыдущем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Динамо-Брест» учинило разгром «Слуцку» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо-Брест» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

Вот только в двух последних домашних матчах команда сыграла вничью. Зато атака брестчан сильнейшая в лиге: 22 гола в 9 поединках.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и забивает «Динамо-Брест» регулярно.

Матчи против жодинцев для команды традиционно проходят крайне сложно. Из 5 последних очных встреч «Динамо-Брест» выиграл и проиграл по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Отставание от лидера составляет всего 2 очка.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирное положение: Жодинцы намерены побороться за чемпионство. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Торпедо-БелАЗ» в 9 матчах выиграл 6 раз. При этом жодинцы забивают маловато: всего 10 результативных выстрелов.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла лишь один балл. «Торпедо-БелАЗ» не смог переиграть «Гомель» (0:0).

До того торпедовцы выиграли в 4 матчах кряду. Да и оборона команды — настоящий бетон: всего 3 пропущенных мяча.

Вообще, «Торпедо-БелАЗ» в 5 последних матчах выиграл 4 раза при одной ничьей. Забила в них команда 7 мячей при всего 3 пропущенных.

Не сыграют: Алексей Залеский — травмирован.

Состояние команды: на данном этапе торпедовцы выглядят монолитно. Да и тылы команды надежны и крепки!

Команда имеет явные проблемы в плане созидания. Да и лидер атак жодинцев Максим Скавыш пока отличился всего 4 точными ударами.

Причем в таблице «Торпедо-БелАЗ» опережает брестчан лишь на один балл. Зато отставание от лидера также минимальное.

Нет сомнений, что гости будут стремиться как минимум не уступить. Да и в плане реализации торпедовцы явно попытаются прибавить.

Статистика для ставок

«Динамо-Брест» забивает чаще всех в лиге — 22 гола

«Торпедо-БелАЗ» имеет самые надежные тылы в лиге — 3 пропущенных мяча

«Динамо-Брест» не потерпел ни одного поражения в нынешнем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо-Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

Прогноз: Фактор своего поля и прекрасная атака станут слагаемыми успеха брестчан.

Динамовцы сражаются за лидерство, и уж точно будут максимально активно атаковать.

Ставка: Победа «Динамо-Брест» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.13