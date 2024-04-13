В субботу, 13 апреля, в 29-м туре немецкой Бундеслиге «Лейпциг» на своем поле примет «Вольфсбург». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Лейпциг» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лейпциг»

Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками в активе. «Лейпциг» ведет борьбу за то, чтобы сохранить место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона.

Команда борется с «Боруссией» Д за 4-ю строчку, при этом «Лейпциг» еще может добраться даже на 2-й позиции, от которой отстает на 7 баллов.

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Последние матчи: В прошедшем туре команда разгромила «Фрайбург» (4:1), а встречей ранее сыграла вничью с «Майнцем» (0:0).

У «Лейпцига» продолжается беспроигрышая серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда 4 раза победила и дважды сыграла вничью, забив за это время 16 голов при 4-х пропущенных.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Давид Раум (перебор желтых карточек) и Юссуф Поульсен (травма).

Состояние команды: «Лейпциг» набрал сумасшедшую форму в последнее время и кажется, что команду уже ничего не остановит. К тому же, «красные быки» занимают 4-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 30 очков из 42-х возможных.

К слову, у команды есть лидер, который может решить исход матча. Нападающий «Лейпцига» Лои Опенда забил 21 гол и сделал 6 голевых передач за 28 матчей в составе «красных быков». Форвард занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: Команда находится во 2-й половине таблицы в Бундеслиги, занимая 14-е место с 28-ю очками в активе. «Вольфсбург» еще не может чувствовать себя комфортно, ведь команда опережает зону вылета только на 5 баллов.

Для того, чтобы обезопасить себя от «красной зоны» «волкам» необходимо стабильно набираться очки, а за 6 туров до конца чемпионата у «Вольфсбурга» не очень хорошие результаты.

Последние матчи: В прошедшем туре «волки» проиграли «Боруссии» М (1:3), а встречей ранее обыграли «Вердер» на чужом поле со счетом 2:0.

За последние 5 матчей в Бундеслиге у «Вольфсбурга» только 1 победа и 4 поражения. За этот период команда сумела забить 6 голов при 11-и пропущенных.

Не сыграют: Максенс Лакруа (красная карточка), Кен Кастельс, Лукас Нмеча и Кевин Паредес (у всех — травмы).

Состояние команды: «Вольфсбург» далек от своей оптимальной формы. К тому же, команда далеко не лучшим образом действует на чужом поле, набрав 12 очков из 42-х возможных в гостях.

Интересно, что «Вольфсбург» стабильно обыгрывает «Лейпциг» в очных противостояниях. В нынешнем сезоне «волки» одолели своего соперника в рамках 12-го тура Бундеслиги со счетом 2:1, забив победный гол на 66-й минуте.

Статистика для ставок

В последних 2-х очных встречах «Вольфсбург» обыгрывал «Лейпциг» (1:0 и 2:1)

У «Лейпцига» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд

В 4-х из 5-и последних матчей на своем поле «Лейпциг» не пропустил ни одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лейпцига» — 1.35, победа «Вольфсбурга» — 7.60, ничья — 5.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Лейпциг» навалится на ворота соперника уже в 1-м тайме.

Ставка: В 1-м тайме забьет только «Лейпциг» за 2.00.

Прогноз: «Лейпциг» одолеет «Вольфсбург», причем с преимуществом в несколько мячей.

Ставка: Победа «Лейпцига» с форой (-1.5) за 1.95.